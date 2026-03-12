Több F1-es pilóta szerint az új, szigorúbb energiagazdálkodási követelmények csökkentik a vezetés élményét, és háttérbe szorítják a pilóták hagyományos képességeit a versenyeken.
Fiatalkoráról vallott a West Ham legendás játékosa: szörnyű abúzust kellett átélnie
Clyde Best, az angol labdarúgás egyik első fekete bőrű szupersztárja Londonba látogatott, hogy népszerűsítse az életéről szóló új dokumentumfilmet. A bermudai születésű egykori West Ham-csatár a hatvanas-hetvenes években vált úttörővé. Ezt nemcsak a pályán nyújtott teljesítményének köszönhette, hanem annak is, ahogyan méltósággal viselte a korabeli rasszizmus terhét - erről beszélt a The Guardiannek adott interjújában.
Best 1968-ban, 17 évesen hagyta el Bermudát, hogy próbajátékon vegyen részt a West Hamnél. Édesapja, egy egykori haditengerészeti tiszt az indulás előtt azt mondta neki: "Nem magadért játszol, hanem azokért, akik utánad jönnek." Ez a mondat végigkísérte az egész pályafutását. Tizenöt évesen már a bermudai válogatottban szerepelt, amellyel az 1967-es Pánamerikai játékokon ezüstérmet szerzett. Ezt követően a bermudai szövetségi kapitány ajánlotta őt a West Ham menedzserének, Ron Greenwoodnak.
Londonba érkezésekor senki sem várta a repülőtéren. A metróval a West Ham megállóig utazott, mivel azt gondolta, hogy a klub stadionja, az Upton Park a közelben található. Végül egy járókelő segítségével jutott el a Charles családhoz. John Charles volt az első fekete bőrű labdarúgó, aki ifjúsági szinten képviselte Angliát, öccse, Clive pedig később Best egyik legközelebbi barátja lett.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
17.
Nottingham Forest
|
29
|
7
|
7
|
15
|
28
|
43
|
-15
|
28
|
18.
West Ham United
|
29
|
7
|
7
|
15
|
35
|
54
|
-19
|
28
|
19.
Burnley
|
29
|
4
|
7
|
18
|
32
|
58
|
-26
|
19
A próbajátékot sikeresen teljesítette, így 18 évesen bemutatkozott a West Hamben. Olyan legendák oldalán játszott, mint Geoff Hurst, Bobby Moore és Martin Peters. Gyors, erős és technikás támadóként ő lett az első fekete bőrű labdarúgó, aki több mint ötven gólt szerzett a klub színeiben. Szintén sporttörténelmi pillanat volt, amikor 1972-ben a West Ham lett az első angol csapat, amely egyszerre három fekete bőrű játékost – Bestet, Ade Cokert és Clive Charlest – jelölt a kezdőtizenegybe.
A pályán elért sikerei mellett a korabeli rasszizmussal is szembe kellett néznie. A dokumentumfilmben jól látható, ahogy a Tottenham elleni meccsen a White Hart Lane közönsége majomhangokon huhogva gúnyolja. Az Everton elleni találkozón viszont egy bravúros szólógóllal némította el a rasszista szurkolókat. A legmegrázóbb eset azonban az volt, amikor egy névtelen levélben azzal fenyegették meg: savat öntenek az arcába a következő hazai mérkőzésen.
Best megmutatta a levelet Greenwoodnak. Ekkor Bobby Moore csapatkapitány úgy döntött, hogy a játékosok szorosan körbeveszik Bestet, amikor kifutnak a játékoskijáróból. "Bátrak voltak - emlékszik vissza Best. - Az a tudat, hogy hajlandóak lettek volna felfogni helyettem a savat, egyszerűen hihetetlen."
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A ma 75 éves Best úttörő szerepét az angol labdarúgás nagyjai is elismerik. Ian Wright elárulta, hogy az Arsenalnál kizárólag Best iránti tiszteletből viselte a 8-as mezt. Viv Anderson pedig arról beszélt, milyen óriási hatással volt rá gyerekként, amikor a bermudai csatárt meglátta a televízióban.
Michail Antonio szerint Best "minden fekete bőrű Premier League-játékos számára kikövezte az utat". Best 1975-ben hagyta el Angliát, és az észak-amerikai profi ligában szereplő Tampa Bay Rowdies csapatához igazolt. Itt még abban az évben bajnoki címet ünnepelhetett, később pedig gálamérkőzéseken Pelé csatártársa is volt. A brazil legenda egy 1970-es barátságos meccs után - amelyen mindketten két-két gólt szereztek - a következőt mondta neki: "Clyde, én vagyok a király, te pedig a herceg."
Pórul járt a Barca egyik szurkolója: megnézte volna csapata BL-meccsét, de csaknem 600 kilométert tévedett
A katalán csapat szurkolója a Newcastle elleni meccs helyett véletlenül az exeteri St James Parkba érkezett, amely 590 kilométerre található az eredetileg tervezett helyszíntől
A Bundesligában a listavezető Bayern München a Leverkusen vendégeként lép pályára, a Premier League-ben a Liverpool fogadja a válságban lévő Tottenhamet.
A Fizz Liga március közepi fordulójában az élmezőnyben álló Győri ETO az MTK Budapestet fogadja, borsodi rangadón csap össze a Diósgyőr és a sereghajtó Kazincbarcika.
Az amerikai egyetemi bajnokság eddig csak kevésszer volt látható Magyarországon, most az egyik streamingszolgáltató előfizetői nézhetik.
Régen várt funkciókat vezetett be a Tippmixprón a vállalat, a fogadók visszajelzései pedig eddig pozitívak.
A legjobbak nyolcfős jelöltlistára a Liverpool egyetlen képviselőjeként Szoboszlai Dominik is felkerült.
Kyle Walker, az angol válogatott rutinos hátvédje 35 évesen bejelentette visszavonulását a nemzeti csapattól.
Nem elég a kiesés, még ez is: súlyos pontlevonást kap a sokat szenvedett angol csapat, véget ér a története?
Hiába lehet új tulajdonosa a tönkretett sheffield-i csapatnak, épp emiatt néznek szembe még egy súlyos szankcióval - írta a BBC.
Igor Tudor ideiglenes vezetőedzői kinevezése a Tottenham élén egyre inkább tévedésnek tűnik - a bajnokság után a BL-ben is beálltak pofozógépnek.
A FIFA elnöke azt közölte, hogy az amerikai elnök a két ország közötti fegyveres konfliktus ellenére is szívesen látja az iráni válogatottat a világbajnokságon.
Nagy bajban lehet a négyszeres olimpiai bajnok legenda: százmillió forintos kifizetés miatt magyarázkodik
Michael Johnsont, a négyszeres olimpiai bajnok sprinterlegendát azzal vádolják, hogy 500 ezer dollárt (mintegy 190 millió forintot) fizetett ki saját magának a becsődölt sportvállalkozásából.
Adebayo minden idők második legtöbb pontját dobta egyetlen NBA-mérkőzésen, Wilt Chamberlain mögött
A mai játéknap kiemelt összecsapásain a címvédő Paris Saint-Germain a Chelsea-t fogadja, a sérülések miatt megtizedelt Real Madrid pedig a Manchester Cityt látja vendégül.
Roman Abramovics fokozza jogi nyomásgyakorlását a brit kormánnyal szemben a Chelsea FC eladásából származó 2,5 milliárd fontos bevétel feletti rendelkezés ügyében.
Rendőrök csaptak le az angol foci egykori fenegyerekére: durván összeverhetett valakit a volt válogatott
Joey Bartont, az egykori labdarúgót szándékos súlyos testi sértés bűntettével vádolják, miután vasárnap este a gyanú szerint súlyosan bántalmazott egy férfit.
A két labdarúgó saját csapataik meccsére is fogadásokat kötött, amit szigorúan tilt a szabályzat.
Elhunyt Füzesséry Gyula mesteredző, a magyar kajak-kenu sport egyik meghatározó alakja, az 1954-es maconi világbajnokságon történelmi sikert elérő válogatott felkészítője.
Ausztrália humanitárius vízumot adott az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagjának, miután a játékosok megszöktek a szállodájukból, és az ausztrál hatóságok védelmét kérték.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.