2026. március 2. hétfő Lujza
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2024. július 21.Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 21-én.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Bemondta az F1 egykori atyaúristene, kié lehet az idei vb-cím: meglepőt nyilatkozott Ecclestone

MTI
2026. március 2. 17:24

Bernie Ecclestone szerint az idei év Lewis Hamiltonról szólhat, mivel a hétszeres világbajnoknak a riválisainál jobban fekszenek az új szabályrendszer szerint épült versenyautók.

A Forma–1 korábbi első embere úgy véli, honfitársa felismerte azokat az okokat, amelyek miatt tavaly nem tudott kiemelkedő eredményeket elérni a Ferrarival, és levonta a szükséges következtetéseket. A 95 éves üzletember ugyanakkor figyelmeztetett: az átfogó szabályváltozások és az új erőforrások miatt a tesztek alapján nehéz pontos erősorrendet felállítani, hiszen a csapatok ilyenkor még nem fedik fel valós teljesítményüket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ecclestone mindenesetre bizakodó, szerinte a Ferrari elégedett az új konstrukcióval, és helyzetük mindenképpen javuló tendenciát mutat a tavalyi évhez képest. Továbbra is hisz abban, hogy a 41 éves Hamilton képes lehet megszerezni a rekordot jelentő nyolcadik világbajnoki címét.

Friss hírek, eredmények a Sportonlineon; KATTINTS IDE!

Korábban Hamilton maga is bizakodóan nyilatkozott, elmondva például, hogy szerinte az új, idei Ferrariban "már benne van a DNS-e", így jobb eredményekre képes, mint a tavalyi, csalódást keltő szezon után. Erről itt írtunk:

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Nagyon motiváltan indul neki a szezonnak Lewis Hamilton: szerinte nagyon fontos dolog került be a Ferrariba
EZ IS ÉRDEKELHET
Nagyon motiváltan indul neki a szezonnak Lewis Hamilton: szerinte nagyon fontos dolog került be a Ferrariba
A hétszeres világbajnok úgy érzi, emberileg és szakmailag is élete formájában van a Ferrarinál, az új autóban pedig már az ő "DNS-e" is megtalálható.

A brit pilóta legutóbb 2020-ban szerzett világbajnoki címet. Tavaly – első ferraris évében – pályafutása során először fordult elő, hogy dobogóra sem állhatott, így csak a hatodik helyen végzett az egyéni pontversenyben. A mostani teszteket követően azonban Hamilton rendkívül pozitívan nyilatkozott, dicsérte a csapat munkáját, és nagyszerű idényt ígért a szurkolóknak. A szezon a hétvégén, az Ausztrál Nagydíjjal veszi kezdetét Melbourne-ben, a menetrendet és a fontos infókat itt találod:

Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
EZ IS ÉRDEKELHET
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
Hosszú várakozás után hamarosan végre kigyulladnak a lámpák a versenypályákon, az Ausztrál Nagydíjjal kezdetét veszi a Forma 1 2026-os világbajnoki idénye.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#sport #forma-1 #pilóta #világbajnokság #ausztrália #lewis hamilton #autósport #f1 #2026 #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:02
17:50
17:43
17:37
17:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 2.
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. március 2.
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
2026. március 2.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
2026. március 2.
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 2. hétfő
Lujza
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
2
2 hete
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
3
19 órája
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
4
1 hete
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
5
2 napja
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartási hiány
A központi költségvetés, az elkülönített állami alapok és az egyes alrendszerek - egészségbiztosítási alap, nyugdíjbiztosítási alap - együttes hiánya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 18:02
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 16:01
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
Agrárszektor  |  2026. március 2. 17:34
Súlyos mérgezések történtek Szabolcsban: egyre aggasztóbb a helyzet
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel