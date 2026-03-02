A Liverpool vezetőedzője élesen kritizálta a Premier League jelenlegi játékstílusát.
Bemondta az F1 egykori atyaúristene, kié lehet az idei vb-cím: meglepőt nyilatkozott Ecclestone
Bernie Ecclestone szerint az idei év Lewis Hamiltonról szólhat, mivel a hétszeres világbajnoknak a riválisainál jobban fekszenek az új szabályrendszer szerint épült versenyautók.
A Forma–1 korábbi első embere úgy véli, honfitársa felismerte azokat az okokat, amelyek miatt tavaly nem tudott kiemelkedő eredményeket elérni a Ferrarival, és levonta a szükséges következtetéseket. A 95 éves üzletember ugyanakkor figyelmeztetett: az átfogó szabályváltozások és az új erőforrások miatt a tesztek alapján nehéz pontos erősorrendet felállítani, hiszen a csapatok ilyenkor még nem fedik fel valós teljesítményüket.
Ecclestone mindenesetre bizakodó, szerinte a Ferrari elégedett az új konstrukcióval, és helyzetük mindenképpen javuló tendenciát mutat a tavalyi évhez képest. Továbbra is hisz abban, hogy a 41 éves Hamilton képes lehet megszerezni a rekordot jelentő nyolcadik világbajnoki címét.
Korábban Hamilton maga is bizakodóan nyilatkozott, elmondva például, hogy szerinte az új, idei Ferrariban "már benne van a DNS-e", így jobb eredményekre képes, mint a tavalyi, csalódást keltő szezon után. Erről itt írtunk:
A brit pilóta legutóbb 2020-ban szerzett világbajnoki címet. Tavaly – első ferraris évében – pályafutása során először fordult elő, hogy dobogóra sem állhatott, így csak a hatodik helyen végzett az egyéni pontversenyben. A mostani teszteket követően azonban Hamilton rendkívül pozitívan nyilatkozott, dicsérte a csapat munkáját, és nagyszerű idényt ígért a szurkolóknak. A szezon a hétvégén, az Ausztrál Nagydíjjal veszi kezdetét Melbourne-ben, a menetrendet és a fontos infókat itt találod:
A melbourne-i szezonnyitó futamra tartó mintegy ezer érintettnek – csapattagoknak, versenyzőknek és a sorozat munkatársainak – az utolsó pillanatban kellett módosítania útvonalát.
A BBC Match of the Day nézőinek szavazatai alapján Szoboszlai Dominik Manchester City ellen szerzett találata lett február legszebb gólja.
A Bayern fontos győzelmet aratott a Dortmund ellen, az Arsenal tovább növelte előnyét, itthon pedig a Győri ETO FC megőrizte hárompontos fórját.
A kereset szerint a szervezet az ESPN-nel kötött, 1,5 milliárd dolláros közvetítési megállapodás idején mesterségesen magasan tartotta az események pay-per-view (PPV) árait.
A rendbontó az argentin válogatott mezét szorongatva vetette rá magát a játékosra, aki szerencsére sértetlenül megúszta az esetet.
Hihetetlen, mit csinált tavaly a világbajnok Lando Norris: így tudta csak behúzni a vb-címet, most duplázni készül
A McLaren brit pilótája úgy érzi, tavaly nemcsak a bajnoki címet hódította el, hanem önmagát is legyőzte.
A kereset szerint a fiatal játékos egy másik egyetemre történt átigazolása után nem fizette meg a szerződésében rögzített egymillió dolláros kivásárlási árat.
Jakabos Zsuzsanna nem csak világklasszis úszó: a pénzügyekhez is ért - Őszintén vallott arról, hogy spórolt össze egy lakásra
Volt idő, amikor úgy érezte, a pénz a legfontosabb – ma már egészen máshol van a hangsúly.
A mai futballkínálat bővelkedik rangadókban: az Arsenal–Chelsea londoni derbi mellett az olasz derbi, az andalúz csata is műsorra kerül.
Egy podcastben vitáztak arról, vajon ki lehet még benne a top tíz legsikeresebb olimpiai nemzetben - sokára ment, hogy minket is megemlítsenek.
Bár a 33 éves egyiptomi csatár továbbra is a csapat meghatározó játékosa, Mohamed Salah jövője egyre bizonytalanabb a Liverpoolnál.
Nagy változás élesedhet a labdarúgásban: így akadályoznák meg az időhúzást, új szabályokról döntöttek
Bevezetik például a a bedobásokat és a kirúgásokat érintő visszaszámlálást. A változtatások hivatalosan július 1-től lépnek hatályba.
A klub pénzügyi sikerében kulcsszerepet játszott a történetük huszadik bajnoki címének megszerzése is.
A UFC mintegy 60 millió dollárt (körülbelül 22 milliárd forintot) költ arra a példátlan rendezvényre, amelyet június 14-én rendeznek meg a Fehér Házban.
Február utolsó napján a futballrajongók szinte egész nap csúcsmeccsek közül válogathatnak: a Der Klassiker, Szoboszlai Dominik Liverpooljának fellépése és a Győr–Újpest rangadó is a programban...
Különjáratot indít a Wizz Air a Ferencváros soron következő, Braga elleni Európa-liga-mérkőzésére, megkönnyítve a szurkolók kiutazását a portugáliai összecsapásra.
Elképesztő botrány a női labdarúgásban: bíró filmezte és kukkolta a játékosokat, enyhe lett az ítélet
A játékvezető titokban videókat és fényképeket készített egy osztrák női csapat játékosairól az öltözőben és a zuhanyzóban.
