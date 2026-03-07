Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?

Cristiano Ronaldót Madridban kezelik, miután kiderült, hogy a portugál labdarúgó sérülése súlyosabb, mint amilyennek elsőre tűnt.

A szaúdi al-Nasszr csapatának 41 éves sztárja február utolsó napján, egy bajnoki mérkőzésen járt pórul, a gyors diagnózis combhajlítóizom-sérülésről szólt.

"Az első vizsgálatok után úgy látjuk, hogy a helyzet súlyosabb a vártnál" - nyilatkozta a Marca spanyol sportnapilapnak Jorge Jesus, a szaúdi alakulat vezetőedzője. - "Cristiano sérülése személyi terapeutájával történő kezelést igényel Madridban. Reméljük, hogy gyorsan visszatér és segíti a csapatot."

Az ötszörös aranylabdás csatár, aki 2022 decembere óta játszik az al-Nasszr együttesében, az al-Fajha ellen 3-1-re megnyert meccs vége felé, combját fájlalva kért cserét.

