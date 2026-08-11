Agyad eldobod, mennyi kaszált Messi és Ronaldo: itt a lista, milliárdok repkednek a zsebükbe

Ronaldo van a sportolók fizetési listájának élén, és meglepő módon nem Messi vagy az ismertebb nevek, hanem egy mexikói bokszoló van a lista második helyén. Szaúd-Arábia túlsúlya még mindig vitathatatlan, az kérdés azonban most már az, hogy meddig.

Cristiano Ronaldo ismét a világ legjobban fizetett sportolója lett, ráadásul olyan összeggel végzett a lista élén, amelyre rajta kívül senki más nem volt képes. A portugál futballsztár a Forbes számításai szerint 300 millió dollárt, vagyis több mint százmilliárd forintnak megfelelő összeget keresett az elmúlt egy évben.

A tíz legjobban fizetett sportoló összesen mintegy 1,4 milliárd dollárt tett zsebre, miközben a lista alapján az is jól látszik, hogy ma már a sportolók pályán kívüli üzleti tevékenysége legalább akkora üzlet lehet, mint maga a sport - ebből közlünk most egy összeállítást, helyenként kimondottan meglepő ellentmondásokkal.

Ronaldo letaszíthatatlan a trónról

A Forbes 2026-os rangsorát a 2025. május 1. és 2026. május 1. közötti időszak bevételei alapján állították össze. A számításba a fizetéseket, prémiumokat és versenyeken szerzett pénzdíjakat, valamint a szponzori szerződéseket, megjelenési díjakat, licencbevételeket és egyéb üzleti bevételeket is beleszámították.

A lista élén Cristiano Ronaldo áll, aki 300 millió dolláros összbevételével messze megelőzte a mezőny többi sportolóját. A portugál támadó az összekeresetéből 235 millió dollárt keresett közvetlenül a futballból, elsősorban az al-Nasszr nevű szaúdi labdarúgócsapattal érvényben lévő szerződésének köszönhetően, további 65 millió dollár pedig reklámokból, megjelenésekből, licencelésből, valamint egyéb üzleti tevékenységekből származott.

Ez egyben azt is jelenti, hogy Ronaldo egyetlen év alatt több pénzt keresett, mint amennyit a legtöbb sportoló egész pályafutása során sem lát. A 300 millió dolláros összeg a Forbes által 1990 óta vezetett rangsorban az egyik legmagasabb éves bevétel: nominálisan Ronaldo beállította Floyd Mayweather 2015-ös, szintén 300 millió dolláros rekordját. Inflációval korrigálva azonban az amerikai bokszoló akkori bevétele ennél jóval magasabbnak számítana.

Bokszoló előzi Messit

A második helyre - talán némileg meglepő módon - a mexikói bokszoló, Canelo Álvarez került, aki 170 millió dollárt keresett. Nála a bevételek sokkal inkább közvetlenül a sportból származnak: mintegy 160 millió dollárt a ringben keresett meg, miközben reklámokból és egyéb üzleti tevékenységekből további 10 millió dollár folyt be.

A harmadik Lionel Messi lett 140 millió dollárral. Az argentin világsztár bevétele szinte megfeleződött: 70 millió dollárt kapott a futballal kapcsolatos tevékenységeiből, további 70 milliót pedig a pályán kívül keresett meg. Messi esetében különösen fontosak a szponzori megállapodások és az üzleti együttműködések, amelyek az Inter Miami játékosának már a teljes bevételének felét adják.

A negyedik helyen LeBron James végzett 137,8 millió dollárral. Az amerikai kosárlabdázó 52,8 millió dollárt keresett a pályán, miközben 85 millió dollár érkezett a pályán kívüli üzleteiből, szponzori szerződéseiből és egyéb érdekeltségeiből.

Ez az egyik legjobb példa arra, mennyire megváltozott a világ legnagyobb sportolóinak pénzügyi helyzete: James esetében ugyanis a sport már csak a bevétel kisebb részét adja, a 137,8 millió dolláros éves összeg több mint 60 százaléka a kosárlabdán kívülről érkezett.

Úgy keres 125 millió dollárt, hogy alig kap fizetést

Az ötödik helyezett Shohei Ohtani története még érdekesebb. A Los Angeles Dodgers japán baseballsztárja 127,6 millió dolláros éves bevétellel zárt, amiből mindössze 2,6 millió dollár származott közvetlenül a pályáról, a maradék 125 millió dollárt pályán kívüli bevételek adták. Ezzel Ohtani nemcsak a lista ötödik helyére került, hanem a világ összes sportolója közül ő kereste a legtöbbet reklámokból és egyéb üzleti tevékenységekből.

Az anomália hátterében az áll, hogy a baseballsztár 2023-ban kötött tízéves, 700 millió dolláros szerződést a Los Angeles Dodgersszel, ám ennek jelentős részét csak későbbi években fizetik ki neki. Emiatt az éves tényleges bevételét a szerződés teljes névértéke nem tükrözi.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Forma–1 történetében is új rekord született

A hetedik Jon Rahm lett, aki 107 millió dollárt keresett golfozóként. A spanyol játékos ebből 97 millió dollárt kapott a sporthoz közvetlenül kapcsolódó bevételekből, további 10 millió pedig pályán kívüli forrásokból érkezett. Az ő esetében a szaúdi hátterű LIV Golf szerepe különösen fontos: a játékos 2025-ben az egyéni bajnokságot is megnyerte, amiért 18 millió dolláros bónuszt kapott.

A lista tizedik helyére Lewis Hamilton került, aki 100 millió dolláros éves bevétellel zárt. Ezzel a brit pilóta történelmet írt: ő lett az első Forma–1-es versenyző, akinek egyetlen év alatt sikerült elérnie a 100 millió dolláros bevételt. Hamilton 70 millió dollárt keresett közvetlenül a versenyzéssel, 30 milliót pedig szponzori és egyéb üzleti megállapodásokból.

Több mint 1,4 milliárd dollárt keresett a tíz sztár

A tíz sportoló együttesen mintegy 1,4 milliárd dollárt keresett egyetlen év alatt. Ez csak kis mértékben haladja meg az előző évi összeget, ugyanakkor több mint kétszerese annak, amit a tíz legjobban kereső sportoló 2016-ban produkált.

A különbség jól mutatja, mennyivel nőtt a sport legnagyobb sztárjainak pénzügyi értéke az elmúlt évtizedben. 2016-ban Ronaldo 88 millió dollárral vezette a listát, most viszont már 300 millió dollár kellett az első helyhez. A tíz sportoló közül összesen 902 millió dollár származott közvetlenül a sportból, fizetésekből, prémiumokból és pénzdíjakból. Ez ugyanakkor 2 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A pályán kívüli bevételek viszont rekordközelbe emelkedtek: a tíz sportoló összesen 513 millió dollárt keresett szponzori szerződésekből és egyéb üzleti tevékenységekből.

Mindent visz a szaúdi pénz, de meddig?

A rangsor egyik legfontosabb tanulsága a szaúdi sportbefektetések hatása. Ronaldo 2023-ban igazolt a szaúdi al-Nasszrhez, és a Forbes szerint a közvetlenül a futballból származó bevétele azóta több mint háromszorosára nőtt.

Nem ő az egyetlen, akit jelentős szaúdi pénzek emeltek a világ legjobban fizetett sportolói közé. Karim Benzema szintén Szaúd-Arábiában futballozik, miközben Canelo Álvarez egy olyan négymeccses megállapodás közepén jár, amelynek értéke a beszámolók szerint akár 400 millió dollár is lehet, Jon Rahm pedig a szaúdi hátterű LIV Golf versenysorozatból kapja bevételeinek jelentős részét.

A szaúdi pénzcsap ugyanakkor nem feltétlenül folyik majd ugyanilyen erősen a jövőben. Az ország állami befektetési alapja, a Public Investment Fund 2026 áprilisában jelezte, hogy az idei szezon után megszünteti a LIV Golf további finanszírozását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Közel-Kelet eltűnne a világ sportjának legnagyobb üzleteiből.

Messi például Szaúd-Arábia turisztikai nagykövete, Hamilton pedig az Egyesült Arab Emírségek egyik nagy távközlési vállalatát népszerűsíti. Ronaldo pedig legalább még egy szezonon keresztül biztosan élvezheti a szaúdi futball kiemelkedő fizetési lehetőségeit: 2025-ben újabb kétéves szerződést írt alá az al-Nasszrral. Igaz ugyanakkor, hogy csapata mostanában éppen az érem másik oldalán létezik: a sajtóhírek szerint a klub csődközelben járhat, és egyelőre nem tudni, mi lesz a sorsa a Ronaldo mellett honfitárst, Joao Felixet is foglalkoztató csapatnak.