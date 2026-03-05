Ezek nem jó előjelek: hatalmas bajban van az egyik F1-es istálló, ezt hogy oldják meg a holnapi rajtig?

Az Aston Martin csapatfőnöke, Adrian Newey az ausztrál nagydíj előtt elismerte, hogy az autókat sújtó erős vibráció miatt Fernando Alonso és Lance Stroll jelenleg a futam felét sem tudnák biztonságosan teljesíteni, mert maradandó idegkárosodást kockáztatnának - számolt be a The Guardian.

Newey a melbourne-i paddockban elmondta, hogy a kormányon jelentkező rezgés olyan mértékű, hogy Alonso legfeljebb 25, Stroll pedig korábbi csuklósérülései miatt mindössze 15 kört tudna egyhuzamban megtenni anélkül, hogy a kezükben visszafordíthatatlan idegkárosodás veszélye állna fenn. A vibráció a Honda-erőforrásból ered, amelynek rezgéseit a karosszéria tovább erősíti. Ez nemcsak a pilóták egészségét veszélyezteti, hanem megbízhatósági problémákat is okoz: a visszapillantó tükrök és a hátsó lámpák is leeshetnek menet közben.

Alonso maga is megerősítette a helyzet súlyosságát. A spanyol pilóta elmondta, hogy nagyjából húsz-huszonöt perc vezetés után elzsibbadnak a végtagjai, és senki sem tudja, milyen következményekkel járna, ha hónapokon keresztül ilyen körülmények között kellene versenyezniük.

A bejelentés tovább nehezíti az Aston Martin amúgy is problémás szezonkezdetét. Az autó a barcelonai teszten mindhárom napon korlátozottan volt bevethető, a bahreini teszteken pedig a Honda-erőforrás megbízhatósági gondjai miatt alig tudtak pályára gurulni. Most az is kiderült, hogy a pilóták fizikailag sem lennének képesek egy teljes etapot végigvezetni a túlzott rezgések miatt.

A Honda versenyügyekért felelős elnöke, Vatabane Kódzsi nem tudott határidőt mondani a probléma megoldására. Ez azt vetíti előre, hogy a jövő heti kínai nagydíjon sem valószínű, hogy az Aston Martin teljes futamot tud majd gond nélkül teljesíteni. A japán gyártó korábban már elismerte, hogy erőforrása nem érte el a kitűzött teljesítmény- és megbízhatósági célokat.

Newey meglepő őszinteséggel azt is elárulta, hogy a vibráció kérdését a sajtótájékoztató előtt még nem volt alkalma érdemben megtárgyalni Vatabanéval, ami a két fél közötti kommunikáció hiányosságaira utal. Ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy a válsághelyzet összekovácsolta a Honda és az Aston Martin együttműködését. Hangsúlyozta: meg van győződve arról, hogy az autóban komoly potenciál rejlik, és a problémát végül meg fogják tudni oldani.

A Forma 1-es világbajnokság ezen a hétvégén indul Ausztráliábanm holnap magyar idő szerint hajnalban lesz az első szabadedzés. Minden fontos tudnivalót, időpontot összegyűjtöttünk a szezonnyitó ausztrál versenyhétvégéről, amit itt olvashatsz el újra:

