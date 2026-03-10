2026. március 10. kedd Ildikó
London, 2017. május 21.Roman Abramovics, a Chelsea labdarúgóklub tulajdonosa tapsol az elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Chelsea-Sunderland mérkõzésen a londoni Stamford Bridge Stadionban 2017. május 21-én. (MTI/EPA/Andy
Sport

Nem hagyja annyiban az orosz oligarcha: visszaköveteli a Chelsea eladásából származó milliárdokat

Pénzcentrum
2026. március 10. 20:20

Roman Abramovics fokozza jogi nyomásgyakorlását a brit kormánnyal szemben a Chelsea FC eladásából származó 2,5 milliárd fontos bevétel feletti rendelkezés ügyében - jelentette a The Guardian.

Roman Abramovics fokozza jogi nyomásgyakorlását a brit kormánnyal szemben a Chelsea FC eladásából származó 2,5 milliárd fontos bevétel feletti rendelkezés ügyében. Ügyvédei szerint a pénz továbbra is az ő tulajdona, ezért ő döntheti el, mire fordítják, míg London ragaszkodik ahhoz, hogy az összeget kizárólag Ukrajna javára használják fel.

Nagy-Britannia és az Európai Unió 2022-ben, Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió nyomán vezetett be szankciókat Abramovics ellen, a Putyin-rezsimhez fűződő kapcsolataira hivatkozva. Vagyonát befagyasztották, ami a Chelsea FC sürgős eladásához vezetett: a klubot a Todd Boehly amerikai üzletember vezette konzorcium vásárolta meg. Az eladásból származó 2,5 milliárd font azonban azóta is egy brit bankszámlán van zárolva, mert a felek nem tudtak megegyezni a felhasználásáról.

Abramovics 2022 márciusában, az eladási szándék bejelentésekor azt ígérte, hogy a bevételt "az ukrajnai háború valamennyi áldozatának javára" fordítja. Ez a megfogalmazás azonban nyitva hagyta annak lehetőségét, hogy orosz kedvezményezettek is részesüljenek a pénzből. A brit kormány ezzel szemben azt szeretné, hogy az összeg kizárólag ukrajnai célokra legyen felhasználható, összhangban azzal az európai törekvéssel, hogy Moszkva viselje az invázió okozta pusztítás költségeit.

Abramovics ügyvédei, a Kobre & Kim iroda képviselői hétfőn küldött levelükben leszögezték, hogy az összeg teljes egészében a Fordstam Ltd. tulajdonában áll. Ez az a társaság, amelyen keresztül az oligarcha a Chelsea-t finanszírozta, offshore cégek hálózatán keresztül csatornázva a vitatott olajügyletekből származó pénzeket. A levélben azzal vádolták a brit kormányt, hogy "politikailag motivált és nagy nyilvánosságot kapó nyilatkozatokat" tesz Abramovicsról, és szerintük a felhasználásra vonatkozó kormányzati korlátozások okolhatók a késedelemért.

Yvette Cooper brit külügyminiszter válaszában kijelentette: ezt a pénzt több mint három éve ígérték Ukrajnának, és ideje, hogy Roman Abramovics helyesen cselekedjen, de ha nem teszi, ők fognak lépni. A brit kormány már tavaly figyelmeztette az oligarchát, hogy adja ki a pénzt, különben bírósághoz fordulnak. Keir Starmer miniszterelnök decemberben közölte, hogy "ketyeg az óra". Abramovics jogi képviselői ugyanakkor egyértelművé tették: ha a kormány hivatalos elkobzási eljárást indít, azt bíróságon fogják megtámadni.

címlapkép: Andy Rain, MTI/MTVA
#per #sport #bíróság #ukrajna #egyesült királyság #roman abramovics #külpolitika #orosz-ukrán háború #szankciók #premier league #chelsea #sportgazdaság #angol foci

