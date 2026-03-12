Nagy feladat vár a Fradira ma este: indul a nyolcaddöntő az El-ben, vajon mit érnek el?

Bár papíron a portugál Braga számít esélyesebbnek, a Ferencváros győzelemre készül az Európa-liga nyolcaddöntőjének csütörtök esti, hazai mérkőzésén. A magyar bajnok egy különleges, az 1848–49-es forradalom hősei előtt tisztelgő mezben lép pályára a Groupama Arénában.

Robbie Keane vezetőedző a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón hangsúlyozta: tisztában vannak vele, hogy egy kiváló, technikás csapattal találkoznak. Az ellenfél játékosai ráadásul kifejezetten szeretik birtokolni a labdát. Bár a portugálok játékoskerete jóval értékesebb, a tréner célja hazai pályán is kizárólag a győzelem. Kiemelte: az El-sorsoláskor senki sem számított arra, hogy a Ferencváros eljut a legjobb tizenhat közé. Ennek ellenére mégis sikerült náluk jóval nagyobb költségvetésű együtteseket is felülmúlniuk.

A tréner szerint a játékosok jó formában és energikusan várják az összecsapást. Ehhez az is nagyban hozzájárult, hogy a csapat a hétvégén átvette a vezetést a hazai bajnokságban. A Braga elleni siker kulcsának azt tartja, hogy fegyelmezetten ragaszkodjanak a meccstervhez. Emellett egységes védekezéssel kell semlegesíteniük a portugálok kiemelkedő egyéniségeit.

Callum O'Dowda, a zöld-fehérek ír szélsője egyetértett edzőjével. Szerinte is a szervezett, fegyelmezett játéknak köszönhették a korábbi bravúrokat. Nehéz mérkőzésre számít a lendületes portugálokkal szemben. Elmondása alapján azonban már egy egygólos hazai győzelemmel is maximálisan elégedett lenne.

A március 15-i nemzeti ünnep apropóján a Ferencváros egyedi szerelésben lép pályára. A modern, fehér alapú mezen a nemzeti lobogó színei és az 1848-as forradalom jelképe, a kokárda is megjelenik.

A csütörtökön 21 órakor kezdődő találkozó visszavágóját jövő szerdán rendezik. A párharc továbbjutója a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis összecsapásának győztesével találkozik majd a negyeddöntőben.

címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA