2026. szeptember 17. csütörtök Zsófia
19 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cybele Palace the Madrid City Hall on Cibeles Square with the Cibeles Fountain,Spanish and EU flags in foreground
Sport

Meglépték a váratlant: három kudarc után újra olimpiát rendezne a főváros

MTI
2026. szeptember 17. 14:42

Madrid ismét nyári olimpiát rendezne. Bár hivatalos céldátum még nincs, a spanyol főváros főpolgármestere szerint három korábbi sikertelen pályázat után újra fontolgatják a jelentkezést, amennyiben a széles körű társadalmi és kormányzati támogatás biztosított.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

José Luis Martínez-Almeida főpolgármester egy nyilvános eseményen kijelentette, biztos abban, hogy Madrid kiváló házigazdája lenne a játékoknak. Véleménye szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is kifejezetten nyitott lenne a spanyol helyszínre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az újabb hivatalos lépések előtt elengedhetetlen feltételeknek kell teljesülniük. Nem vághatnak bele a pályázatba a kormányzat elköteleződése és a lakosság egyértelmű egyetértése nélkül, mivel mindenképpen el akarják kerülni a korábbi kudarcok megismétlődését.

A spanyol főváros a 2012-es, a 2016-os és a 2020-as olimpia rendezéséért is harcba szállt, de mindhárom alkalommal alulmaradt. Most, tizenhárom évvel az utolsó próbálkozás lezárulta után ismét készen állnak a kihívásra. A soron következő, 2028-as nyári játékoknak Los Angeles, míg a 2032-esnek Brisbane ad otthont, így legkorábban a 2036-os esemény jöhet szóba.

A NOB jelenleg is legalább tíz érdeklődővel folytat bizalmas tárgyalásokat a 2036-os és az azt követő olimpiákról. Spanyolország eddig egyetlen alkalommal, 1992-ben, Barcelonában volt házigazda.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #kormány #pályázat #sport #spanyolország #főváros #barcelona #nob #spanyol #los angeles #olimpiarendezés
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:33
16:13
16:01
15:53
15:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 17.
Kiderült a nagy Kifli.hu-titok: ennyire drága valójában az online bevásárlás Magyarországon - bezzeg Ausztriában
2026. szeptember 16.
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
2026. szeptember 17.
Luxusnyaralás vagy pénzégetés? Egyszerű ember el sem juthat a világ legdrágább úticéljaira: itt a friss toplista
2026. szeptember 17.
Rendkívüli bejelentés jött a magyar euróról: ekkor tűnhet el végleg a forint a pénztárcáinkból
2026. szeptember 17.
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 17. csütörtök
Zsófia
38. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Most érkezett! Bilincsben az olimpiai bizottság elnöke, súlyosak a vádak
2
2 hete
Mindössze 45 éves volt: legendás alakját vesztette el a magyar küzdősport
3
6 napja
US Open 2026: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Rekordösszeget fizetnek idén a bajnokoknak
4
2 hete
600 ezret nyert a Tippmixen, pénzt mégsem látott: ezért nem fizetnek a nyertesnek
5
1 hete
Gyászol a kézilabdasport: nagyon fiatalon, 43 évesen ment el a legendás bajnok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Engedményezés
Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését átruházza a bankra, így a bank lép az ő helyébe.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 17. 16:01
Luxusnyaralás vagy pénzégetés? Egyszerű ember el sem juthat a világ legdrágább úticéljaira: itt a friss toplista
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 17. 15:32
Így látta a világot Deák Bill Gyula: íme tíz elgondolkodtató idézet a zenésztől
Agrárszektor  |  2026. szeptember 17. 15:29
Érkezik az újabb csavar: nem akármilyen időjárás jön hétvégén