Hatalmas bejelentést tett Lionel Messi: fontos döntést hozott a jövőjéről, sokan meglepődtek

Lionel Messi újabb spanyol klubot vásárol: az argentin futballlegenda előzetes megállapodást kötött a másodosztályú Eldense felvásárlásáról, így ez lehet a második spanyol egyesület a tulajdonában - közölte a BBC Sport.

Az alicantei székhelyű Eldense közleményben erősítette meg, hogy Messi előzetes megállapodást kötött a Grupo TH Soluciones tulajdonában lévő részvénycsomag megvásárlásáról, amivel a klub többségi tulajdonosává válna. Az ügylet véglegesítéséhez még szükséges a átvilágítás (due diligence) lezárása, valamint a Spanyol Nemzeti Sporttanács (CSD) jóváhagyása.

Spanyolország Eldense Piaci érték: 11,68M € Edző: Claudio Barragán Bajnokság: Spanish Segunda Division Jelenlegi helyezés: #20 Spanish Segunda Division helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 19. Cordoba 4 1 0 3 7 10 -3 3 20. Eldense 4 0 2 2 2 6 -4 2 21. Albacete Balompié SAD 4 0 0 4 2 7 -5 0 Adatlap létrehozva: 2026.09.10.

A 39 éves, jelenleg az Inter Miamiban futballozó Messi áprilisban vásárolta meg az ötödosztályban szereplő, katalán Cornellátí, így az Eldense már a második spanyol klub lenne a befektetési portfóliójában. Messi nemrégiben vonult vissza a válogatottól, miután Argentína 1–0-ra kikapott Spanyolországtól a 2026-os világbajnokság döntőjében.

Messi 13 évesen költözött Argentínából Spanyolországba, majd 17 évesen, 2004 októberében mutatkozott be a Barcelona felnőttcsapatában. A katalán klubban rekordot jelentő 672 gólt szerzett 778 mérkőzésen, mielőtt 2021-ben a Paris Saint-Germainhez, 2023-ban pedig az Inter Miamihoz szerződött.

Érdemes megjegyezni, hogy Messi egykori nagy riválisa, a szaúdi al-Naszrban játszó Cristiano Ronaldo szintén spanyol klubba fektetett, amikor februárban megvásárolta az Almería 25 százalékos részvénycsomagját.