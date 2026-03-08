Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen

Máris következik a szezon második futama, a Forma 1-es Kínai Nagydíj Sanghajban. A szezonnyitó asuztrál futam bővelkedett nagy pillanatokban és izgalmakban, így minden rajongó nagyon kíváncsi, mit hozhat a következő versenyhétvége. A Pénzcentrumon összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót: ekkor lesz a sprintfutam, az időmérő és maga a nagydíj Kínában.

Az 2026-os Forma 1-es világbajnokság második futama, az F1 Kínai Nagydíj helyszíne Sanghaj, Kína. A pálya hossza 5.451 km, a versenytáv 58 kör, összesen 305.066 km. A versenyt 2025-ben a McLarenben versenyző Oscar Piastri nyerte csapattársa, Lando Norris és és a Mercedes brit pilótája, George Russell előtt.

Az F1 ausztrál nagydíj a 2026-os Forma 1-es világbajnokság nyitó hétvégéje, ezen kívül még 23 versenyhétvégét, Grand Prix-t rendeznek egészen decemberig.

F1 menetrend: Formula-1 kínai nagydíj, az M4 Forma 1-közvetítés időpontja

A Sanghaj, Kína helyszínen rendezett F1 nagydíj dátuma: 2026. március 13-14-15. (péntek, szombat és vasárnap). Kínában már meg is rendezik a szezon első sprintfutamát a hatból, így a menetrend a szokásostól kissé eltérő lesz. Itt a Forma 1 menetrendje:

Péntek, március 13.

Első F1 szabadedzés: 04:30-05:30

Sprint időmérő: 08:30-09:14

Szombat, március 14.

Sprintfutam: 04:00-05:00

F1 időmérő edzés: 08:00-09:00

Vasárnap, március 15.

F1 Kínai Nagydíj: 08:00

F1 versenynaptár 2026-ban: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2026-os szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon a következő hétvégén indul Ausztráliában, és decemberben zárul majd Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2026-ban:

F1 Qatar Airways Ausztrál Nagydíj 2026: március 6–8.

F1 Heineken Kínai Nagydíj 2026: március 13–15.

F1 Aramco Japán Nagydíj 2026: március 27–29.

F1 Gulf Air Bahreini Nagydíj 2026: április 10–12.

F1 STC Szaúd-arábiai Nagydíj 2026: április 17–19.

F1 Crypto.com Miami Nagydíj 2026: május 1–3.

F1 Lenovo Nagydíj du Canada 2026: május 22–24.

F1 Louis Vuitton Monacói Nagydíj 2026: június 5–7.

F1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026: június 12–14.

F1 Lenovo Osztrák Nagydíj 2026: június 26–28.

F1 Pirelli Brit Nagydíj 2026: július 3–5.

F1 Moët & Chandon Belga Nagydíj 2026: július 17–19.

F1 AWS Magyar Nagydíj 2026: július 24–26.

F1 Heineken Holland Nagydíj 2026: augusztus 21–23.

F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026: szeptember 4–6.

F1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026: szeptember 11–13.

F1 Qatar Airways Azerbajdzsáni Nagydíj 2026: szeptember 24–26.

F1 Singapore Airlines Szingapúri Nagydíj 2026: október 9–11.

F1 MSC Cruises United States Nagydíj 2026: október 23–25.

F1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026: október 30 – november 1.

F1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026: november 6–8.

F1 Heineken Las Vegas Nagydíj 2026: november 19–21.

F1 Qatar Airways Katari Nagydíj 2026: november 27–29.

F1 Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj 2026: december 4–6.

Formula-1 szabályváltozások 2026-ban

A 2026-os Forma 1-világbajnokság új technikai korszakot nyit: a sportág történetének talán legnagyobb szabályátalakítása lép életbe.

Az autók teljes aerodinamikai csomagja, karosszéria-méretei és erőforrásai is átdolgozásra kerülnek: a járművek kisebbek és könnyebbek lesznek, kevesebb légellenállással és lecsökkentett leszorítóerővel, miközben bevezetik az aktív aerodinamikát. Ez azt jelenti, hogy az első- és hátsó szárnyak automatikusan állíthatóak lesznek verseny közben a nagyobb egyenesbeli sebesség és jobb tapadás érdekében: két úgynevezett X- (egyenes) és Z-mód között váltva lehet mindezt elérni.

A korábbi DRS-rendszer eltűnik, ehelyett a pilóták ún. „overtake” modult is használhatnak a gyorsításhoz. Az új hibrid erőforrásokban a belső égésű motor és az elektromos rész aránya megváltozik – a villamos energia részaránya növekszik, a csapatok pedig minden versenyhétvégén 100 %-ban fenntartható üzemanyagot használnak majd.

Emellett jelentős átalakulások érintik a versenyzési és professzionális sportbeli szabályokat is. A Sprint-hétvégék esetében a sportfelügyelők és a versenyigazgató új eljárásokat kapnak a versenyszituációk kezelésére, miközben a szabályzatot átdolgozták, hogy világosabban elkülönítsék a sporting, technical és financial szekciókat.

A költségvetési plafon is emelkedik 215 millió dollárra, ami az új technikai előírások miatt növekvő fejlesztési igényekre reagál. A versenyautók rajtprocedúrája is módosul: a start előtt a kék lámpák öt másodpercig maradnak aktívak, így a pilóták több időt kapnak a megfelelő fordulatszám elérésére. Emellett finomítják a motorkompressziós és energiahasználati előírásokat is a tesztek tapasztalatai alapján, hogy biztosítsák a szabályok betartását és a versenyzés fair feltételeit.

Újonc pilóta, átrendeződés a mezőnyben: ők a Forma 1 2026-os világbajnokság versenyzői

Érdemes tudni, hogy a 2026-os Forma 1-es világbajnokságon két új csapatot is köszönthetünk a rajtrácson. Az Audi a Sauber csapat "licencével" indul, de új belépő a Cadillac-gyár is.

A versenyzők száma így a korábbi húszról 22-re emelkedik.

Az egyetlen teljesen újonc pilóta a Racing Bulls ülését elnyerő Arvid Lindblad, aki nagy reményekkel vág neki első F1-es szezonjának. A már említett Cadillac, mely most debütál az F1-ben csapatként, két igen tapasztalt pilótát szerződtetett autóiba: Valterri Bottas és Sergio Pérez vágnak neki a 2026-os F1-világbajnokságnak.

A Forma 1 teljes pilótalistája 2026-ban: