A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?

A közel-keleti válság súlyos utazási fennakadásokat okozott a Forma–1 számára is. A melbourne-i szezonnyitó futamra tartó mintegy ezer érintettnek – csapattagoknak, versenyzőknek és a sorozat munkatársainak – az utolsó pillanatban kellett módosítania útvonalát, néhányan pedig egyáltalán nem érkeznek meg időben - tudósított a The Guardian.

A nagyobb logisztikai katasztrófát végül sikerült elkerülni, mivel a versenyautókat és a hozzájuk tartozó felszerelést még a bahreini tesztek után, az e heti légi közlekedési zavarok kirobbanása előtt útnak indították. Travis Auld, az Ausztrál Nagydíj vezérigazgatója a Channel Nine-nak elmondta, hogy a konténerek már az Albert Park célegyenesében várakoznak, készen arra, hogy a garázsokba kerüljenek a pénteki szabadedzés előtt.

Az utazó személyzet helyzete azonban jóval bonyolultabb. Az iráni rakétatámadások által érintett katari és egyesült arab emírségekbeli repülőtereket átszállásra használó csapattagoknak új útvonalakat kellett keresniük. Eközben a megnövekedett kereslet miatt a világon mindenki ugyanezekért a járatokért verseng.

A Forma–1, amely szoros szálakkal kötődik a közel-keleti helyszínekhez és tőkéhez, különösen érzékenyen érintett. A gumibeszállító Pirelli törölte a bahreini esőgumitesztet, munkatársai pedig a dróntámadás által sújtott Manamában rekedtek. A McLaren és a Mercedes csapatának egyes tagjai szintén Bahreinben tartózkodtak, köztük a Mercedes új tartalékversenyzője, Frederik Vesti is.

Auld szerint a versenyzők, mérnökök és csapatfőnökök biztosan ott lesznek Melbourne-ben, mivel ők élveztek elsőbbséget az utazási átszervezés során. A vezérigazgató ígérete szerint nem kell váratlan beugró pilótákra számítani. A háttérszemélyzet egy részének érkezése ugyanakkor bizonytalanabb, bár a futam lebonyolításához szükséges minden kulcsember a helyszínre érkezik.

Az áprilisra tervezett bahreini és szaúd-arábiai futamok egyelőre a versenynaptárban maradnak, a szervezők azonban folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzet alakulását. Az Ausztrál Nagydíjról minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk ebben a cikkben:

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA