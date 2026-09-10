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Hatalmas bejelentést tett Lionel Messi: fontos döntést hozott a jövőjéről, sokan meglepődtek
Lionel Messi újabb spanyol klubot vásárol: az argentin futballlegenda előzetes megállapodást kötött a másodosztályú Eldense felvásárlásáról, így ez lehet a második spanyol egyesület a tulajdonában - közölte a BBC Sport.
Az alicantei székhelyű Eldense közleményben erősítette meg, hogy Messi előzetes megállapodást kötött a Grupo TH Soluciones tulajdonában lévő részvénycsomag megvásárlásáról, amivel a klub többségi tulajdonosává válna. Az ügylet véglegesítéséhez még szükséges a átvilágítás (due diligence) lezárása, valamint a Spanyol Nemzeti Sporttanács (CSD) jóváhagyása.
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A 39 éves, jelenleg az Inter Miamiban futballozó Messi áprilisban vásárolta meg az ötödosztályban szereplő, katalán Cornellátí, így az Eldense már a második spanyol klub lenne a befektetési portfóliójában. Messi nemrégiben vonult vissza a válogatottól, miután Argentína 1–0-ra kikapott Spanyolországtól a 2026-os világbajnokság döntőjében.
Messi 13 évesen költözött Argentínából Spanyolországba, majd 17 évesen, 2004 októberében mutatkozott be a Barcelona felnőttcsapatában. A katalán klubban rekordot jelentő 672 gólt szerzett 778 mérkőzésen, mielőtt 2021-ben a Paris Saint-Germainhez, 2023-ban pedig az Inter Miamihoz szerződött.
Érdemes megjegyezni, hogy Messi egykori nagy riválisa, a szaúdi al-Naszrban játszó Cristiano Ronaldo szintén spanyol klubba fektetett, amikor februárban megvásárolta az Almería 25 százalékos részvénycsomagját.
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