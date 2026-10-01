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Ennyi volt, lelépett csapatától Cristiano Ronaldo: borzasztóan felbosszantották, innen már nincs visszaút?
Cristiano Ronaldo távozott a portugál labdarúgó-válogatott edzőtáborából, miután Jorge Jesus szövetségi kapitány bejelentette, hogy a dánok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen sem tervezi a kezdőcsapatba állítani a 41 éves csatárt - írja az ESPN.
Ronaldo szerdán az Instagramon közölte döntését, nem sokkal azután, hogy Jesus a sajtótájékoztatón megerősítette, csütörtökön Koppenhágában Gonçalo Ramos kezd majd középcsatárként. A férfi válogatottak történetének 146 góllal csúcstartó játékosa azt ígérte, hogy "a megfelelő időben" elmondja a portugál szurkolóknak távozásának valódi okait.
A konfliktus a vasárnapi, Norvégia elleni 2–1-es győzelemig nyúlik vissza, amikor Ronaldo végig a kispadon maradt. Jesus elismerte, hogy korábban kilátásba helyezte a játékos pályára lépését, aztán meggondolta magát, sőt azt is hibának nevezte, hogy hosszasan bemelegíttette, majd mégsem küldte be. Hozzátette, "bármelyik játékos" ideges lenne ilyen helyzetben, bocsánatkérésről viszont hallani sem akart. "Azt ígérek, amit akarok, én vagyok az edző. Egyetlen játékos sem fog helyettem döntést hozni" – szögezte le a szakember.
A szaúd-arábiai al-Nasszrban korábban együtt dolgozó edző és játékos között a portugál sajtó nyílt konfliktust sejtett, Jesus azonban tagadta, hogy bármiféle "Ronaldo-ügy" létezne. Elmondta, hogy a Portugál Labdarúgó-szövetség elnökével, Pedro Proençával hármasban is egyeztettek, de szerinte nem volt mit megoldani, mert semmilyen probléma nem merült fel.
A szövetség szűkszavú közleményben jelezte, hogy Ronaldo elhagyta az edzőtábort, a felkészülés pedig a keretben maradt 24 játékossal folytatódik. Egyelőre nem tisztázott, hogy Ronaldo döntése csak a jelenlegi válogatott szünetre vonatkozik-e, vagy a jövőre nézve is következményekkel jár.
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Fotó: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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