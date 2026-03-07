2026. március 7. szombat Tamás
Buenos Aires, Argentína, 2024. február 5: A 9 de Julio sugárút közepén felavatott impozáns Lionel Messi-freskóról készült fotó.
Sport

Ki nem találod, mennyi Lionel Messi éves fizetése: kitálalt az Inter Miami ügyvezetője

Pénzcentrum
2026. március 7. 18:30

A nyolcszoros aranylabdás argentin labdarúgó, Lionel Messi évi 70 és 80 millió dollár közötti pénzt keres amerikai futklubjánál, az Inter Miaminál.

A nem teljesen pontosított összeggel Jorge Mas, a csapat ügyvezetője és résztulajdonosa szolgált a Bloombergnek adott interjújában.

Az amerikai együttes a 2023 nyara óta ott játszó, 38 éves Messivel eddig négy trófeát nyert, köztük a klub történetének első bajnoki címét az észak-amerikai profiligában (MLS).

Azért van szükségem világszínvonalú szponzorokra, mert a labdarúgók drágák. Fizetek Messinek, megér minden pénzt, de ez évi 70 és 80 millió dollár között van

- nyilatkozta Mas.

A klubvezető által elmondottak azért meglepőek, mert az MLS-játékosok szervezetének honlapján megjelent hivatalos adatok szerint Messi alapfizetése 12 millió, teljes bére pedig 20,5 millió dollár a mostani idényben.

A 38 esztendős csatár 2003 és 2021 között az FC Barcelona futballistája volt, a katalán alakulattal tíz bajnoki címet, nyolc spanyol szuperkupát, hét Király Kupát, négy Bajnokok Ligáját, három európai szuperkupát és három klubvilágbajnokságot nyert.

A Barca után és az Inter Miami előtt a Paris Saint-Germainben játszott, kétszer francia bajnok, egyszer francia szuperkupa-győztes lett. Az argentin válogatottal 2022-ben világbajnok, 2021-ben és 2024-ben Copa América-győztes, a nyolc Aranylabdája a maga nemében világrekord. Az eddig gyűjtött csaknem félszáz trófeával ő a legtöbb díjjal kitüntetett labdarúgó.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #foci #sport #labdarúgás #usa #lionel messi #inter miami

