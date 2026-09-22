2026. szeptember 22. kedd Móric
13 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2025. június 27: Los Angeles, Kalifornia, Egyesült Államok - A képen a Los Angeles Memorial Coliseum látható Dél-Kaliforniában. A stadion 1932-ben és 1984-ben adott otthont a nyári olimpiai játékoknak. A tervek szerint 2028-ban harmads
Sport

Váratlan bejelentés: visszatér az olimpiai bajnok úszó, megcélozza Los Angelest

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 16:53

A sportoló a 2028-as Los Angeles-i játékokon szeretne újra rajthoz állni, ráadásul egy vadonatúj olimpiai távon - írta meg a BBC Sport.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kétszeres olimpiai bajnok úszónő, a dél-afrikai Tatjana Smith visszatér a versenysportba. A 29 éves mellúszó a 2024-es párizsi olimpia után vonult vissza, ahol 100 méteren arany-, 200 méteren pedig ezüstérmet szerzett. Ezt megelőzően a 2020-as tokiói játékokon 200 méteren győzött, 100 méteren pedig a második helyen végzett, így összesen két olimpiai bajnoki címmel és két ezüstéremmel büszkélkedhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Smith most úgy döntött, hogy ismét medencébe száll, fő célszáma pedig az 50 méteres mellúszás lesz, amely a Los Angeles-i olimpián debütál majd a programban. "Hiányzik a víz" – mondta a dél-afrikai úszónő, hozzátéve, hogy a visszatérése "egy kicsit őrültség, egy kicsit ijesztő, és egyszerre nagyon izgalmas is".

"Ez egy teljesen új kihívás, új szám, új verseny, de egyben egy új én is. Most először én választom az úszást, én választom a versenyszámot – egy olyan számot, amelynek még nincs története, és amelyben megpróbálhatok újat írni" – fogalmazott Smith, aki korábban a 200 méteres mellúszás világcsúcstartója volt.

Smith ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Los Angeles-i indulás egyelőre csak cél és nem ígéret, hiszen a versenyzéshez fel kell építenie a formáját, meg kell szereznie a kvalifikációt, és ki kell érdemelnie a helyét a rajtkövön.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #úszás #bejelentés #sportoló #visszatérés #aranyérem #los angeles #úszó #sportolónő
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:25
17:13
17:05
16:53
16:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 22.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
2026. szeptember 21.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
2026. szeptember 22.
Nagy változás jöhet a palackvisszaváltásban: nem mindenhol kell ugyanazt a rendszert bevezetni
2026. szeptember 22.
Bod Péter Ákos: Új koncepciót kellene kidolgozni, hogy miként működjön az állam
2026. szeptember 22.
Drámai látlelet a magyar egészségügyről: ide 500 milliárd forint is kevés lesz, óriási lemaradásban vagyunk
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 22. kedd
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most érkezett! Bilincsben az olimpiai bizottság elnöke, súlyosak a vádak
2
2 hete
US Open 2026: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Rekordösszeget fizetnek idén a bajnokoknak
3
2 hete
Gyászol a kézilabdasport: nagyon fiatalon, 43 évesen ment el a legendás bajnok
4
6 napja
Itt az újabb Szoboszlai-bombagól: ezt muszáj látni, kiszakadt a háló + videó
5
6 napja
Rendkívüli változás a Forma-1-ben: áthelyezik a jövő heti bakui nagydíjat, itt a hivatalos menetrend
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 16:23
Házkutatást tartottak Matolcsy köreinél: a 300 milliárdos MNB-ügyben foglaltak le bizonyítékokat
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 16:02
Nagy változás jöhet a palackvisszaváltásban: nem mindenhol kell ugyanazt a rendszert bevezetni
Agrárszektor  |  2026. szeptember 22. 16:32
Hamarosan átalakulnak a banki játékszabályok: már csak így lehet hitelhez jutni