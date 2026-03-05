Féléves vezetéstől való eltiltást kapott Oliver Glasner, a Crystal Palace menedzsere, miután Londonban gyorshajtáson érték.
Asztalra vág Lewis Hamilton az F1-ben: ezt akarja, mégpedig mielőbb a naptárban látni
A hétszeres világbajnok mindenképp szeretne Afrikában versenyezni, és mint mondta, addig nem is akar visszavonulni.
Lewis Hamilton nem szeretne addig visszavonulni a Forma-1-ből, amíg nem rendeznek nagydíjat Afrikában – jelentette ki a hétszeres világbajnok a melbourne-i Ausztrál Nagydíj előtt. A 41 éves brit pilóta arról is beszélt, hogy a tavalyi gyenge szezon után a télen sikerült újra megtalálnia önmagát.
Hamilton elmondta, hogy az elmúlt hat-hét évben a háttérben folyamatosan lobbizott a sportág vezetőinél egy afrikai versenyért.
Nem akarok úgy elmenni ebből a sportból, hogy nem versenyztem Afrikában
– fogalmazott a pilóta, aki édesapja révén afro-karibi gyökerekkel rendelkezik. Hozzátette, hogy a Forma-1 vezetői valóban dolgoznak az ügyön, de egyelőre nincs konkrét dátum. Legutóbb Ruanda merült fel lehetséges helyszínként, ám az esélyek azóta csökkentek. A korábban szóba került dél-afrikai helyszínek, mint a johannesburgi Kyalami versenypálya és Fokváros ügyében szintén nem született megállapodás. Emiatt egy afrikai futam megrendezése ebben az évtizedben kevéssé valószínű.
Hamilton az afrikai kontinens kizsákmányolásáról is beszélt, élesen bírálva az egykori gyarmatosító nyugati országokat.
Afrika a világ legszebb része, és nem tetszik, hogy a világ többi része ennyit birtokol belőle, és ennyit vesz el onnan
– mondta. Hozzátette, reméli, hogy az afrikai országok vezetői összefognak, és visszaveszik a kontinens feletti ellenőrzést a franciáktól, a spanyoloktól, a portugáloktól és a britektől.
A versenyzés kapcsán Hamilton elismerte, hogy a 2025-ös, gyenge első ferraris szezonja során elveszítette önmagát. Tavaly többször is rendkívül negatívan nyilatkozott a saját teljesítményéről. Önmagát "használhatatlannak" nevezte, és kijelentette, hogy egyáltalán nem várja a versenyeket. A téli szünetben azonban tudatosan a pozitív hozzáállás kialakítására koncentrált. Keményen edzett, még karácsonykor is, és elmondása szerint újra rátalált önmagára.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Egy pillanatra szem elől tévesztettem, hogy ki vagyok. Az a személy eltűnt, többé nem fogjátok látni
– jelentette ki.
A brit pilóta szerint a második éve a Ferrarinál lényegesen könnyebb, mint az első volt. Már jobban érti a csapat működését és kultúráját, emellett sokkal összeforrottabbnak érzi magát az olasz istállóval. Bár a Ferrari tavaly egyetlen futamot sem nyert, idén optimistán tekintenek a jövőbe. Ennek oka, hogy 2026-ban a Forma-1 történetének legnagyobb szabályváltozása lép életbe, ami minden csapat számára tiszta lapot jelent.
Friss és élő sporteredmények, hírek a Sportonlineon; KATTINTS IDE!
Csapattársa, Charles Leclerc úgy fogalmazott, hogy jelenleg inkább a túlzott várakozásokat kell lehűtenie, semmint a csapat körüli negativitást kezelnie. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a külső tényezők egyike sem befolyásolhatja az istálló belső hangulatát.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
89 éves korában elhunyt Lou Holtz, az amerikai egyetemi futball egyik legnagyobb alakja, aki 1988-ban a Notre Dame egyetem csapatával nemzeti bajnoki címet nyert.
Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt bizonytalanná vált a bahreini és a szaúd-arábiai Forma–1-es Nagydíj megrendezése.
Fergeteges hétvége elé néznek a labdarúgás szerelmesei: a Serie A-ban a milánói derbi fűszerezi a programot, a La Ligában a Barcelona és a Real Madrid...
A hétvégén újabb fordulóval folytatódik a Fizz Liga, amelynek egyik csúcspontja a remek formában lévő Nyíregyháza és a címvédő Ferencváros vasárnap esti rangadója lesz.
Szanaszét szedte a Liverpool aranylabdás legendája Kerkez Milost: kifelé áll a rúdja a keretből a magyar játékosnak?
A Liverpool váratlan 2–1-es vereséget szenvedett a kiesés elől menekülő Wolverhampton vendégeként a Molineux Stadionban.
Az al-Nasszr hivatalos közleményben reagált a Cristiano Ronaldo körül kialakult találgatásokra, miután a 41 éves portugál sztárt Madridban látták.
Százhatvankét meccsre kaszálhatják el a doppingoló baseballost: ennyi volt, reszeltek a karrierjének?
Jurickson Profar, az Atlanta Braves ütőjátékosa 162 mérkőzésre szóló eltiltással néz szembe, miután másodszor is lebukott teljesítményfokozó szerek használatával.
Tom Brady és Logan Paul között egyre élesebb szócsata bontakozik ki, miután a hétszeres Super Bowl-győztes keményen reagált a WWE-sztár sportolói képességeiről tett kijelentéseire.
Donald Trump amerikai elnököt nem érdekli, Irán részt vesz-e az idei, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokságon
Botrány a BL-ben: kitltották a török szurkolókat Liverpoolból, nem lehetnek ott a Szoboszlaiék elleni visszavágón
Az UEFA a torniói események miatt kitiltotta a Galatasaray szurkolóit a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójáról.
Darnyi Tamás, négyszeres olimpiai bajnok úszó először beszélt részletesen szöuli aranyérmeiről
Az Arizona Cardinals megválik Kyler Murraytől, korábbi 1/1-es irányítójától, aki hét szezont töltött a klubnál, de nem tudta Super Bowl-győzelemhez vezetni a franchise-t.
George Russell csendesen, de nagy magabiztossággal készül a 2026-os Forma–1-es szezonra, amely pályafutása eddigi legmeghatározóbb éve lehet a Mercedesnél.
Iráni dróncsapás miatt félbeszakadt egy ATP Challenger-tenisztorna az Egyesült Arab Emírségekben, miután a Fudzseira közelében lévő olajterminált találat érte.
Egyre durvább a doppinghelyzet ebben az országban: egyszerre kaszáltak el huszonhét sportolót, mi folyik itt?
Huszonhét kenyai sportolót, köztük a kétszeres maratoni győztes Rita Jeptoot függesztettek fel doppingvétség miatt. Az országban 2017 óta már több mint 140-en kaptak eltiltást.
Honvéd-Diósgyőr, Győr-Kecskemét a kupában: ma kezdődnek a negyeddöntők, ezt lehet várni a meccsektől
A Fradi a Barcikával, a Honvéd pedig a Diósgyőrrel csatázik a kupaelődöntőért; a Kecskemét Győrbe megy, hogy kiejtse harmadik élvonalbeli kupaellenfelét is ebben az idényben.
Az Inter és a Juventus is világklasszis kapust keres a nyári átigazolási időszakra - állítólag jelöltje is van mind a két klubnak, nem is akárki.
A Flamengo vezetősége mindössze néhány órával azután menesztette vezetőedzőjét, Filipe Luist, hogy az együttes 8–0-ra megnyerte a Campeonato Carioca elődöntőjének visszavágóját.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.