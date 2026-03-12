Az amerikai egyetemi bajnokság eddig csak kevésszer volt látható Magyarországon, most az egyik streamingszolgáltató előfizetői nézhetik.
Izgalmas forduló jön a Fizz Ligában: mire megy az Újpest, a Győr, a Loki?
A Fizz Liga március közepi fordulójában az élmezőnyben álló Győri ETO az MTK Budapestet fogadja, borsodi rangadón csap össze a Diósgyőr és a sereghajtó Kazincbarcika, miközben a középmezőny csapatai is fontos pontokért lépnek pályára.
A Fizz Liga március közepén izgalmas fordulóval folytatódik. Az élmezőnyben tanyázó Győri ETO a kiesés elkerüléséért küzdő MTK Budapestet fogadja, míg borsodi rangadón találkozik egymással a szintén nehéz helyzetben lévő Diósgyőr és a sereghajtó Kazincbarcika. A hétvége során a középmezőny csapatai is fontos pontokért lépnek pályára.
A tavaszi szezon beindulásával minden csapat igyekszik minél jobb formába lendülni, hogy megvalósítsa céljait. Az élmezőnyben a Ferencváros és a Győri ETO fej fej mellett halad a bajnoki címért, miközben a tabella alsó régiójában több együttes is élethalálharcot vív a bennmaradásért. A fővárosi zöldek azonban a hétvégén nem játszanak bajnokit, nyomós okból: ma este a Braga ellen már a nyolcaddön jön nekik az Európa-liga legjobb tizenhat csapata között.
Győrbe megy az MTK
A forduló kiemelkedő összecsapása péntek este lesz, amikor a listavezető pozícióért harcoló Győri ETO FC hazai pályán fogadja az MTK-t. A győriek remek formában vannak: legutóbbi öt meccsükből hármat megnyertek, és jelenleg a Ferencvárossal azonos pontjuk van - a Fradi jobb gólkülönbsége okán előz.
Ezzel szemben az MTK katasztrofális tavaszt produkál: utóbbi öt találkozójukon mindössze három döntetlent értek el, két vereség mellett. A kék-fehérek a 10. helyen állnak, és mindössze két ponttal előzik meg a kieső Diósgyőrt, így számukra létfontosságú lenne a pontszerzés. Az őszi egymás elleni mérkőzésen a győriek magabiztos, 3–0-s győzelmet arattak, a várható erőviszonyok most is hasonló eredmény vetítenek előre.
Újra keleti derbi: elindul felfelé a Diósgyőr?
Szintén pénteken rendezik meg a borsodi rangadót, ahol a Diósgyőr a Kazincbarcikát látja vendégül. Mindkét csapat rendkívül nehéz helyzetben van: a DVTK 25 pontjával a 11. helyen áll, formája pedig hullámzó, öt meccs óta nyeretlen.
A Kazincbarcika helyzete még kilátástalanabb, 14 pontjukkal messze leszakadva az utolsó helyen kullognak, ráadásul elképesztő negatív szériában vannak, legutóbbi öt meccsüket kivétel nélkül elveszítették. A téthelyzethez képest viszonylag kiegyenlített eredményt hozott az őszi találkozó, amikor 1–1-es döntetlent játszottak. A DVTK számára ez a meccs kiváló lehetőség a három pont megszerzésére és a kiesőzónából való elmozdulásra.
Revansra éhes az Újpest
Szombaton három mérkőzést rendeznek a magyar élvonalban, amelyek elsősorban a középmezőny alakulása szempontjából lehetnek fontosak. Az Újpest FC délután a Kisvárdát fogadja, és mindkét csapat viszonylag jó formában van. A vendég kisvárdaiak 38 pontjukkal a 4. helyen állnak, míg a lila-fehérek 30 ponttal a 8. pozíciót foglalják el. Az őszi mérkőzésen a Kisvárda hazai pályán meggyőző, 3–0-s győzelmet aratott, így az újpestiek revansra készülhetnek.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Paks és a Zalaegerszeg összecsapása két hasonló erőt képviselő, a középmezőnyben elhelyezkedő csapat találkozója lesz. A ZTE 38, míg a Paks 37 ponttal áll, így rendkívül szoros küzdelemre van kilátás. A zalaiak az utóbbi időben valamivel stabilabbnak tűnnek, míg a paksiak még mindig próbálnak kijönni egy nagyon rossz sorozatból. Az őszi szezonban hazai pályán a ZTE minimális, 1–0-s győzelmet aratott.
A szombati játéknap zárásaként a Debrecen a Nyíregyházát fogadja. A DVSC 43 pontjával a 3. helyen áll, és az európai kupaszereplésért küzd, míg a Nyíregyháza 28 ponttal a 9. pozíciót foglalja el. Mindkét csapat jó formát mutat mostanában, de az őszi, 3–0-s debreceni győzelem alapján a hazaiak számítanak esélyesnek.
Fontos tudni, hogy ezen a héten kizárólag és pénteken és szombaton rendeznek bajnoki meccset, lévén vasárnap nemzeti ünnep lesz. Erről korábban itt írtunk:
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
A Bundesligában a listavezető Bayern München a Leverkusen vendégeként lép pályára, a Premier League-ben a Liverpool fogadja a válságban lévő Tottenhamet.
Igor Tudor ideiglenes vezetőedzői kinevezése a Tottenham élén egyre inkább tévedésnek tűnik - a bajnokság után a BL-ben is beálltak pofozógépnek.
A FIFA elnöke azt közölte, hogy az amerikai elnök a két ország közötti fegyveres konfliktus ellenére is szívesen látja az iráni válogatottat a világbajnokságon.
Nagy bajban lehet a négyszeres olimpiai bajnok legenda: százmillió forintos kifizetés miatt magyarázkodik
Michael Johnsont, a négyszeres olimpiai bajnok sprinterlegendát azzal vádolják, hogy 500 ezer dollárt (mintegy 190 millió forintot) fizetett ki saját magának a becsődölt sportvállalkozásából.
Adebayo minden idők második legtöbb pontját dobta egyetlen NBA-mérkőzésen, Wilt Chamberlain mögött
A mai játéknap kiemelt összecsapásain a címvédő Paris Saint-Germain a Chelsea-t fogadja, a sérülések miatt megtizedelt Real Madrid pedig a Manchester Cityt látja vendégül.
Roman Abramovics fokozza jogi nyomásgyakorlását a brit kormánnyal szemben a Chelsea FC eladásából származó 2,5 milliárd fontos bevétel feletti rendelkezés ügyében.
Rendőrök csaptak le az angol foci egykori fenegyerekére: durván összeverhetett valakit a volt válogatott
Joey Bartont, az egykori labdarúgót szándékos súlyos testi sértés bűntettével vádolják, miután vasárnap este a gyanú szerint súlyosan bántalmazott egy férfit.
A két labdarúgó saját csapataik meccsére is fogadásokat kötött, amit szigorúan tilt a szabályzat.
Elhunyt Füzesséry Gyula mesteredző, a magyar kajak-kenu sport egyik meghatározó alakja, az 1954-es maconi világbajnokságon történelmi sikert elérő válogatott felkészítője.
Ausztrália humanitárius vízumot adott az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagjának, miután a játékosok megszöktek a szállodájukból, és az ausztrál hatóságok védelmét kérték.
Tudor elismerte, hogy az Atlético Madrid elleni találkozó, sőt összeségében a Bajnokok Ligája nem élvez elsőbbséget a Premier League-ben zajló bennmaradási harccal szemben.
Az UEFA komoly aggodalmát fejezte ki a Premier League új pénzügyi szabályrendszere miatt, álláspontjuk szerint túl sokat költhetnek játékosokra a bevételeikből.
Durva felháborodást keltett egy NBA-csapat ötlete: még a saját játékosok is kiakadtak, a főbiztos lecsapott
Az NBA letiltotta az Atlanta Hawks Magic City sztriptízbárt ünneplő tematikus estjét, miután a ligán belül játékosok, szurkolók és partnerek is tiltakoztak az ötlet ellen.
Teljesen új módszerrel robbant be az ukrán biatlonista: a ChatGPT-re bízta a felkészülését, az eredmény mindent felülírt
Az ukrán paralimpiai csapat egyik biatlonistája azt állítja: felkészülését edző, pszichológus és orvos helyett nagyrészt a ChatGPT-re bízta.
Magyar szempontból a játéknap legfontosabb mérkőzésén Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolt fogadja.
Kíméletlenül kitálalt a Barca volt edzője: kiderült a sötét titok, valójában ezért nem térhetett vissza Messi
Xavi szerint három éve visszatérhetett volna az argentin legenda, Lionel Messi, de az elnök megfúrta a transzfert.
Kimondta az egykori sztárjátékos: már csak egy totális összeomlás foszthatja meg az Arsenalt a trófeától
Ashley Cole, az Arsenal egykori hátvédje szerint a csapat idén véget vethet a Premier League-cím utáni hosszú várakozásnak, és komoly eséllyel pályázik a bajnoki trófeára.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.