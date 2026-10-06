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Sport

Hivatalos! Magyarország a 2036-os olimpia lehetséges házigazdája: küszöbön a budapesti olimpia?

Pénzcentrum
2026. október 6. 14:05

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ismertette a 2036-os nyári olimpiai játékok rendezési jogának kiválasztási folyamatát. A hivatalos érdeklődők között Magyarország is szerepel, a pályázó államoknak a következő hónapban kell bemutatniuk részletes terveiket, a végső döntést pedig 2029-ben hozza meg a testület.

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A leendő rendezőknek készült útmutató részletesen tartalmazza a NOB elvárásait. A bizottság az elkészített megvalósíthatósági tanulmányokat, a stratégiai terveket és az olimpiához kapcsolódó hosszú távú jövőképet értékeli majd.

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A szervezet tájékoztatása alapján a 2036-os játékok iránt jelenleg hét ország – Magyarország mellett Németország, India, Katar, Dél-Korea, a Dél-afrikai Köztársaság és Törökország – mutat hivatalos érdeklődést. A NOB kifejezett szándéka, hogy a jövőben új régiókat is bevonjon a rendezők körébe.

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A pályázóknak idén novemberig kell benyújtaniuk projektterveiket, amelyeknek az alapvető jogi és pénzügyi garanciákat is tartalmazniuk kell. A beérkezett anyagok alapján a NOB jövő márciusban jelöli ki azokat a kiemelt jelölteket, akik továbbléphetnek a projektfejlesztési szakaszba. A szűkített mezőny képviselőivel 2028 novemberében folytatnak személyes egyeztetéseket, a végső határozatot pedig 2029-ben hozzák meg.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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