Izgalmas forduló jön a Fizz Ligában: mire megy az Újpest, a Győr, a Loki?

A Fizz Liga március közepi fordulójában az élmezőnyben álló Győri ETO az MTK Budapestet fogadja, borsodi rangadón csap össze a Diósgyőr és a sereghajtó Kazincbarcika, miközben a középmezőny csapatai is fontos pontokért lépnek pályára.

A Fizz Liga március közepén izgalmas fordulóval folytatódik. Az élmezőnyben tanyázó Győri ETO a kiesés elkerüléséért küzdő MTK Budapestet fogadja, míg borsodi rangadón találkozik egymással a szintén nehéz helyzetben lévő Diósgyőr és a sereghajtó Kazincbarcika. A hétvége során a középmezőny csapatai is fontos pontokért lépnek pályára.

A tavaszi szezon beindulásával minden csapat igyekszik minél jobb formába lendülni, hogy megvalósítsa céljait. Az élmezőnyben a Ferencváros és a Győri ETO fej fej mellett halad a bajnoki címért, miközben a tabella alsó régiójában több együttes is élethalálharcot vív a bennmaradásért. A fővárosi zöldek azonban a hétvégén nem játszanak bajnokit, nyomós okból: ma este a Braga ellen már a nyolcaddön jön nekik az Európa-liga legjobb tizenhat csapata között.

Győrbe megy az MTK

A forduló kiemelkedő összecsapása péntek este lesz, amikor a listavezető pozícióért harcoló Győri ETO FC hazai pályán fogadja az MTK-t. A győriek remek formában vannak: legutóbbi öt meccsükből hármat megnyertek, és jelenleg a Ferencvárossal azonos pontjuk van - a Fradi jobb gólkülönbsége okán előz.

Ezzel szemben az MTK katasztrofális tavaszt produkál: utóbbi öt találkozójukon mindössze három döntetlent értek el, két vereség mellett. A kék-fehérek a 10. helyen állnak, és mindössze két ponttal előzik meg a kieső Diósgyőrt, így számukra létfontosságú lenne a pontszerzés. Az őszi egymás elleni mérkőzésen a győriek magabiztos, 3–0-s győzelmet arattak, a várható erőviszonyok most is hasonló eredmény vetítenek előre.

Fizz Liga 26. forduló Győri ETO FC MTK Budapest 2026. március 13. péntek 20:00 | Gyori Eto, Gyor Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Győri ETO FC: 12 (40%) MTK Budapest: 7 (23.3%) Döntetlen: 11 (36.7%) Gólok Győri ETO FC: 48 MTK Budapest: 36 Gólkülönbség: 12 Hazai győzelem Győri ETO FC: 9 MTK Budapest: 4 Vendéggyőzelem Győri ETO FC: 3 MTK Budapest: 3 Adatlap létrehozva: 2026.03.11.

Újra keleti derbi: elindul felfelé a Diósgyőr?

Szintén pénteken rendezik meg a borsodi rangadót, ahol a Diósgyőr a Kazincbarcikát látja vendégül. Mindkét csapat rendkívül nehéz helyzetben van: a DVTK 25 pontjával a 11. helyen áll, formája pedig hullámzó, öt meccs óta nyeretlen.

A Kazincbarcika helyzete még kilátástalanabb, 14 pontjukkal messze leszakadva az utolsó helyen kullognak, ráadásul elképesztő negatív szériában vannak, legutóbbi öt meccsüket kivétel nélkül elveszítették. A téthelyzethez képest viszonylag kiegyenlített eredményt hozott az őszi találkozó, amikor 1–1-es döntetlent játszottak. A DVTK számára ez a meccs kiváló lehetőség a három pont megszerzésére és a kiesőzónából való elmozdulásra.

Revansra éhes az Újpest

Szombaton három mérkőzést rendeznek a magyar élvonalban, amelyek elsősorban a középmezőny alakulása szempontjából lehetnek fontosak. Az Újpest FC délután a Kisvárdát fogadja, és mindkét csapat viszonylag jó formában van. A vendég kisvárdaiak 38 pontjukkal a 4. helyen állnak, míg a lila-fehérek 30 ponttal a 8. pozíciót foglalják el. Az őszi mérkőzésen a Kisvárda hazai pályán meggyőző, 3–0-s győzelmet aratott, így az újpestiek revansra készülhetnek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Paks és a Zalaegerszeg összecsapása két hasonló erőt képviselő, a középmezőnyben elhelyezkedő csapat találkozója lesz. A ZTE 38, míg a Paks 37 ponttal áll, így rendkívül szoros küzdelemre van kilátás. A zalaiak az utóbbi időben valamivel stabilabbnak tűnnek, míg a paksiak még mindig próbálnak kijönni egy nagyon rossz sorozatból. Az őszi szezonban hazai pályán a ZTE minimális, 1–0-s győzelmet aratott.

A szombati játéknap zárásaként a Debrecen a Nyíregyházát fogadja. A DVSC 43 pontjával a 3. helyen áll, és az európai kupaszereplésért küzd, míg a Nyíregyháza 28 ponttal a 9. pozíciót foglalja el. Mindkét csapat jó formát mutat mostanában, de az őszi, 3–0-s debreceni győzelem alapján a hazaiak számítanak esélyesnek.

Fontos tudni, hogy ezen a héten kizárólag és pénteken és szombaton rendeznek bajnoki meccset, lévén vasárnap nemzeti ünnep lesz. Erről korábban itt írtunk:

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA