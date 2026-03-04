Iráni dróncsapás miatt félbeszakadt egy ATP Challenger-tenisztorna az Egyesült Arab Emírségekben, miután a Fudzseira közelében lévő olajterminált találat érte.
Hatalmas csata lehet idén az F1-ben: így készül Russell Verstappen és a McLarenek ellen
George Russell csendesen, de nagy magabiztossággal készül a 2026-os Forma–1-es szezonra, amely pályafutása eddigi legmeghatározóbb éve lehet a Mercedesnél - írja a BBC.
A 28 éves brit versenyző a nyolcadik F1-es idényét és az ötödik Mercedesnél töltött évét kezdi meg. Amikor 2022-ben csatlakozott a csapathoz, azonnali futamgyőzelmekre és világbajnoki küzdelemre számított. A szabályváltozás után azonban a Mercedes négy éven át nem tudott igazán versenyképes autót építeni. Russell ennek ellenére bizonyított: a Lewis Hamilton elleni házon belüli párharcban a három közös szezonból kettőt megnyert, és tavaly a három címvárományos – Lando Norris, Oscar Piastri és Max Verstappen – mellett ő volt az egyetlen pilóta, aki nagydíjat tudott nyerni.
Az idei, alapjaiban átalakított technikai szabályrendszer – amelyben az erőforrás teljesítménye fele-fele arányban oszlik meg a belső égésű motor és az elektromos hajtás között – új esélyt kínál a Mercedesnek. A bahreini tesztek alapján a paddockban úgy tartják, hogy jelenleg a Mercedes és a Ferrari áll a legjobban, míg a Red Bull és a McLaren enyhe lemaradással egészíti ki a szoros élmezőnyt. Ez a négy csapat több mint egy másodperccel gyorsabbnak tűnik a mezőny többi részénél.
Russell is elismeri, hogy a csapat "nagyon erős autót szállított", ugyanakkor óvatosan nyilatkozik a Red Bull új erőforrásáról. A kihívásokból nincs hiány: az aktív aerodinamika, az energiamenedzsment és az elektromos rásegítés (boost) kezelése komoly alkalmazkodást követel a versenyzőktől. "Rengeteg mindent kell nagyon gyorsan megtanulnunk, de úgy érzem, ebből előnyt tudok kovácsolni" – fogalmazott.
Az ausztrál szezonnyitó előtt Russell legfőbb riválisainak Verstappent, Norrist, Piastrit, valamint a két Ferrari-pilótát, Charles Leclerc-t és Hamiltont tartják. Csapatfőnöke, Toto Wolff szerint Russell "az egyik legjobb, és megérdemli, hogy favoritként tekintsenek rá". A 19 éves Kimi Antonelliről, Russell újonc csapattársáról azt mondta: jó idényre számít tőle, de nem várja el, hogy hétről hétre Russell szintjén teljesítsen.
Különös pikantériát adhat a szezonnak Russell és Verstappen viszonya. A kettejük között a 2024-es Katari Nagydíjon kirobbant konfliktus – amikor Verstappen kijelentette, hogy "minden tiszteletét elvesztette" Russell iránt, mire Russell azzal vágott vissza, hogy Verstappen "nem tud megbirkózni a nehézségekkel" – azóta sem simult el teljesen. Egy esetleges közvetlen világbajnoki csata közöttük aligha lenne olyan harmonikus, mint a tavalyi Norris–Verstappen-párharc.
Russell egyelőre arra koncentrál, amit valóban befolyásolni tud. A tesztek utolsó napján elmondta: az autó jól működik, napról napra fejlődnek, de még mindig vannak akadályok, amelyeket le kell küzdeniük.
Nuno Espirito Santo megkérte Traorét, hogy súlyzós edzéseket ne végezzen, ugyanis "éppen elég súlyt cipel" már most is.
Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt
A négy éve indult per tárgya az volt, hogy a csapat korábbi tulajdonosai félrevezették a szurkolókat a belső vizsgálatokról.
James Vowles, a Williams csapatfőnöke szerint csapata a vártnál gyengébb pozícióból vág neki a 2026-os Forma–1-es szezonnak.
Focirajongók, figyelem! Két nap is elmaradnak a meccsek, mutatjuk, hogy szervezték át az NB I-et és NB II-t
Még nem tudni, hogy valóban bevezetik-e az osztályozók rendszerét, de két meccsnap elhalasztásáról már döntött az elnökség.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a rasszizmus elleni küzdelem jegyében azonnali kiállítást javasol azoknak a játékosoknak, akik a pályán zajló szóváltások közben eltakarják a szájukat.
Bernie Ecclestone szerint az idei év Lewis Hamiltonról szólhat. A korábbi F1-főnök úgy véli, hogy a hétszeres világbajnok tanult a tavalyi hibákból.
A Liverpool vezetőedzője élesen kritizálta a Premier League jelenlegi játékstílusát.
Bizonytalanná vált az iráni labdarúgó-válogatott részvétele a nyári világbajnokságon, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat mért az országra.
A kékek számára egyre komolyabb gondot jelent a fegyelmezetlenség és a rögzített helyzetekből kapott gólok sorozata.
A melbourne-i szezonnyitó futamra tartó mintegy ezer érintettnek – csapattagoknak, versenyzőknek és a sorozat munkatársainak – az utolsó pillanatban kellett módosítania útvonalát.
A BBC Match of the Day nézőinek szavazatai alapján Szoboszlai Dominik Manchester City ellen szerzett találata lett február legszebb gólja.
A Bayern fontos győzelmet aratott a Dortmund ellen, az Arsenal tovább növelte előnyét, itthon pedig a Győri ETO FC megőrizte hárompontos fórját.
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
Hosszú várakozás után hamarosan végre kigyulladnak a lámpák a versenypályákon, az Ausztrál Nagydíjjal kezdetét veszi a Forma 1 2026-os világbajnoki idénye.
A kereset szerint a szervezet az ESPN-nel kötött, 1,5 milliárd dolláros közvetítési megállapodás idején mesterségesen magasan tartotta az események pay-per-view (PPV) árait.
A rendbontó az argentin válogatott mezét szorongatva vetette rá magát a játékosra, aki szerencsére sértetlenül megúszta az esetet.
Hihetetlen, mit csinált tavaly a világbajnok Lando Norris: így tudta csak behúzni a vb-címet, most duplázni készül
A McLaren brit pilótája úgy érzi, tavaly nemcsak a bajnoki címet hódította el, hanem önmagát is legyőzte.
A kereset szerint a fiatal játékos egy másik egyetemre történt átigazolása után nem fizette meg a szerződésében rögzített egymillió dolláros kivásárlási árat.
