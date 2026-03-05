2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
Mogyoród, 2025. augusztus 3.Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a célba érés után a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Asztalra vág Lewis Hamilton az F1-ben: ezt akarja, mégpedig mielőbb a naptárban látni

Pénzcentrum
2026. március 5. 18:14

A hétszeres világbajnok mindenképp szeretne Afrikában versenyezni, és mint mondta, addig nem is akar visszavonulni.

Lewis Hamilton nem szeretne addig visszavonulni a Forma-1-ből, amíg nem rendeznek nagydíjat Afrikában – jelentette ki a hétszeres világbajnok a melbourne-i Ausztrál Nagydíj előtt. A 41 éves brit pilóta arról is beszélt, hogy a tavalyi gyenge szezon után a télen sikerült újra megtalálnia önmagát.

Hamilton elmondta, hogy az elmúlt hat-hét évben a háttérben folyamatosan lobbizott a sportág vezetőinél egy afrikai versenyért.

Nem akarok úgy elmenni ebből a sportból, hogy nem versenyztem Afrikában

– fogalmazott a pilóta, aki édesapja révén afro-karibi gyökerekkel rendelkezik. Hozzátette, hogy a Forma-1 vezetői valóban dolgoznak az ügyön, de egyelőre nincs konkrét dátum. Legutóbb Ruanda merült fel lehetséges helyszínként, ám az esélyek azóta csökkentek. A korábban szóba került dél-afrikai helyszínek, mint a johannesburgi Kyalami versenypálya és Fokváros ügyében szintén nem született megállapodás. Emiatt egy afrikai futam megrendezése ebben az évtizedben kevéssé valószínű.

Hamilton az afrikai kontinens kizsákmányolásáról is beszélt, élesen bírálva az egykori gyarmatosító nyugati országokat.

Afrika a világ legszebb része, és nem tetszik, hogy a világ többi része ennyit birtokol belőle, és ennyit vesz el onnan

– mondta. Hozzátette, reméli, hogy az afrikai országok vezetői összefognak, és visszaveszik a kontinens feletti ellenőrzést a franciáktól, a spanyoloktól, a portugáloktól és a britektől.

Kapcsolódó cikkeink:

A versenyzés kapcsán Hamilton elismerte, hogy a 2025-ös, gyenge első ferraris szezonja során elveszítette önmagát. Tavaly többször is rendkívül negatívan nyilatkozott a saját teljesítményéről. Önmagát "használhatatlannak" nevezte, és kijelentette, hogy egyáltalán nem várja a versenyeket. A téli szünetben azonban tudatosan a pozitív hozzáállás kialakítására koncentrált. Keményen edzett, még karácsonykor is, és elmondása szerint újra rátalált önmagára.

Egy pillanatra szem elől tévesztettem, hogy ki vagyok. Az a személy eltűnt, többé nem fogjátok látni

– jelentette ki.

A brit pilóta szerint a második éve a Ferrarinál lényegesen könnyebb, mint az első volt. Már jobban érti a csapat működését és kultúráját, emellett sokkal összeforrottabbnak érzi magát az olasz istállóval. Bár a Ferrari tavaly egyetlen futamot sem nyert, idén optimistán tekintenek a jövőbe. Ennek oka, hogy 2026-ban a Forma-1 történetének legnagyobb szabályváltozása lép életbe, ami minden csapat számára tiszta lapot jelent.

Csapattársa, Charles Leclerc úgy fogalmazott, hogy jelenleg inkább a túlzott várakozásokat kell lehűtenie, semmint a csapat körüli negativitást kezelnie. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a külső tényezők egyike sem befolyásolhatja az istálló belső hangulatát.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
