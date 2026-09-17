Meglépték a váratlant: három kudarc után újra olimpiát rendezne a főváros

Madrid ismét nyári olimpiát rendezne. Bár hivatalos céldátum még nincs, a spanyol főváros főpolgármestere szerint három korábbi sikertelen pályázat után újra fontolgatják a jelentkezést, amennyiben a széles körű társadalmi és kormányzati támogatás biztosított.

José Luis Martínez-Almeida főpolgármester egy nyilvános eseményen kijelentette, biztos abban, hogy Madrid kiváló házigazdája lenne a játékoknak. Véleménye szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is kifejezetten nyitott lenne a spanyol helyszínre.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az újabb hivatalos lépések előtt elengedhetetlen feltételeknek kell teljesülniük. Nem vághatnak bele a pályázatba a kormányzat elköteleződése és a lakosság egyértelmű egyetértése nélkül, mivel mindenképpen el akarják kerülni a korábbi kudarcok megismétlődését.

A spanyol főváros a 2012-es, a 2016-os és a 2020-as olimpia rendezéséért is harcba szállt, de mindhárom alkalommal alulmaradt. Most, tizenhárom évvel az utolsó próbálkozás lezárulta után ismét készen állnak a kihívásra. A soron következő, 2028-as nyári játékoknak Los Angeles, míg a 2032-esnek Brisbane ad otthont, így legkorábban a 2036-os esemény jöhet szóba.

A NOB jelenleg is legalább tíz érdeklődővel folytat bizalmas tárgyalásokat a 2036-os és az azt követő olimpiákról. Spanyolország eddig egyetlen alkalommal, 1992-ben, Barcelonában volt házigazda.