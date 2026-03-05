2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2025. augusztus 3.Lance Stroll, az Aston Martin kanadai versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Bodnár Boglárka
Sport

Ezek nem jó előjelek: hatalmas bajban van az egyik F1-es istálló, ezt hogy oldják meg a holnapi rajtig?

Pénzcentrum
2026. március 5. 12:14

Az Aston Martin csapatfőnöke, Adrian Newey az ausztrál nagydíj előtt elismerte, hogy az autókat sújtó erős vibráció miatt Fernando Alonso és Lance Stroll jelenleg a futam felét sem tudnák biztonságosan teljesíteni, mert maradandó idegkárosodást kockáztatnának - számolt be a The Guardian.

Newey a melbourne-i paddockban elmondta, hogy a kormányon jelentkező rezgés olyan mértékű, hogy Alonso legfeljebb 25, Stroll pedig korábbi csuklósérülései miatt mindössze 15 kört tudna egyhuzamban megtenni anélkül, hogy a kezükben visszafordíthatatlan idegkárosodás veszélye állna fenn. A vibráció a Honda-erőforrásból ered, amelynek rezgéseit a karosszéria tovább erősíti. Ez nemcsak a pilóták egészségét veszélyezteti, hanem megbízhatósági problémákat is okoz: a visszapillantó tükrök és a hátsó lámpák is leeshetnek menet közben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Alonso maga is megerősítette a helyzet súlyosságát. A spanyol pilóta elmondta, hogy nagyjából húsz-huszonöt perc vezetés után elzsibbadnak a végtagjai, és senki sem tudja, milyen következményekkel járna, ha hónapokon keresztül ilyen körülmények között kellene versenyezniük. 

Hű, de ciki! Garázsban maradt Fernando Alonso a bahreini teszten, nem érkeztek meg a motor alkatrészei
EZ IS ÉRDEKELHET
Hű, de ciki! Garázsban maradt Fernando Alonso a bahreini teszten, nem érkeztek meg a motor alkatrészei
Az Aston Martin az egyetlen csapat, amely Honda-erőforrást használ a Forma-1 2026-os szabályrendszerében, ám az eddigiek alapján komoly megbízhatósági gondokkal küzdenek.

A bejelentés tovább nehezíti az Aston Martin amúgy is problémás szezonkezdetét. Az autó a barcelonai teszten mindhárom napon korlátozottan volt bevethető, a bahreini teszteken pedig a Honda-erőforrás megbízhatósági gondjai miatt alig tudtak pályára gurulni. Most az is kiderült, hogy a pilóták fizikailag sem lennének képesek egy teljes etapot végigvezetni a túlzott rezgések miatt.

Friss és élő sporterdmények, hírek a Pénzcentrum sportoldalán; KATTINTS IDE!

A Honda versenyügyekért felelős elnöke, Vatabane Kódzsi nem tudott határidőt mondani a probléma megoldására. Ez azt vetíti előre, hogy a jövő heti kínai nagydíjon sem valószínű, hogy az Aston Martin teljes futamot tud majd gond nélkül teljesíteni. A japán gyártó korábban már elismerte, hogy erőforrása nem érte el a kitűzött teljesítmény- és megbízhatósági célokat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Newey meglepő őszinteséggel azt is elárulta, hogy a vibráció kérdését a sajtótájékoztató előtt még nem volt alkalma érdemben megtárgyalni Vatabanéval, ami a két fél közötti kommunikáció hiányosságaira utal. Ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy a válsághelyzet összekovácsolta a Honda és az Aston Martin együttműködését. Hangsúlyozta: meg van győződve arról, hogy az autóban komoly potenciál rejlik, és a problémát végül meg fogják tudni oldani.

A Forma 1-es világbajnokság ezen a hétvégén indul Ausztráliábanm holnap magyar idő szerint hajnalban lesz az első szabadedzés. Minden fontos tudnivalót, időpontot összegyűjtöttünk a szezonnyitó ausztrál versenyhétvégéről, amit itt olvashatsz el újra:

Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
EZ IS ÉRDEKELHET
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
Hosszú várakozás után hamarosan végre kigyulladnak a lámpák a versenypályákon, az Ausztrál Nagydíjjal kezdetét veszi a Forma 1 2026-os világbajnoki idénye.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
#sport #verseny #forma-1 #pilóta #sérülés #világbajnokság #ausztrália #autósport #f1 #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:30
13:17
13:04
12:45
12:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 5.
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
2026. március 5.
Súlyos árat fizethetnek a magyar márkák, ha ezt benézik: kiderült, mit utál a legjobban a Z generáció
2026. március 5.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 5. csütörtök
Adorján, Adrián
10. hét
Március 5.
A Budapesti Néprajzi Múzeum napja
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
2
5 napja
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
3
4 napja
Főhet a feje az MMA atyaúristenének: milliárdokra perelték a rajongók, ennek mi lesz a vége?
4
3 napja
A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?
5
1 hete
Pénzügyi helyzetéről vallott a pólólegenda Kiss Gergely: ennyi pénzt kapott az aranyak után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóstárs
Olyan természetes személy, vagy személyek, aki(k) az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállalnak az adósságra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 13:04
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 12:27
Újabb brutális áremelés élesedik a benzinkutakon: ez már mindenkinek fájni fog
Agrárszektor  |  2026. március 5. 12:34
Itt már nagy a baj: felszólították a gazdákat a termelés csökkentésére
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel