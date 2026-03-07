2026. március 7. szombat Tamás
Hamburg, 2024. július 5.A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntõjében játszott Portugália - Franciaország mérkõzés elõtt a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.MTI/Koszti
Sport

Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?

Pénzcentrum
2026. március 7. 15:02

Cristiano Ronaldót Madridban kezelik, miután kiderült, hogy a portugál labdarúgó sérülése súlyosabb, mint amilyennek elsőre tűnt.

A szaúdi al-Nasszr csapatának 41 éves sztárja február utolsó napján, egy bajnoki mérkőzésen járt pórul, a gyors diagnózis combhajlítóizom-sérülésről szólt.

"Az első vizsgálatok után úgy látjuk, hogy a helyzet súlyosabb a vártnál" - nyilatkozta a Marca spanyol sportnapilapnak Jorge Jesus, a szaúdi alakulat vezetőedzője. - "Cristiano sérülése személyi terapeutájával történő kezelést igényel Madridban. Reméljük, hogy gyorsan visszatér és segíti a csapatot."

Az ötszörös aranylabdás csatár, aki 2022 decembere óta játszik az al-Nasszr együttesében, az al-Fajha ellen 3-1-re megnyert meccs vége felé, combját fájlalva kért cserét.

Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #spanyolország #labdarúgás #sérülés #sportoló #portugália #szaúd-arábia #cristiano ronaldo

