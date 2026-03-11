Real-City a mai BL-csúcsrangadó: visszavágna a PSG is, de vajon sikerül?

A mai játéknap kiemelt összecsapásain a címvédő Paris Saint-Germain a klubvilágbajnok Chelsea-t fogadja, a sérülések miatt megtizedelt Real Madrid pedig a kiváló formában lévő Manchester Cityt látja vendégül. Emellett a Bodø/Glimt a Sportinggal, a Bayer Leverkusen pedig az Arsenallal mérkőzik meg.

A PSG egy váratlan, Monaco elleni hazai bajnoki vereség után várja a BL-folytatást, a londoniak ezzel szemben győzelemmel a hátuk mögött érkeznek, miután az FA-kupában hosszabbítás után 4-2-re verték a másodosztályú Wrexham csapatát.

A két együttes jól ismeri egymást, hiszen a tavaly nyári, new york-i klubvilágbajnoki döntőben is találkoztak. Ott az angolok meglepetésre sima, 3-0-s sikert arattak. Bár a nemzetközi kupákban mindkét gárda kifejezetten jó mérleggel rendelkezik a másik nemzet csapataival szemben, a PSG számára most az akkori elveszített fináléért való visszavágás lehet a legfőbb motiváció.

A játéknap slágermeccsét a spanyol fővárosban rendezik. A Real Madrid és a Manchester City sorozatban az ötödik szezonban találkozik a legrangosabb európai kupasorozatban. Bár az elmúlt két idény egyenes kieséses szakaszában a spanyolok diadalmaskodtak, a mostani kiírás ligaszakaszában Josep Guardiola együttese 2-1-re nyerni tudott a Santiago Bernabéu Stadionban.

A jelenlegi forma alapján egyértelműen az angolok a párharc esélyesei, hiszen január közepe óta veretlenek. Ezzel szemben a madridiak botladoznak a bajnokságban. Álvaro Arbeloa vezetőedző helyzetét ráadásul súlyos hiányzók is nehezítik: sérülés miatt Kylian Mbappé, Rodrygo, Jude Bellingham és Eduardo Camavinga játékára sem számíthat a spanyol szakember.

A szerdai programot a meglepetéscsapat norvég Bodø/Glimt és a portugál Sporting összecsapása, valamint a német Bayer Leverkusen és az angol bajnoki listavezető Arsenal mérkőzése teszi teljessé.