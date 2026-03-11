A termékek saját fejlesztésű technikai anyagokból, innovatív szabásvonalakkal készülnek az áruházlánc állítása szerint.
Real-City a mai BL-csúcsrangadó: visszavágna a PSG is, de vajon sikerül?
A mai játéknap kiemelt összecsapásain a címvédő Paris Saint-Germain a klubvilágbajnok Chelsea-t fogadja, a sérülések miatt megtizedelt Real Madrid pedig a kiváló formában lévő Manchester Cityt látja vendégül. Emellett a Bodø/Glimt a Sportinggal, a Bayer Leverkusen pedig az Arsenallal mérkőzik meg.
A PSG egy váratlan, Monaco elleni hazai bajnoki vereség után várja a BL-folytatást, a londoniak ezzel szemben győzelemmel a hátuk mögött érkeznek, miután az FA-kupában hosszabbítás után 4-2-re verték a másodosztályú Wrexham csapatát.
A két együttes jól ismeri egymást, hiszen a tavaly nyári, new york-i klubvilágbajnoki döntőben is találkoztak. Ott az angolok meglepetésre sima, 3-0-s sikert arattak. Bár a nemzetközi kupákban mindkét gárda kifejezetten jó mérleggel rendelkezik a másik nemzet csapataival szemben, a PSG számára most az akkori elveszített fináléért való visszavágás lehet a legfőbb motiváció.
A játéknap slágermeccsét a spanyol fővárosban rendezik. A Real Madrid és a Manchester City sorozatban az ötödik szezonban találkozik a legrangosabb európai kupasorozatban. Bár az elmúlt két idény egyenes kieséses szakaszában a spanyolok diadalmaskodtak, a mostani kiírás ligaszakaszában Josep Guardiola együttese 2-1-re nyerni tudott a Santiago Bernabéu Stadionban.
A jelenlegi forma alapján egyértelműen az angolok a párharc esélyesei, hiszen január közepe óta veretlenek. Ezzel szemben a madridiak botladoznak a bajnokságban. Álvaro Arbeloa vezetőedző helyzetét ráadásul súlyos hiányzók is nehezítik: sérülés miatt Kylian Mbappé, Rodrygo, Jude Bellingham és Eduardo Camavinga játékára sem számíthat a spanyol szakember.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A szerdai programot a meglepetéscsapat norvég Bodø/Glimt és a portugál Sporting összecsapása, valamint a német Bayer Leverkusen és az angol bajnoki listavezető Arsenal mérkőzése teszi teljessé.
Ausztrália humanitárius vízumot adott az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagjának, miután a játékosok megszöktek a szállodájukból, és az ausztrál hatóságok védelmét kérték.
Tudor elismerte, hogy az Atlético Madrid elleni találkozó, sőt összeségében a Bajnokok Ligája nem élvez elsőbbséget a Premier League-ben zajló bennmaradási harccal szemben.
Az UEFA komoly aggodalmát fejezte ki a Premier League új pénzügyi szabályrendszere miatt, álláspontjuk szerint túl sokat költhetnek játékosokra a bevételeikből.
Durva felháborodást keltett egy NBA-csapat ötlete: még a saját játékosok is kiakadtak, a főbiztos lecsapott
Az NBA letiltotta az Atlanta Hawks Magic City sztriptízbárt ünneplő tematikus estjét, miután a ligán belül játékosok, szurkolók és partnerek is tiltakoztak az ötlet ellen.
Teljesen új módszerrel robbant be az ukrán biatlonista: a ChatGPT-re bízta a felkészülését, az eredmény mindent felülírt
Az ukrán paralimpiai csapat egyik biatlonistája azt állítja: felkészülését edző, pszichológus és orvos helyett nagyrészt a ChatGPT-re bízta.
Magyar szempontból a játéknap legfontosabb mérkőzésén Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolt fogadja.
Kíméletlenül kitálalt a Barca volt edzője: kiderült a sötét titok, valójában ezért nem térhetett vissza Messi
Xavi szerint három éve visszatérhetett volna az argentin legenda, Lionel Messi, de az elnök megfúrta a transzfert.
Kimondta az egykori sztárjátékos: már csak egy totális összeomlás foszthatja meg az Arsenalt a trófeától
Ashley Cole, az Arsenal egykori hátvédje szerint a csapat idén véget vethet a Premier League-cím utáni hosszú várakozásnak, és komoly eséllyel pályázik a bajnoki trófeára.
Százmillió euróra nőtt Szoboszlai Dominik piaci értéke a mértékadó Transfermarkt legfrissebb becslése alapján.
A Grok nevű mesterséges intelligencia sértő bejegyzéseket generált a hillsborough-i és a müncheni katasztrófáról, valamint az autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról.
Azt hitte, túljárhat a bíró eszén a zöld símaszkos drukker: hihetetlen akciót hajtott végre, de jött a váratlan fordulat
Egy maszkot viselő hazai szurkoló áramtalanította a pályaszéli VAR-monitort a Münster–Hertha BSC német másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen.
Hamilton szerint csapata idén képes lesz felvenni a harcot a bajnoki címért, annak ellenére, hogy csak egyikük állt dobogóra a szezonnyitón.
A Belo Horizonte-ban rendezett mérkőzés végén ugyanis tömeges verekedés tört ki a Cruzeiro és az Atlético Mineiro játékosai között.
Rakéták és drónok ejtették csapdába a válogatottat: kétségbeesett kéréssel fordult a FIFA-hoz a szövetségi kapitány
Irak szövetségi kapitánya, Graham Arnold arra kéri a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy halasszák el a március 31-re tervezett világbajnoki pótselejtezőt.
A Celtic büntetőkkel ejtette ki a Rangerst a Skót Kupa negyeddöntőjéből, a meccs végén elszabadult a pokol.
A francia élvonalban a Paris Saint-Germain hazai pályán kapott ki a Monacótól, a Serie A-ban a Milan legyőzte az Intert. Lássuk a hétvégi eredményeket egyben!
A Pénzcentrumon összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót: ekkor lesz a sprintfutam, az időmérő és maga a nagydíj Kínában.
Az ugandai Jacob Kiplimo világcsúccsal nyerte vasárnap a lisszaboni félmaratoni futóversenyt.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.