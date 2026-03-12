2026. március 12. csütörtök Gergely
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. január 28.A Ferencváros labdarúgócsapatának edzése az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban 2026. január 28-án. A csapat másnap az angol Nottingham Forest ellen lép pályára az Európa-liga alapszakaszának 8. fordulójában.
Sport

Nagy feladat vár a Fradira ma este: indul a nyolcaddöntő az El-ben, vajon mit érnek el?

Pénzcentrum
2026. március 12. 12:44

Bár papíron a portugál Braga számít esélyesebbnek, a Ferencváros győzelemre készül az Európa-liga nyolcaddöntőjének csütörtök esti, hazai mérkőzésén. A magyar bajnok egy különleges, az 1848–49-es forradalom hősei előtt tisztelgő mezben lép pályára a Groupama Arénában.

Robbie Keane vezetőedző a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón hangsúlyozta: tisztában vannak vele, hogy egy kiváló, technikás csapattal találkoznak. Az ellenfél játékosai ráadásul kifejezetten szeretik birtokolni a labdát. Bár a portugálok játékoskerete jóval értékesebb, a tréner célja hazai pályán is kizárólag a győzelem. Kiemelte: az El-sorsoláskor senki sem számított arra, hogy a Ferencváros eljut a legjobb tizenhat közé. Ennek ellenére mégis sikerült náluk jóval nagyobb költségvetésű együtteseket is felülmúlniuk.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tréner szerint a játékosok jó formában és energikusan várják az összecsapást. Ehhez az is nagyban hozzájárult, hogy a csapat a hétvégén átvette a vezetést a hazai bajnokságban. A Braga elleni siker kulcsának azt tartja, hogy fegyelmezetten ragaszkodjanak a meccstervhez. Emellett egységes védekezéssel kell semlegesíteniük a portugálok kiemelkedő egyéniségeit.

UEFA Európa Liga
Ferencváros
Sporting Braga
2026. március 12. csütörtök 21:00
|
Groupama Aréna, Budapest
Adatlap létrehozva: 2026.03.12.

Callum O'Dowda, a zöld-fehérek ír szélsője egyetértett edzőjével. Szerinte is a szervezett, fegyelmezett játéknak köszönhették a korábbi bravúrokat. Nehéz mérkőzésre számít a lendületes portugálokkal szemben. Elmondása alapján azonban már egy egygólos hazai győzelemmel is maximálisan elégedett lenne.

A március 15-i nemzeti ünnep apropóján a Ferencváros egyedi szerelésben lép pályára. A modern, fehér alapú mezen a nemzeti lobogó színei és az 1848-as forradalom jelképe, a kokárda is megjelenik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A csütörtökön 21 órakor kezdődő találkozó visszavágóját jövő szerdán rendezik. A párharc továbbjutója a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis összecsapásának győztesével találkozik majd a negyeddöntőben.

címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA 
#sport #labdarúgás #március 15 #meccs #nemzeti ünnep #uefa #európa liga #ferencváros

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:01
12:44
12:32
12:16
12:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 12.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 12.
Ilyen 30 milliós utazáson pihennek a luxusnyugdíjasok: elképesztő körülmények várják őket
2026. március 12.
Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon
2026. március 11.
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
NAPTÁR
Tovább
2026. március 12. csütörtök
Gergely
11. hét
Március 12.
A vese világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
2
2 hete
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
3
5 napja
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
4
1 hete
A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?
5
5 napja
Ki nem találod, mennyi Lionel Messi éves fizetése: kitálalt az Inter Miami ügyvezetője
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkeresetes faktoring
Faktoring szolgáltatás, amelyben a faktor cég jogosult visszavásároltatni ügyfelével a faktorált követelést.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 10:06
Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 05:33
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
Agrárszektor  |  2026. március 12. 12:33
Átalakulás indult a mezőgéppiacon: a nagyobbak felvásárolják a kisebbeket