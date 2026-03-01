A kereset szerint a fiatal játékos egy másik egyetemre történt átigazolása után nem fizette meg a szerződésében rögzített egymillió dolláros kivásárlási árat.
Hihetetlen, mit csinált tavaly a világbajnok Lando Norris: így tudta csak behúzni a vb-címet, most duplázni készül
Norris az elmúlt évek önbizalomhiányát maga mögött hagyva, minden eddiginél magabiztosabban készül címe megvédésére a jövő héten rajtoló Forma 1-es világbajnokságon. A McLaren brit pilótája úgy érzi, tavaly nemcsak a bajnoki címet hódította el, hanem önmagát is legyőzte - erről a The Guardiannek adott interjújában beszélt.
A 26 éves versenyző pályafutása során többször beszélt nyíltan arról, mennyire önkritikus, és hogy F1-es karrierje kezdetén mentális nehézségekkel küzdött. Még a tavalyi szezon elején sem tartotta magát egy szinten riválisaival – Lewis Hamiltonnal, Fernando Alonsóval, Max Verstappennel vagy George Russell-lel.
A pályán azonban mindegyikőjükkel felvette a versenyt, és végül mindenkit maga mögé utasított.
Megadtam magamnak a tudást és a hitet, hogy ugyanolyan jó lehetek, mint Lewis, Max vagy Fernando. Tavaly, amikor végre olyan autóm volt, amellyel bajnokságot lehetett nyerni, be is bizonyítottam ezt magamnak
– nyilatkozta Norris.
A tavalyi idény monumentális küzdelmet hozott. A szezon első kétharmadában csapattársa, Oscar Piastri vezette az összetettet, majd Max Verstappen indított fenyegető hajrát a Red Bull-lal. A holland végül mindössze két pontra zárkózott fel Norrisra, aki az abu-dzabi záróversenyen acélos nyugalommal biztosította be a bajnoki címet. Ezzel ő lett az első brit világbajnok Hamilton 2020-as sikere óta.
A fordulópont az augusztusi Holland Nagydíjon jött el, ahol hét körrel a leintés előtt műszaki hiba miatt kiesett, miközben Piastri nyert. Norris 34 pontos hátrányba került kilenc futammal a vége előtt, és a legtöbben leírták az esélyeit. Ő azonban nem hagyta, hogy a balszerencse megtörje.
Nem mentem be ordítozni a csapattal. Ahogy felálltunk ebből a helyzetből, az döntötte el a szezon hátralévő részét
– emlékezett vissza a brit pilóta, aki ettől kezdve fokozatosan átvette az irányítást a pontversenyben.
Az idei évad különleges kihívást tartogat: az F1 történetének egyik legátfogóbb szabályváltozása lép életbe, teljesen új autókkal és erőforrásokkal. Minden istálló gyakorlatilag a nulláról indul. A téli tesztek alapján a McLaren az élmezőnyben foglal helyet, bár a Mercedes és a Ferrari valamivel erősebbnek tűnt. "Futballhasonlattal élve: a szezon elején kicsit védekezőbben fogunk játszani, és megpróbáljuk kihasználni a kontratámadásokat" – fogalmazott Andrea Stella csapatfőnök, aki az MCL40 agresszív évközi fejlesztésében bízik.
Norris motivációja a címvédésre töretlen.
A célom mindig is a bajnoki cím és a futamgyőzelmek megszerzése volt. Minden versenyen a győzelem a cél. A motivációmat a csapatom és a körülöttem lévő emberek adják. Ez nem változott. A győzelem a bónusz, a lényeg, hogy a csapatomat boldoggá tegyem
- fogalmazott a fiatal címvédő.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
