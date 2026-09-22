Váratlan bejelentés: visszatér az olimpiai bajnok úszó, megcélozza Los Angelest

A sportoló a 2028-as Los Angeles-i játékokon szeretne újra rajthoz állni, ráadásul egy vadonatúj olimpiai távon - írta meg a BBC Sport.

A kétszeres olimpiai bajnok úszónő, a dél-afrikai Tatjana Smith visszatér a versenysportba. A 29 éves mellúszó a 2024-es párizsi olimpia után vonult vissza, ahol 100 méteren arany-, 200 méteren pedig ezüstérmet szerzett. Ezt megelőzően a 2020-as tokiói játékokon 200 méteren győzött, 100 méteren pedig a második helyen végzett, így összesen két olimpiai bajnoki címmel és két ezüstéremmel büszkélkedhet.

Smith most úgy döntött, hogy ismét medencébe száll, fő célszáma pedig az 50 méteres mellúszás lesz, amely a Los Angeles-i olimpián debütál majd a programban. "Hiányzik a víz" – mondta a dél-afrikai úszónő, hozzátéve, hogy a visszatérése "egy kicsit őrültség, egy kicsit ijesztő, és egyszerre nagyon izgalmas is".

"Ez egy teljesen új kihívás, új szám, új verseny, de egyben egy új én is. Most először én választom az úszást, én választom a versenyszámot – egy olyan számot, amelynek még nincs története, és amelyben megpróbálhatok újat írni" – fogalmazott Smith, aki korábban a 200 méteres mellúszás világcsúcstartója volt.

Smith ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Los Angeles-i indulás egyelőre csak cél és nem ígéret, hiszen a versenyzéshez fel kell építenie a formáját, meg kell szereznie a kvalifikációt, és ki kell érdemelnie a helyét a rajtkövön.