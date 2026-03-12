2026. március 12. csütörtök Gergely
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Irán zászlaja
Sport

Itt a vége, megszületett a döntés: nem megy Irán a focivébére, kik ugranak be helyettük?

Pénzcentrum
2026. március 12. 10:53

Irán hivatalosan is bejelentette, hogy bojkottálja a nyári labdarúgó-világbajnokságot az amerikai-izraeli légicsapások miatt. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek (FIFA) így pótcsapatot csapatot kell találnia a Belgium, Egyiptom és Új-Zéland alkotta csoportba - közölte a Mirror.

Irán sportminisztere, Ahmad Donjamali egy televíziós interjúban egyértelművé tette, hogy az ország semmilyen körülmények között nem vesz részt az észak-amerikai tornán. Kijelentette, hogy a konfliktus során az Egyesült Államok végzett Irán legfelsőbb vezetőjével, Ali Hamenei ajatollahhal. Hozzátette, hogy a teheráni légicsapások több ezer iráni áldozatot követeltek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A FIFA szabályzata szerint egy csapat visszalépése esetén a helyét az adott konföderáció selejtezőjének legjobb kiesője veszi át. Ez jellemzően a pótselejtező vesztese, vagy a legmagasabban rangsorolt, de ki nem jutott válogatott lehet. Mivel Irán az ázsiai selejtezőcsoport élén végzett, az első számú jelölt az Egyesült Arab Emírségek csapata lenne, amely a kvalifikáció során a második helyen zárt.

Irán
Iran
Piaci érték: 34,05M €
Edző: Amir Ghalenoei
Adatlap létrehozva: 2026.03.12.

A helyzetet azonban bonyolítja, hogy az Emírségek az ázsiai pótselejtezőben kikapott Iraktól. Irak heteken belül Bolívia és Suriname párharcának győztesével mérkőzik meg egy vb-kvótáért. Felmerült egy olyan megoldás, amely szerint a FIFA Iraknak automatikus részvételt biztosítana Irán helyetteseként. Ebben az esetben az Egyesült Arab Emírségek lépne Irak helyére az interkontinentális pótselejtezőben.

Egy másik, kevésbé valószínű forgatókönyv szerint a FIFA egy háromcsapatos csoportot alakítana ki. Ebben csak Belgium, Egyiptom és Új-Zéland játszana egymás ellen. A bővített, 48 csapatos világbajnokságon a legjobb csoportharmadikok is továbbjutnak a kieséses szakaszba. Egy háromfős csoport azonban komoly torzítást okozna ebben a lebonyolítási rendszerben.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Gianni Infantino, a FIFA elnöke közölte, hogy találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. Trump megerősítette, hogy az iráni válogatott továbbra is szívesen látott vendég az Egyesült Államokban megrendezett tornán. Ez azonban nem változtatott Irán álláspontján, és a teheráni vezetés továbbra is kitart a bojkott mellett.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #donald trump #világbajnokság #izrael #irán #amerikai egyesült államok #fegyveres konfliktus #FIFA #vb 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:33
11:03
10:53
10:46
10:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 12.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 12.
Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon
2026. március 11.
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
2026. március 11.
Miért érzi magát kiégettnek a Z generáció már 25 évesen?
NAPTÁR
Tovább
2026. március 12. csütörtök
Gergely
11. hét
Március 12.
A vese világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
2
2 hete
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
3
5 napja
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
4
1 hete
A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?
5
5 napja
Ki nem találod, mennyi Lionel Messi éves fizetése: kitálalt az Inter Miami ügyvezetője
PÉNZÜGYI KISOKOS
Apport
vagyoni értéket képviselő tárgy vagy szolgáltatás, melyet nem készpénzben visznek be tőkeként valamely társas vállalkozásba. A jelenleg hatályos szabályozás szerint az apport értékének valódiságát okleveles könyvvizsgálóval kell egyeztetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 10:06
Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 05:33
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
Agrárszektor  |  2026. március 12. 10:27
Borzasztó betegség jelent meg Magyarországon: elrendelték a zárlatot