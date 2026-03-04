Hatalmas csata lehet idén az F1-ben: így készül Russell Verstappen és a McLarenek ellen

George Russell csendesen, de nagy magabiztossággal készül a 2026-os Forma–1-es szezonra, amely pályafutása eddigi legmeghatározóbb éve lehet a Mercedesnél - írja a BBC.

A 28 éves brit versenyző a nyolcadik F1-es idényét és az ötödik Mercedesnél töltött évét kezdi meg. Amikor 2022-ben csatlakozott a csapathoz, azonnali futamgyőzelmekre és világbajnoki küzdelemre számított. A szabályváltozás után azonban a Mercedes négy éven át nem tudott igazán versenyképes autót építeni. Russell ennek ellenére bizonyított: a Lewis Hamilton elleni házon belüli párharcban a három közös szezonból kettőt megnyert, és tavaly a három címvárományos – Lando Norris, Oscar Piastri és Max Verstappen – mellett ő volt az egyetlen pilóta, aki nagydíjat tudott nyerni.

Az idei, alapjaiban átalakított technikai szabályrendszer – amelyben az erőforrás teljesítménye fele-fele arányban oszlik meg a belső égésű motor és az elektromos hajtás között – új esélyt kínál a Mercedesnek. A bahreini tesztek alapján a paddockban úgy tartják, hogy jelenleg a Mercedes és a Ferrari áll a legjobban, míg a Red Bull és a McLaren enyhe lemaradással egészíti ki a szoros élmezőnyt. Ez a négy csapat több mint egy másodperccel gyorsabbnak tűnik a mezőny többi részénél.

Russell is elismeri, hogy a csapat "nagyon erős autót szállított", ugyanakkor óvatosan nyilatkozik a Red Bull új erőforrásáról. A kihívásokból nincs hiány: az aktív aerodinamika, az energiamenedzsment és az elektromos rásegítés (boost) kezelése komoly alkalmazkodást követel a versenyzőktől. "Rengeteg mindent kell nagyon gyorsan megtanulnunk, de úgy érzem, ebből előnyt tudok kovácsolni" – fogalmazott.

Az ausztrál szezonnyitó előtt Russell legfőbb riválisainak Verstappent, Norrist, Piastrit, valamint a két Ferrari-pilótát, Charles Leclerc-t és Hamiltont tartják. Csapatfőnöke, Toto Wolff szerint Russell "az egyik legjobb, és megérdemli, hogy favoritként tekintsenek rá". A 19 éves Kimi Antonelliről, Russell újonc csapattársáról azt mondta: jó idényre számít tőle, de nem várja el, hogy hétről hétre Russell szintjén teljesítsen.

Különös pikantériát adhat a szezonnak Russell és Verstappen viszonya. A kettejük között a 2024-es Katari Nagydíjon kirobbant konfliktus – amikor Verstappen kijelentette, hogy "minden tiszteletét elvesztette" Russell iránt, mire Russell azzal vágott vissza, hogy Verstappen "nem tud megbirkózni a nehézségekkel" – azóta sem simult el teljesen. Egy esetleges közvetlen világbajnoki csata közöttük aligha lenne olyan harmonikus, mint a tavalyi Norris–Verstappen-párharc.

Russell egyelőre arra koncentrál, amit valóban befolyásolni tud. A tesztek utolsó napján elmondta: az autó jól működik, napról napra fejlődnek, de még mindig vannak akadályok, amelyeket le kell küzdeniük.

