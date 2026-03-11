Nagy bajban lehet a négyszeres olimpiai bajnok legenda: százmillió forintos kifizetés miatt magyarázkodik

Adebayo minden idők második legtöbb pontját dobta egyetlen NBA-mérkőzésen, Wilt Chamberlain mögött
Michael Johnsont, a négyszeres olimpiai bajnok sprinterlegendát azzal vádolják, hogy 500 ezer dollárt (mintegy 190 millió forintot) fizetett ki saját magának. Mindezt mindössze nyolc nappal azelőtt tette, hogy Grand Slam Track (GST) nevű atlétikai vállalkozása összeomlott volna. Eközben sportolók és hitelezők milliókkal maradtak hoppon - közölte a The Guardian.
A vádat a GST beszállítói fogalmazták meg egy bírósági beadványban, amelyet a Delaware állambeli csődbíróságon nyújtottak be. Ebben engedélyt kértek arra is, hogy személyesen perelhessék a projekt vezetőit. Köztük van Johnson és a fő befektető, a Winners Alliance is.
A dokumentumokból kiderül, hogy a cég 2,2 millió dollárral tartozott Johnsonnak. A korábbi sportoló azonban június 4-én kivett félmillió dollárt a vállalatból. Ekkor már pontosan tudta, hogy a GST nem képes fedezni a tartozásait.
Mr. Johnson titokban saját magát részesítette előnyben a sportolókkal és más, nem bennfentes hitelezőkkel szemben. Mindeközben a nyilvánosság előtt azt a látszatot keltette, hogy önzetlenül a sportolók érdekeit képviseli
- áll a hitelezői bizottság ügyvédjeinek beadványában.
Johnson a GST-t azzal az ígérettel indította útjára, hogy forradalmasítja az atlétikát. A koncepció szerint a legnagyobb sztárok rendszeresen megmérkőznek egymással, ráadásul hatalmas pénzdíjakért. A projekt azonban már a kezdetektől nehézségekkel küzdött. A tavalyi jamaicai nyitóesemény nézőtere szinte kongott az ürességtől. A harmadik, philadelphiai verseny után, június elején pedig a liga gyakorlatilag megszűnt működni. A GST végül decemberben jelentett csődöt, a becslések szerint 10 és 50 millió dollár közötti tartozást halmozott fel több mint 200 hitelezővel szemben.
A Winners Alliance korábbi nyilatkozatában közölte, hogy nem irányítja a ligát. A hitelezői bizottság állításait pedig "alapjaiban hamisnak" nevezték. A befektető hangsúlyozta, hogy milliókat fektetett be és adott kölcsön jóhiszeműen. Emellett további milliókat ajánlott fel a GST stabilizálására. Céljuk az volt, hogy minden érintett - a sportolók, a beszállítók és a hitelezők egyaránt - a lehető legtöbbet kapja vissza.
Joey Bartont, az egykori labdarúgót szándékos súlyos testi sértés bűntettével vádolják, miután vasárnap este a gyanú szerint súlyosan bántalmazott egy férfit.
Az NBA letiltotta az Atlanta Hawks Magic City sztriptízbárt ünneplő tematikus estjét, miután a ligán belül játékosok, szurkolók és partnerek is tiltakoztak az ötlet ellen.
Az ukrán paralimpiai csapat egyik biatlonistája azt állítja: felkészülését edző, pszichológus és orvos helyett nagyrészt a ChatGPT-re bízta.
