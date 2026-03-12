Fiatalkoráról vallott a West Ham legendás játékosa: szörnyű abúzust kellett átélnie

Clyde Best, az angol labdarúgás egyik első fekete bőrű szupersztárja Londonba látogatott, hogy népszerűsítse az életéről szóló új dokumentumfilmet. A bermudai születésű egykori West Ham-csatár a hatvanas-hetvenes években vált úttörővé. Ezt nemcsak a pályán nyújtott teljesítményének köszönhette, hanem annak is, ahogyan méltósággal viselte a korabeli rasszizmus terhét - erről beszélt a The Guardiannek adott interjújában.

Best 1968-ban, 17 évesen hagyta el Bermudát, hogy próbajátékon vegyen részt a West Hamnél. Édesapja, egy egykori haditengerészeti tiszt az indulás előtt azt mondta neki: "Nem magadért játszol, hanem azokért, akik utánad jönnek." Ez a mondat végigkísérte az egész pályafutását. Tizenöt évesen már a bermudai válogatottban szerepelt, amellyel az 1967-es Pánamerikai játékokon ezüstérmet szerzett. Ezt követően a bermudai szövetségi kapitány ajánlotta őt a West Ham menedzserének, Ron Greenwoodnak.

Londonba érkezésekor senki sem várta a repülőtéren. A metróval a West Ham megállóig utazott, mivel azt gondolta, hogy a klub stadionja, az Upton Park a közelben található. Végül egy járókelő segítségével jutott el a Charles családhoz. John Charles volt az első fekete bőrű labdarúgó, aki ifjúsági szinten képviselte Angliát, öccse, Clive pedig később Best egyik legközelebbi barátja lett.

A próbajátékot sikeresen teljesítette, így 18 évesen bemutatkozott a West Hamben. Olyan legendák oldalán játszott, mint Geoff Hurst, Bobby Moore és Martin Peters. Gyors, erős és technikás támadóként ő lett az első fekete bőrű labdarúgó, aki több mint ötven gólt szerzett a klub színeiben. Szintén sporttörténelmi pillanat volt, amikor 1972-ben a West Ham lett az első angol csapat, amely egyszerre három fekete bőrű játékost – Bestet, Ade Cokert és Clive Charlest – jelölt a kezdőtizenegybe.

A pályán elért sikerei mellett a korabeli rasszizmussal is szembe kellett néznie. A dokumentumfilmben jól látható, ahogy a Tottenham elleni meccsen a White Hart Lane közönsége majomhangokon huhogva gúnyolja. Az Everton elleni találkozón viszont egy bravúros szólógóllal némította el a rasszista szurkolókat. A legmegrázóbb eset azonban az volt, amikor egy névtelen levélben azzal fenyegették meg: savat öntenek az arcába a következő hazai mérkőzésen.

Best megmutatta a levelet Greenwoodnak. Ekkor Bobby Moore csapatkapitány úgy döntött, hogy a játékosok szorosan körbeveszik Bestet, amikor kifutnak a játékoskijáróból. "Bátrak voltak - emlékszik vissza Best. - Az a tudat, hogy hajlandóak lettek volna felfogni helyettem a savat, egyszerűen hihetetlen."

A ma 75 éves Best úttörő szerepét az angol labdarúgás nagyjai is elismerik. Ian Wright elárulta, hogy az Arsenalnál kizárólag Best iránti tiszteletből viselte a 8-as mezt. Viv Anderson pedig arról beszélt, milyen óriási hatással volt rá gyerekként, amikor a bermudai csatárt meglátta a televízióban.

Michail Antonio szerint Best "minden fekete bőrű Premier League-játékos számára kikövezte az utat". Best 1975-ben hagyta el Angliát, és az észak-amerikai profi ligában szereplő Tampa Bay Rowdies csapatához igazolt. Itt még abban az évben bajnoki címet ünnepelhetett, később pedig gálamérkőzéseken Pelé csatártársa is volt. A brazil legenda egy 1970-es barátságos meccs után - amelyen mindketten két-két gólt szereztek - a következőt mondta neki: "Clyde, én vagyok a király, te pedig a herceg."