2026. március 12. csütörtök Gergely
11 °C Budapest
Debrecen, 2025. október 26.A debreceni csapat nagyedik gólja a labdarúgó Fizz Liga11. fordulójában játszott Debreceni VSC - Újpest FC mérkõzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. október 26-án. A Debrecen 5-2-re nyert.MTI/Czeg
Sport

Izgalmas forduló jön a Fizz Ligában: mire megy az Újpest, a Győr, a Loki?

Pénzcentrum
2026. március 12. 07:00

A Fizz Liga március közepi fordulójában az élmezőnyben álló Győri ETO az MTK Budapestet fogadja, borsodi rangadón csap össze a Diósgyőr és a sereghajtó Kazincbarcika, miközben a középmezőny csapatai is fontos pontokért lépnek pályára.

A Fizz Liga március közepén izgalmas fordulóval folytatódik. Az élmezőnyben tanyázó Győri ETO a kiesés elkerüléséért küzdő MTK Budapestet fogadja, míg borsodi rangadón találkozik egymással a szintén nehéz helyzetben lévő Diósgyőr és a sereghajtó Kazincbarcika. A hétvége során a középmezőny csapatai is fontos pontokért lépnek pályára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tavaszi szezon beindulásával minden csapat igyekszik minél jobb formába lendülni, hogy megvalósítsa céljait. Az élmezőnyben a Ferencváros és a Győri ETO fej fej mellett halad a bajnoki címért, miközben a tabella alsó régiójában több együttes is élethalálharcot vív a bennmaradásért. A fővárosi zöldek azonban a hétvégén nem játszanak bajnokit, nyomós okból: ma este a Braga ellen már a nyolcaddön jön nekik az Európa-liga legjobb tizenhat csapata között.

Győrbe megy az MTK

A forduló kiemelkedő összecsapása péntek este lesz, amikor a listavezető pozícióért harcoló Győri ETO FC hazai pályán fogadja az MTK-t. A győriek remek formában vannak: legutóbbi öt meccsükből hármat megnyertek, és jelenleg a Ferencvárossal azonos pontjuk van - a Fradi jobb gólkülönbsége okán előz.

Ezzel szemben az MTK katasztrofális tavaszt produkál: utóbbi öt találkozójukon mindössze három döntetlent értek el, két vereség mellett. A kék-fehérek a 10. helyen állnak, és mindössze két ponttal előzik meg a kieső Diósgyőrt, így számukra létfontosságú lenne a pontszerzés. Az őszi egymás elleni mérkőzésen a győriek magabiztos, 3–0-s győzelmet arattak, a várható erőviszonyok most is hasonló eredmény vetítenek előre.

Fizz Liga 26. forduló
Győri ETO FC
MTK Budapest
2026. március 13. péntek 20:00
|
Gyori Eto, Gyor
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Győri ETO FC: 12 (40%)
  MTK Budapest: 7 (23.3%)
  Döntetlen: 11 (36.7%)
Gólok
  Győri ETO FC: 48
  MTK Budapest: 36
Gólkülönbség: 12
Hazai győzelem
  Győri ETO FC: 9
  MTK Budapest: 4
Vendéggyőzelem
  Győri ETO FC: 3
  MTK Budapest: 3
Adatlap létrehozva: 2026.03.11.

Újra keleti derbi: elindul felfelé a Diósgyőr?

Szintén pénteken rendezik meg a borsodi rangadót, ahol a Diósgyőr a Kazincbarcikát látja vendégül. Mindkét csapat rendkívül nehéz helyzetben van: a DVTK 25 pontjával a 11. helyen áll, formája pedig hullámzó, öt meccs óta nyeretlen.

A Kazincbarcika helyzete még kilátástalanabb, 14 pontjukkal messze leszakadva az utolsó helyen kullognak, ráadásul elképesztő negatív szériában vannak, legutóbbi öt meccsüket kivétel nélkül elveszítették. A téthelyzethez képest viszonylag kiegyenlített eredményt hozott az őszi találkozó, amikor 1–1-es döntetlent játszottak. A DVTK számára ez a meccs kiváló lehetőség a három pont megszerzésére és a kiesőzónából való elmozdulásra.

Revansra éhes az Újpest

Szombaton három mérkőzést rendeznek a magyar élvonalban, amelyek elsősorban a középmezőny alakulása szempontjából lehetnek fontosak. Az Újpest FC délután a Kisvárdát fogadja, és mindkét csapat viszonylag jó formában van. A vendég kisvárdaiak 38 pontjukkal a 4. helyen állnak, míg a lila-fehérek 30 ponttal a 8. pozíciót foglalják el. Az őszi mérkőzésen a Kisvárda hazai pályán meggyőző, 3–0-s győzelmet aratott, így az újpestiek revansra készülhetnek.

A Paks és a Zalaegerszeg összecsapása két hasonló erőt képviselő, a középmezőnyben elhelyezkedő csapat találkozója lesz. A ZTE 38, míg a Paks 37 ponttal áll, így rendkívül szoros küzdelemre van kilátás. A zalaiak az utóbbi időben valamivel stabilabbnak tűnnek, míg a paksiak még mindig próbálnak kijönni egy nagyon rossz sorozatból. Az őszi szezonban hazai pályán a ZTE minimális, 1–0-s győzelmet aratott.

A szombati játéknap zárásaként a Debrecen a Nyíregyházát fogadja. A DVSC 43 pontjával a 3. helyen áll, és az európai kupaszereplésért küzd, míg a Nyíregyháza 28 ponttal a 9. pozíciót foglalja el. Mindkét csapat jó formát mutat mostanában, de az őszi, 3–0-s debreceni győzelem alapján a hazaiak számítanak esélyesnek.

Fontos tudni, hogy ezen a héten kizárólag és pénteken és szombaton rendeznek bajnoki meccset, lévén vasárnap nemzeti ünnep lesz. Erről korábban itt írtunk: 

Focirajongók, figyelem! Két nap is elmaradnak a meccsek, mutatjuk, hogy szervezték át az NB I-et és NB II-t
EZ IS ÉRDEKELHET
Focirajongók, figyelem! Két nap is elmaradnak a meccsek, mutatjuk, hogy szervezték át az NB I-et és NB II-t
Még nem tudni, hogy valóban bevezetik-e az osztályozók rendszerét, de két meccsnap elhalasztásáról már döntött az elnökség.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#foci #sport #labdarúgás #kisvárda #előzetes #magyar foci #újpest fc #magyar bajnokság #NB I #diósgyőr #paksi fc #ferencváros #debreceni vsc #Fizz liga #kazincbarcika #Diósgyőri VTK #Zalaegerszegi TE #Győri ETO FC #MTK Budapest #meccsajánló

Erről ne maradj le!
