Rendőrök csaptak le az angol foci egykori fenegyerekére: durván összeverhetett valakit a volt válogatott

Joey Bartont, az egykori angol válogatott labdarúgót szándékos súlyos testi sértés bűntettével vádolják, miután vasárnap este súlyosan bántalmaztak egy férfit a Huyton és Prescot Golf Club közelében - írta meg a Mirror.

A Merseyside-i rendőrséget vasárnap este, körülbelül 21 órakor riasztották a helyszínre, ahol egy férfit találtak arc- és bordasérülésekkel. Az áldozatot kórházba szállították; állapota súlyos, de stabil.

A rendőrség tájékoztatása szerint a 43 éves Bartont és egy másik férfit, az 50 éves Gary O'Gradyt is letartóztatták, majd mindkettejüket a büntető törvénykönyv szerinti szándékos súlyos testi sértés bűntettével vádolták meg. A hatóságok közlése szerint Barton a widnesi Fox Bank Close utcában, O'Grady pedig Huytonban, a Seel Roadon él. Mindkét férfi őrizetben maradt, és kedden délután a Wirral Magistrates Court előtt kellett bíróság elé állniuk.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Barton pályafutása során 269 Premier League-mérkőzésen lépett pályára középpályásként, és egyszer szerepelt az angol válogatottban. Megfordult a Newcastle United, a Manchester City, a Queens Park Rangers, az Olympique Marseille, a Burnley és a Glasgow Rangers csapataiban, mielőtt 2017-ben visszavonult. Ezt követően a Fleetwood Town és a Bristol Rovers vezetőedzőjeként dolgozott, jelenleg pedig podcastműsort vezet.