Joey Bartont, az egykori labdarúgót szándékos súlyos testi sértés bűntettével vádolják, miután vasárnap este a gyanú szerint súlyosan bántalmazott egy férfit.
Nem hagyja annyiban az orosz oligarcha: visszaköveteli a Chelsea eladásából származó milliárdokat
Roman Abramovics fokozza jogi nyomásgyakorlását a brit kormánnyal szemben a Chelsea FC eladásából származó 2,5 milliárd fontos bevétel feletti rendelkezés ügyében - jelentette a The Guardian.
Roman Abramovics fokozza jogi nyomásgyakorlását a brit kormánnyal szemben a Chelsea FC eladásából származó 2,5 milliárd fontos bevétel feletti rendelkezés ügyében. Ügyvédei szerint a pénz továbbra is az ő tulajdona, ezért ő döntheti el, mire fordítják, míg London ragaszkodik ahhoz, hogy az összeget kizárólag Ukrajna javára használják fel.
Nagy-Britannia és az Európai Unió 2022-ben, Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió nyomán vezetett be szankciókat Abramovics ellen, a Putyin-rezsimhez fűződő kapcsolataira hivatkozva. Vagyonát befagyasztották, ami a Chelsea FC sürgős eladásához vezetett: a klubot a Todd Boehly amerikai üzletember vezette konzorcium vásárolta meg. Az eladásból származó 2,5 milliárd font azonban azóta is egy brit bankszámlán van zárolva, mert a felek nem tudtak megegyezni a felhasználásáról.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
4.
Aston Villa
|
29
|
15
|
6
|
8
|
39
|
34
|
5
|
51
|
5.
Chelsea
|
29
|
13
|
9
|
7
|
53
|
34
|
19
|
48
|
6.
Liverpool
|
29
|
14
|
6
|
9
|
48
|
39
|
9
|
48
Abramovics 2022 márciusában, az eladási szándék bejelentésekor azt ígérte, hogy a bevételt "az ukrajnai háború valamennyi áldozatának javára" fordítja. Ez a megfogalmazás azonban nyitva hagyta annak lehetőségét, hogy orosz kedvezményezettek is részesüljenek a pénzből. A brit kormány ezzel szemben azt szeretné, hogy az összeg kizárólag ukrajnai célokra legyen felhasználható, összhangban azzal az európai törekvéssel, hogy Moszkva viselje az invázió okozta pusztítás költségeit.
Abramovics ügyvédei, a Kobre & Kim iroda képviselői hétfőn küldött levelükben leszögezték, hogy az összeg teljes egészében a Fordstam Ltd. tulajdonában áll. Ez az a társaság, amelyen keresztül az oligarcha a Chelsea-t finanszírozta, offshore cégek hálózatán keresztül csatornázva a vitatott olajügyletekből származó pénzeket. A levélben azzal vádolták a brit kormányt, hogy "politikailag motivált és nagy nyilvánosságot kapó nyilatkozatokat" tesz Abramovicsról, és szerintük a felhasználásra vonatkozó kormányzati korlátozások okolhatók a késedelemért.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Yvette Cooper brit külügyminiszter válaszában kijelentette: ezt a pénzt több mint három éve ígérték Ukrajnának, és ideje, hogy Roman Abramovics helyesen cselekedjen, de ha nem teszi, ők fognak lépni. A brit kormány már tavaly figyelmeztette az oligarchát, hogy adja ki a pénzt, különben bírósághoz fordulnak. Keir Starmer miniszterelnök decemberben közölte, hogy "ketyeg az óra". Abramovics jogi képviselői ugyanakkor egyértelművé tették: ha a kormány hivatalos elkobzási eljárást indít, azt bíróságon fogják megtámadni.
címlapkép: Andy Rain, MTI/MTVA
Ausztrália humanitárius vízumot adott az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagjának, miután a játékosok megszöktek a szállodájukból, és az ausztrál hatóságok védelmét kérték.
Tudor elismerte, hogy az Atlético Madrid elleni találkozó, sőt összeségében a Bajnokok Ligája nem élvez elsőbbséget a Premier League-ben zajló bennmaradási harccal szemben.
Az UEFA komoly aggodalmát fejezte ki a Premier League új pénzügyi szabályrendszere miatt, álláspontjuk szerint túl sokat költhetnek játékosokra a bevételeikből.
Durva felháborodást keltett egy NBA-csapat ötlete: még a saját játékosok is kiakadtak, a főbiztos lecsapott
Az NBA letiltotta az Atlanta Hawks Magic City sztriptízbárt ünneplő tematikus estjét, miután a ligán belül játékosok, szurkolók és partnerek is tiltakoztak az ötlet ellen.
Teljesen új módszerrel robbant be az ukrán biatlonista: a ChatGPT-re bízta a felkészülését, az eredmény mindent felülírt
Az ukrán paralimpiai csapat egyik biatlonistája azt állítja: felkészülését edző, pszichológus és orvos helyett nagyrészt a ChatGPT-re bízta.
Magyar szempontból a játéknap legfontosabb mérkőzésén Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolt fogadja.
Kíméletlenül kitálalt a Barca volt edzője: kiderült a sötét titok, valójában ezért nem térhetett vissza Messi
Xavi szerint három éve visszatérhetett volna az argentin legenda, Lionel Messi, de az elnök megfúrta a transzfert.
Kimondta az egykori sztárjátékos: már csak egy totális összeomlás foszthatja meg az Arsenalt a trófeától
Ashley Cole, az Arsenal egykori hátvédje szerint a csapat idén véget vethet a Premier League-cím utáni hosszú várakozásnak, és komoly eséllyel pályázik a bajnoki trófeára.
Százmillió euróra nőtt Szoboszlai Dominik piaci értéke a mértékadó Transfermarkt legfrissebb becslése alapján.
A Grok nevű mesterséges intelligencia sértő bejegyzéseket generált a hillsborough-i és a müncheni katasztrófáról, valamint az autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról.
Azt hitte, túljárhat a bíró eszén a zöld símaszkos drukker: hihetetlen akciót hajtott végre, de jött a váratlan fordulat
Egy maszkot viselő hazai szurkoló áramtalanította a pályaszéli VAR-monitort a Münster–Hertha BSC német másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen.
Hamilton szerint csapata idén képes lesz felvenni a harcot a bajnoki címért, annak ellenére, hogy csak egyikük állt dobogóra a szezonnyitón.
A Belo Horizonte-ban rendezett mérkőzés végén ugyanis tömeges verekedés tört ki a Cruzeiro és az Atlético Mineiro játékosai között.
Rakéták és drónok ejtették csapdába a válogatottat: kétségbeesett kéréssel fordult a FIFA-hoz a szövetségi kapitány
Irak szövetségi kapitánya, Graham Arnold arra kéri a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy halasszák el a március 31-re tervezett világbajnoki pótselejtezőt.
A Celtic büntetőkkel ejtette ki a Rangerst a Skót Kupa negyeddöntőjéből, a meccs végén elszabadult a pokol.
A francia élvonalban a Paris Saint-Germain hazai pályán kapott ki a Monacótól, a Serie A-ban a Milan legyőzte az Intert. Lássuk a hétvégi eredményeket egyben!
A Pénzcentrumon összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót: ekkor lesz a sprintfutam, az időmérő és maga a nagydíj Kínában.
Az ugandai Jacob Kiplimo világcsúccsal nyerte vasárnap a lisszaboni félmaratoni futóversenyt.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.