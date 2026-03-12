Itt a vége, megszületett a döntés: nem megy Irán a focivébére, kik ugranak be helyettük?

Irán hivatalosan is bejelentette, hogy bojkottálja a nyári labdarúgó-világbajnokságot az amerikai-izraeli légicsapások miatt. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek (FIFA) így pótcsapatot csapatot kell találnia a Belgium, Egyiptom és Új-Zéland alkotta csoportba - közölte a Mirror.

Irán sportminisztere, Ahmad Donjamali egy televíziós interjúban egyértelművé tette, hogy az ország semmilyen körülmények között nem vesz részt az észak-amerikai tornán. Kijelentette, hogy a konfliktus során az Egyesült Államok végzett Irán legfelsőbb vezetőjével, Ali Hamenei ajatollahhal. Hozzátette, hogy a teheráni légicsapások több ezer iráni áldozatot követeltek.

A FIFA szabályzata szerint egy csapat visszalépése esetén a helyét az adott konföderáció selejtezőjének legjobb kiesője veszi át. Ez jellemzően a pótselejtező vesztese, vagy a legmagasabban rangsorolt, de ki nem jutott válogatott lehet. Mivel Irán az ázsiai selejtezőcsoport élén végzett, az első számú jelölt az Egyesült Arab Emírségek csapata lenne, amely a kvalifikáció során a második helyen zárt.

A helyzetet azonban bonyolítja, hogy az Emírségek az ázsiai pótselejtezőben kikapott Iraktól. Irak heteken belül Bolívia és Suriname párharcának győztesével mérkőzik meg egy vb-kvótáért. Felmerült egy olyan megoldás, amely szerint a FIFA Iraknak automatikus részvételt biztosítana Irán helyetteseként. Ebben az esetben az Egyesült Arab Emírségek lépne Irak helyére az interkontinentális pótselejtezőben.

Egy másik, kevésbé valószínű forgatókönyv szerint a FIFA egy háromcsapatos csoportot alakítana ki. Ebben csak Belgium, Egyiptom és Új-Zéland játszana egymás ellen. A bővített, 48 csapatos világbajnokságon a legjobb csoportharmadikok is továbbjutnak a kieséses szakaszba. Egy háromfős csoport azonban komoly torzítást okozna ebben a lebonyolítási rendszerben.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke közölte, hogy találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. Trump megerősítette, hogy az iráni válogatott továbbra is szívesen látott vendég az Egyesült Államokban megrendezett tornán. Ez azonban nem változtatott Irán álláspontján, és a teheráni vezetés továbbra is kitart a bojkott mellett.