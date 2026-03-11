Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.

Tromposch Ádám, a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási szakértője a Tippmixpro 2023-as megújulásáról, a játékosok megváltozott szokásairól és a legnépszerűbb új funkciókról beszélt a Sportfortunának adott interjújában.

Tromposch Ádám elmondása szerint a Tippmixpro 2023 év végi megújulása elengedhetetlen lépés volt a platform életében. A fejlesztések fő célja egy gyorsabb, átláthatóbb és felhasználóbarátabb felület megalkotása volt.

A fogadók mindennapi élményét számos újítás javította. Ilyen például a korai kifizetés, amely lehetővé teszi a nyeremény biztosítását már kétgólos előnynél. Emellett az alapfunkciók közé emelkedett a Fogadáskészítő és a Cash Out is. Kiemelt népszerűségnek örvend a megnövelt nyereményeket kínáló Oddspiramis és Oddsrakéta, valamint a statisztikai alapú tippelést segítő Statmester.

Szintén fontos mérföldkő volt a "Csodacsere" bevezetése. Ez a funkció arra a globális trendre reagál, hogy a sportrajongók a csapatok helyett egyre inkább az egyéni játékosok teljesítményét követik.

A fogadási szokásokban ma már egyértelműen érzékelhető a generációs különbség. A fiatalabb felhasználók a gyorsabb lefolyású eseményeket és a virtuális sportokat részesítik előnyben. Mivel egyre kevesebben tudnak végignézni egy 90 perces mérkőzést az okostelefonjuk folyamatos használata nélkül, a szolgáltatóknak is alkalmazkodniuk kellett a megváltozott figyelemhez.

Ennek hatására a platformon az élő fogadások vették át az uralmat, legyen szó labdarúgásról, teniszről vagy éppen asztaliteniszről. Mindezek mellett a hagyományos, papíralapú lottózói fogadás népszerűsége továbbra is töretlen Magyarországon.

A Pénzcentrumon nemrégiben Horváth Zoltánnal, a Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatójával készítettünk interjút - ő szintén a Tippmixpro megújításáról, a rég várt funkciók bevezetéséről beszélt akkor lapunknak. Az interjút újra elolvasatod itt:

Az angolszász mintára bevezetett speciális fogadási lehetőségek is egyre keresettebbek. A játékosok ma már nemcsak kiemelt hazai sportolók – például Szoboszlai Dominik – egyéni mutatóira fogadhatnak. Kifejezetten népszerűek lettek az olyan extrém események is, mint a Super Bowl érmefeldobása. A kínálat ráadásul jócskán túlnőtt a sportpályák világán. A fogadók ma már tippelhetnek az Oscar-, a Grammy- vagy a Golden Globe-díjak nyerteseire, az időjárás alakulására és különböző gazdasági mutatókra. Sőt, akár arra is lehet fogadást kötni, hogy ki játssza legközelebb James Bond szerepét.