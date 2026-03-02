Bemondta az F1 egykori atyaúristene, kié lehet az idei vb-cím: meglepőt nyilatkozott Ecclestone

Bernie Ecclestone szerint az idei év Lewis Hamiltonról szólhat, mivel a hétszeres világbajnoknak a riválisainál jobban fekszenek az új szabályrendszer szerint épült versenyautók.

A Forma–1 korábbi első embere úgy véli, honfitársa felismerte azokat az okokat, amelyek miatt tavaly nem tudott kiemelkedő eredményeket elérni a Ferrarival, és levonta a szükséges következtetéseket. A 95 éves üzletember ugyanakkor figyelmeztetett: az átfogó szabályváltozások és az új erőforrások miatt a tesztek alapján nehéz pontos erősorrendet felállítani, hiszen a csapatok ilyenkor még nem fedik fel valós teljesítményüket.

Ecclestone mindenesetre bizakodó, szerinte a Ferrari elégedett az új konstrukcióval, és helyzetük mindenképpen javuló tendenciát mutat a tavalyi évhez képest. Továbbra is hisz abban, hogy a 41 éves Hamilton képes lehet megszerezni a rekordot jelentő nyolcadik világbajnoki címét.

Korábban Hamilton maga is bizakodóan nyilatkozott, elmondva például, hogy szerinte az új, idei Ferrariban "már benne van a DNS-e", így jobb eredményekre képes, mint a tavalyi, csalódást keltő szezon után. Erről itt írtunk:

A brit pilóta legutóbb 2020-ban szerzett világbajnoki címet. Tavaly – első ferraris évében – pályafutása során először fordult elő, hogy dobogóra sem állhatott, így csak a hatodik helyen végzett az egyéni pontversenyben. A mostani teszteket követően azonban Hamilton rendkívül pozitívan nyilatkozott, dicsérte a csapat munkáját, és nagyszerű idényt ígért a szurkolóknak. A szezon a hétvégén, az Ausztrál Nagydíjjal veszi kezdetét Melbourne-ben, a menetrendet és a fontos infókat itt találod:

