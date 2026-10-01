2026. október 1. csütörtök Malvin
25 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Oeiras, 2025. október 13.Cristiano Ronaldo a portugál labdarúgó-válogatott edzésén Oeirasban, a Portugál Labdarúgó Szövetség edzőközpontjában 2025. október 13-án. Portugália és Magyarország világbajnoki selejtezőmérkőzést játszi egym
Sport

Ennyi volt, lelépett csapatától Cristiano Ronaldo: borzasztóan felbosszantották, innen már nincs visszaút?

Pénzcentrum
2026. október 1. 12:15

Cristiano Ronaldo távozott a portugál labdarúgó-válogatott edzőtáborából, miután Jorge Jesus szövetségi kapitány bejelentette, hogy a dánok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen sem tervezi a kezdőcsapatba állítani a 41 éves csatárt - írja az ESPN.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ronaldo szerdán az Instagramon közölte döntését, nem sokkal azután, hogy Jesus a sajtótájékoztatón megerősítette, csütörtökön Koppenhágában Gonçalo Ramos kezd majd középcsatárként. A férfi válogatottak történetének 146 góllal csúcstartó játékosa azt ígérte, hogy "a megfelelő időben" elmondja a portugál szurkolóknak távozásának valódi okait.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A konfliktus a vasárnapi, Norvégia elleni 2–1-es győzelemig nyúlik vissza, amikor Ronaldo végig a kispadon maradt. Jesus elismerte, hogy korábban kilátásba helyezte a játékos pályára lépését, aztán meggondolta magát, sőt azt is hibának nevezte, hogy hosszasan bemelegíttette, majd mégsem küldte be. Hozzátette, "bármelyik játékos" ideges lenne ilyen helyzetben, bocsánatkérésről viszont hallani sem akart. "Azt ígérek, amit akarok, én vagyok az edző. Egyetlen játékos sem fog helyettem döntést hozni" – szögezte le a szakember.

A szaúd-arábiai al-Nasszrban korábban együtt dolgozó edző és játékos között a portugál sajtó nyílt konfliktust sejtett, Jesus azonban tagadta, hogy bármiféle "Ronaldo-ügy" létezne. Elmondta, hogy a Portugál Labdarúgó-szövetség elnökével, Pedro Proençával hármasban is egyeztettek, de szerinte nem volt mit megoldani, mert semmilyen probléma nem merült fel.

A szövetség szűkszavú közleményben jelezte, hogy Ronaldo elhagyta az edzőtábort, a felkészülés pedig a keretben maradt 24 játékossal folytatódik. Egyelőre nem tisztázott, hogy Ronaldo döntése csak a jelenlegi válogatott szünetre vonatkozik-e, vagy a jövőre nézve is következményekkel jár.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Portugália hat ponttal vezeti a Nemzetek Ligája A4-es csoportját, hárompontos előnnyel Dánia és Norvégia előtt. A portugálok vasárnap hazai pályán, szintén Norvégia ellen folytatják a szereplésüket.

Fotó: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
#foci #sport #labdarúgás #focista #konfliktus #portugália #edző #nemzetközi foci #válogatott #cristiano ronaldo #távozás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:44
15:32
15:15
15:03
14:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 1.
Riasztó, ami a magyar iskolákban történik: súlyos etikai problémával szembesülnek az iskolapszichológusok
2026. szeptember 30.
Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
2026. október 1.
Kiderült a lesújtó igazság a magyarok jövedelméről: bizony, csak ennyit érnek a hazai fizetések – még a görögök is utcahosszal vernek minket
2026. október 1.
Ezt a hiányszakmát az AI sem tudja kinyírni: diploma sem kell hozzá, mégis degeszre keresheted magad vele
2026. szeptember 30.
Kiderült a nagyvárosok jövője: elképesztő gazdagság és felemelkedés vár erre a metropoliszra
NAPTÁR
Tovább
2026. október 1. csütörtök
Malvin
40. hét
Október 1.
Az idősek világnapja
Október 1.
A mellrák elleni küzdelem világnapja
Október 1.
Vegetáriánus világnap
Október 1.
A mosoly világnapja
Október 1.
A fájdalomcsillapítás világnapja
Október 1.
A zene világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt az újabb Szoboszlai-bombagól: ezt muszáj látni, kiszakadt a háló + videó
2
1 hete
Kitört a balhé a dartsversenyen: azonnal visszalépett a versenyektől a darts fiatal zsenije
3
2 hete
F1 Azeri Nagydíj 2026: itt van a teljes nagydíjhétvége programja Baku, Azerbajdzsán helyszínen
4
2 hete
Rendkívüli változás a Forma-1-ben: áthelyezik a jövő heti bakui nagydíjat, itt a hivatalos menetrend
5
5 napja
Megvan végre, ki lesz Lázár János utódja: döntött az elnökség, a megbízatás 2028 augusztusáig szól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződés megszűnése
jogi tény, amely azt eredményezi, hogy a szerződés, és az abban foglalt kétoldalú kötelmek megszűnnek. A biztosítási szerződés megszűnhet: időszakos biztosításoknál a tartam lejártával

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 1. 15:03
Új vírusmutáns terjed rohamtempóban 2026 őszén: bárkit pillanatok alatt ledönthet a lábáról, hiába a kézfertőtlenítés
Pénzcentrum  |  2026. október 1. 13:00
Kiderült a lesújtó igazság a magyarok jövedelméről: bizony, csak ennyit érnek a hazai fizetések – még a görögök is utcahosszal vernek minket
Agrárszektor  |  2026. október 1. 15:31
Érdekes lesz a következő egy hét időjárása: mutatjuk, mi várható