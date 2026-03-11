Négy meccs után kirúghatják a Tottenham edzőjét: kínban van a vezetőség, ebből nem jönnek ki jól

Négy meccs, négy vereség, 14 kapott gól. Igor Tudor ideiglenes vezetőedzői kinevezése a Tottenham élén egyre inkább tévedésnek tűnik. A klub a kiesési zónába sodródott a Premier League-ben. Az Atlético Madrid elleni 5-2-es Bajnokok Ligája-vereség után pedig a horvát szakember jövője is kérdésessé vált - írja a BBC Sport.

A madridi Metropolitanóban rendezett Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzésén a Spurs történetének egyik legrosszabb nyitó huszonhárom percét produkálta. Mire a csapat felocsúdott, már 4-0-ra vezetett az Atlético, a katasztrófa középpontjában pedig a 22 éves Antonín Kinsky kapus állt. Őt Tudor a korábban megszokott Guglielmo Vicario helyett küldte pályára.

Kinsky két súlyos hibájából Marcos Llorente és Julián Álvarez szerzett gólt, Tudor ezután a 17. percben lecserélte a fiatal cseh kapust. A szakember saját bevallása szerint a 15 éves edzői pályafutása során ilyet még soha nem tett. a Csapat végül 5-2-re kapott ki Madridban.

A döntés hatalmas vitát váltott ki. Paul Robinson, a Spurs és az angol válogatott egykori kapusa a BBC Radio 5 Live-nak nyilatkozva "önzőnek" nevezte Tudor lépését. Szerinte ez a döntés kizárólag az edző önmentését szolgálta, és mit sem törődött a fiatal kapus lelki állapotával. Robinson úgy véli, hogy a megaláztatás után Kinskynek hatalmas lelkierőre lesz szüksége a visszatéréshez. Ez azonban minden bizonnyal már nem a Tottenhamben fog megtörténni.

Anglia Tottenham Hotspur Piaci érték: 802,50M € Edző: Igor Tudor Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #16 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 15. Leeds United 29 7 10 12 37 48 -11 31 16. Tottenham Hotspur 29 7 8 14 39 46 -7 29 17. Nottingham Forest 29 7 7 15 28 43 -15 28 Adatlap létrehozva: 2026.03.11.

A klub vezetésére komoly nyomás nehezedik. Tudor leváltása mindössze 26 nap után a vezetőség egyértelmű tévedésének beismerése lenne. A megtartása azonban még nagyobb kockázatot jelent a Tottenham élvonalbeli tagságát tekintve. A madridi meccsen egyébként a lelátón ott ült Mauricio Pochettino is, aki a szurkolók egyértelmű favoritja a hosszú távú vezetőedzői posztra.

A Spurs számára vasárnap a Liverpool elleni bajnoki találkozó következik. Erre a meccsre Tudor gyakorlatilag kénytelen visszaállítani Vicariót a kapuba. A Bajnokok Ligája-párharc visszavágója az 5-2-es hátrány fényében már puszta formalitás. A csapatnak így csak a bajnoki bennmaradásért folytatott küzdelem maradt.