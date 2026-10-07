Tovább gyűrűzik a botrány Cristiano Ronaldo körül: keményen beleszállt a portugál válogatott edzőjébe a 41 éves legenda

Cristiano Ronaldo hosszú közleményben reagált a portugál válogatott körüli botrányra. A csatár szerint Jorge Jesus szövetségi kapitány kétszer is megszegte a szavát, ami végül a keret elhagyásához vezetett. A 41 éves játékos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fegyelmi büntetés letöltése után továbbra is a válogatott rendelkezésére áll - számolt be róla a The Guardian.

Ronaldo állítása szerint a szövetségi kapitánnyal előzetesen abban állapodtak meg, hogy a támadó terhelésének menedzselése érdekében kihagyja a Norvégia és Dánia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseket. A norvégok elleni találkozó napján azonban Jesus közölte vele, hogy harminc percre számít rá. A csatár a félidőtől kezdve bemelegített, de végül nem kapott lehetőséget. "A menedzser megszegte a szavát" – fogalmazott Ronaldo.

A játékos közleménye szerint ezt követően megbeszélést tartottak Jesusszal, amelyen az Al-Nassr sportigazgatója, Simão Coutinho is részt vett. Az egyeztetésen egy nyolcpontos dokumentum született, amelyben többek között rögzítették, hogy Ronaldo soha nem követelt játékperceket, tiszteletben tartotta a szakvezető döntéseit, és a bemelegíttetés pályára lépés nélkül hiba volt. A megállapodás értelmében Jesusnak a következő sajtótájékoztatóján kellett volna mindezt tisztáznia, ám a kapitány nyilvános nyilatkozata Ronaldo szerint semmiben sem egyezett a megbeszéltekkel. A csatár ezt tekintette a második szószegésnek, és úgy döntött, elhagyja a válogatott keretét.

Jesus a Norvégia elleni győzelem után vasárnap tagadta, hogy bármilyen megállapodást kötött volna a játékossal, ugyanakkor nyitva hagyta az ajtót Ronaldo visszatérése előtt. A Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) egyelőre nem reagált a közleményre.

Ronaldo bocsánatot kért azért, mert a norvégok elleni meccs után nem köszöntötte a szurkolókat, és mert magára hagyta a csapattársait, elismerve, hogy csapatkapitányként ez súlyosabb vétség. Leszögezte, hogy a fegyelmi következményeket az FPF-nek kell megítélnie. A búcsúmeccset ugyanakkor kizárta, így amennyiben fizikailag alkalmas lesz, és klubjában is jó formát mutat, a felfüggesztés letöltése után újra a válogatott rendelkezésére kíván állni.

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Címlapfotó: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA