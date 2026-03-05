89 éves korában elhunyt Lou Holtz, az amerikai egyetemi futball egyik legnagyobb alakja, aki 1988-ban a Notre Dame egyetem csapatával nemzeti bajnoki címet nyert.
Ezek nem jó előjelek: hatalmas bajban van az egyik F1-es istálló, ezt hogy oldják meg a holnapi rajtig?
Az Aston Martin csapatfőnöke, Adrian Newey az ausztrál nagydíj előtt elismerte, hogy az autókat sújtó erős vibráció miatt Fernando Alonso és Lance Stroll jelenleg a futam felét sem tudnák biztonságosan teljesíteni, mert maradandó idegkárosodást kockáztatnának - számolt be a The Guardian.
Newey a melbourne-i paddockban elmondta, hogy a kormányon jelentkező rezgés olyan mértékű, hogy Alonso legfeljebb 25, Stroll pedig korábbi csuklósérülései miatt mindössze 15 kört tudna egyhuzamban megtenni anélkül, hogy a kezükben visszafordíthatatlan idegkárosodás veszélye állna fenn. A vibráció a Honda-erőforrásból ered, amelynek rezgéseit a karosszéria tovább erősíti. Ez nemcsak a pilóták egészségét veszélyezteti, hanem megbízhatósági problémákat is okoz: a visszapillantó tükrök és a hátsó lámpák is leeshetnek menet közben.
Alonso maga is megerősítette a helyzet súlyosságát. A spanyol pilóta elmondta, hogy nagyjából húsz-huszonöt perc vezetés után elzsibbadnak a végtagjai, és senki sem tudja, milyen következményekkel járna, ha hónapokon keresztül ilyen körülmények között kellene versenyezniük.
A bejelentés tovább nehezíti az Aston Martin amúgy is problémás szezonkezdetét. Az autó a barcelonai teszten mindhárom napon korlátozottan volt bevethető, a bahreini teszteken pedig a Honda-erőforrás megbízhatósági gondjai miatt alig tudtak pályára gurulni. Most az is kiderült, hogy a pilóták fizikailag sem lennének képesek egy teljes etapot végigvezetni a túlzott rezgések miatt.
A Honda versenyügyekért felelős elnöke, Vatabane Kódzsi nem tudott határidőt mondani a probléma megoldására. Ez azt vetíti előre, hogy a jövő heti kínai nagydíjon sem valószínű, hogy az Aston Martin teljes futamot tud majd gond nélkül teljesíteni. A japán gyártó korábban már elismerte, hogy erőforrása nem érte el a kitűzött teljesítmény- és megbízhatósági célokat.
Newey meglepő őszinteséggel azt is elárulta, hogy a vibráció kérdését a sajtótájékoztató előtt még nem volt alkalma érdemben megtárgyalni Vatabanéval, ami a két fél közötti kommunikáció hiányosságaira utal. Ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy a válsághelyzet összekovácsolta a Honda és az Aston Martin együttműködését. Hangsúlyozta: meg van győződve arról, hogy az autóban komoly potenciál rejlik, és a problémát végül meg fogják tudni oldani.
A Forma 1-es világbajnokság ezen a hétvégén indul Ausztráliábanm holnap magyar idő szerint hajnalban lesz az első szabadedzés. Minden fontos tudnivalót, időpontot összegyűjtöttünk a szezonnyitó ausztrál versenyhétvégéről, amit itt olvashatsz el újra:
címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
Az al-Nasszr hivatalos közleményben reagált a Cristiano Ronaldo körül kialakult találgatásokra, miután a 41 éves portugál sztárt Madridban látták.
Százhatvankét meccsre kaszálhatják el a doppingoló baseballost: ennyi volt, reszeltek a karrierjének?
Jurickson Profar, az Atlanta Braves ütőjátékosa 162 mérkőzésre szóló eltiltással néz szembe, miután másodszor is lebukott teljesítményfokozó szerek használatával.
Tom Brady és Logan Paul között egyre élesebb szócsata bontakozik ki, miután a hétszeres Super Bowl-győztes keményen reagált a WWE-sztár sportolói képességeiről tett kijelentéseire.
Donald Trump amerikai elnököt nem érdekli, Irán részt vesz-e az idei, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokságon
Botrány a BL-ben: kitltották a török szurkolókat Liverpoolból, nem lehetnek ott a Szoboszlaiék elleni visszavágón
Az UEFA a torniói események miatt kitiltotta a Galatasaray szurkolóit a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójáról.
Darnyi Tamás, négyszeres olimpiai bajnok úszó először beszélt részletesen szöuli aranyérmeiről
Az Arizona Cardinals megválik Kyler Murraytől, korábbi 1/1-es irányítójától, aki hét szezont töltött a klubnál, de nem tudta Super Bowl-győzelemhez vezetni a franchise-t.
George Russell csendesen, de nagy magabiztossággal készül a 2026-os Forma–1-es szezonra, amely pályafutása eddigi legmeghatározóbb éve lehet a Mercedesnél.
Iráni dróncsapás miatt félbeszakadt egy ATP Challenger-tenisztorna az Egyesült Arab Emírségekben, miután a Fudzseira közelében lévő olajterminált találat érte.
Egyre durvább a doppinghelyzet ebben az országban: egyszerre kaszáltak el huszonhét sportolót, mi folyik itt?
Huszonhét kenyai sportolót, köztük a kétszeres maratoni győztes Rita Jeptoot függesztettek fel doppingvétség miatt. Az országban 2017 óta már több mint 140-en kaptak eltiltást.
Honvéd-Diósgyőr, Győr-Kecskemét a kupában: ma kezdődnek a negyeddöntők, ezt lehet várni a meccsektől
A Fradi a Barcikával, a Honvéd pedig a Diósgyőrrel csatázik a kupaelődöntőért; a Kecskemét Győrbe megy, hogy kiejtse harmadik élvonalbeli kupaellenfelét is ebben az idényben.
Az Inter és a Juventus is világklasszis kapust keres a nyári átigazolási időszakra - állítólag jelöltje is van mind a két klubnak, nem is akárki.
A Flamengo vezetősége mindössze néhány órával azután menesztette vezetőedzőjét, Filipe Luist, hogy az együttes 8–0-ra megnyerte a Campeonato Carioca elődöntőjének visszavágóját.
Nuno Espirito Santo megkérte Traorét, hogy súlyzós edzéseket ne végezzen, ugyanis "éppen elég súlyt cipel" már most is.
Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt
A négy éve indult per tárgya az volt, hogy a csapat korábbi tulajdonosai félrevezették a szurkolókat a belső vizsgálatokról.
James Vowles, a Williams csapatfőnöke szerint csapata a vártnál gyengébb pozícióból vág neki a 2026-os Forma–1-es szezonnak.
Focirajongók, figyelem! Két nap is elmaradnak a meccsek, mutatjuk, hogy szervezték át az NB I-et és NB II-t
Még nem tudni, hogy valóban bevezetik-e az osztályozók rendszerét, de két meccsnap elhalasztásáról már döntött az elnökség.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a rasszizmus elleni küzdelem jegyében azonnali kiállítást javasol azoknak a játékosoknak, akik a pályán zajló szóváltások közben eltakarják a szájukat.
