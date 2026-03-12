A katalán csapat szurkolója a Newcastle elleni meccs helyett véletlenül az exeteri St James Parkba érkezett, amely 590 kilométerre található az eredetileg tervezett helyszíntől
Itt a vége, megszületett a döntés: nem megy Irán a focivébére, kik ugranak be helyettük?
Irán hivatalosan is bejelentette, hogy bojkottálja a nyári labdarúgó-világbajnokságot az amerikai-izraeli légicsapások miatt. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek (FIFA) így pótcsapatot csapatot kell találnia a Belgium, Egyiptom és Új-Zéland alkotta csoportba - közölte a Mirror.
Irán sportminisztere, Ahmad Donjamali egy televíziós interjúban egyértelművé tette, hogy az ország semmilyen körülmények között nem vesz részt az észak-amerikai tornán. Kijelentette, hogy a konfliktus során az Egyesült Államok végzett Irán legfelsőbb vezetőjével, Ali Hamenei ajatollahhal. Hozzátette, hogy a teheráni légicsapások több ezer iráni áldozatot követeltek.
A FIFA szabályzata szerint egy csapat visszalépése esetén a helyét az adott konföderáció selejtezőjének legjobb kiesője veszi át. Ez jellemzően a pótselejtező vesztese, vagy a legmagasabban rangsorolt, de ki nem jutott válogatott lehet. Mivel Irán az ázsiai selejtezőcsoport élén végzett, az első számú jelölt az Egyesült Arab Emírségek csapata lenne, amely a kvalifikáció során a második helyen zárt.
A helyzetet azonban bonyolítja, hogy az Emírségek az ázsiai pótselejtezőben kikapott Iraktól. Irak heteken belül Bolívia és Suriname párharcának győztesével mérkőzik meg egy vb-kvótáért. Felmerült egy olyan megoldás, amely szerint a FIFA Iraknak automatikus részvételt biztosítana Irán helyetteseként. Ebben az esetben az Egyesült Arab Emírségek lépne Irak helyére az interkontinentális pótselejtezőben.
Egy másik, kevésbé valószínű forgatókönyv szerint a FIFA egy háromcsapatos csoportot alakítana ki. Ebben csak Belgium, Egyiptom és Új-Zéland játszana egymás ellen. A bővített, 48 csapatos világbajnokságon a legjobb csoportharmadikok is továbbjutnak a kieséses szakaszba. Egy háromfős csoport azonban komoly torzítást okozna ebben a lebonyolítási rendszerben.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Gianni Infantino, a FIFA elnöke közölte, hogy találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. Trump megerősítette, hogy az iráni válogatott továbbra is szívesen látott vendég az Egyesült Államokban megrendezett tornán. Ez azonban nem változtatott Irán álláspontján, és a teheráni vezetés továbbra is kitart a bojkott mellett.
A Fizz Liga március közepi fordulójában az élmezőnyben álló Győri ETO az MTK Budapestet fogadja, borsodi rangadón csap össze a Diósgyőr és a sereghajtó Kazincbarcika.
Az amerikai egyetemi bajnokság eddig csak kevésszer volt látható Magyarországon, most az egyik streamingszolgáltató előfizetői nézhetik.
Régen várt funkciókat vezetett be a Tippmixprón a vállalat, a fogadók visszajelzései pedig eddig pozitívak.
A legjobbak nyolcfős jelöltlistára a Liverpool egyetlen képviselőjeként Szoboszlai Dominik is felkerült.
Kyle Walker, az angol válogatott rutinos hátvédje 35 évesen bejelentette visszavonulását a nemzeti csapattól.
Nem elég a kiesés, még ez is: súlyos pontlevonást kap a sokat szenvedett angol csapat, véget ér a története?
Hiába lehet új tulajdonosa a tönkretett sheffield-i csapatnak, épp emiatt néznek szembe még egy súlyos szankcióval - írta a BBC.
Igor Tudor ideiglenes vezetőedzői kinevezése a Tottenham élén egyre inkább tévedésnek tűnik - a bajnokság után a BL-ben is beálltak pofozógépnek.
A FIFA elnöke azt közölte, hogy az amerikai elnök a két ország közötti fegyveres konfliktus ellenére is szívesen látja az iráni válogatottat a világbajnokságon.
Nagy bajban lehet a négyszeres olimpiai bajnok legenda: százmillió forintos kifizetés miatt magyarázkodik
Michael Johnsont, a négyszeres olimpiai bajnok sprinterlegendát azzal vádolják, hogy 500 ezer dollárt (mintegy 190 millió forintot) fizetett ki saját magának a becsődölt sportvállalkozásából.
Adebayo minden idők második legtöbb pontját dobta egyetlen NBA-mérkőzésen, Wilt Chamberlain mögött
A mai játéknap kiemelt összecsapásain a címvédő Paris Saint-Germain a Chelsea-t fogadja, a sérülések miatt megtizedelt Real Madrid pedig a Manchester Cityt látja vendégül.
Roman Abramovics fokozza jogi nyomásgyakorlását a brit kormánnyal szemben a Chelsea FC eladásából származó 2,5 milliárd fontos bevétel feletti rendelkezés ügyében.
Rendőrök csaptak le az angol foci egykori fenegyerekére: durván összeverhetett valakit a volt válogatott
Joey Bartont, az egykori labdarúgót szándékos súlyos testi sértés bűntettével vádolják, miután vasárnap este a gyanú szerint súlyosan bántalmazott egy férfit.
A két labdarúgó saját csapataik meccsére is fogadásokat kötött, amit szigorúan tilt a szabályzat.
Elhunyt Füzesséry Gyula mesteredző, a magyar kajak-kenu sport egyik meghatározó alakja, az 1954-es maconi világbajnokságon történelmi sikert elérő válogatott felkészítője.
Ausztrália humanitárius vízumot adott az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagjának, miután a játékosok megszöktek a szállodájukból, és az ausztrál hatóságok védelmét kérték.
Tudor elismerte, hogy az Atlético Madrid elleni találkozó, sőt összeségében a Bajnokok Ligája nem élvez elsőbbséget a Premier League-ben zajló bennmaradási harccal szemben.
Az UEFA komoly aggodalmát fejezte ki a Premier League új pénzügyi szabályrendszere miatt, álláspontjuk szerint túl sokat költhetnek játékosokra a bevételeikből.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.