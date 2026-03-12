A 40–75 éves magyarok többsége családja gondozása miatt háttérbe szorítja saját testi-lelki egészségét.
Gőzerővel halad Cristiano Ronaldo felépülése: ketyeg az óra, vajon felépül a vébére?
Cristiano Ronaldo szokatlan kezelési módszerhez folyamodik, hogy felépüljön combizomsérüléséből, és pályára léphessen nyáron az utolsó világbajnokságán. A 41 éves portugál csatár az idő szorításában készül a tornára - írta meg a Mirror.
A veterán támadó a múlt hónapban az Al-Nasszr mezében szenvedett combizomsérülést, amely a vártnál súlyosabbnak bizonyult. Jorge Jesus, az Al-Nasszr vezetőedzője még pénteken megerősítette, hogy Ronaldo Madridba utazott, ahol személyes terapeutájával kezelteti magát.
Ronaldo a közösségi médiában osztott meg képeket arról, hogy úgynevezett presszoterápiás kezelést kap. Ez a módszer lényegében egy speciális öltözet sűrített levegős felfújásán alapul. A ruházat ritmikus mozgással szorítja a felhasználó végtagjait vagy hasát. Ez a folyamat serkenti a nyirokkeringést, valamint hatékonyan csökkenti a duzzanatot és az izomfájdalmat.
Portugália a világbajnokságon a K csoportba került, ahol Kolumbia és Üzbegisztán lesz az ellenfele, míg a csoport negyedik tagjának kiléte még nem dőlt el. A torna előtt a válogatott Mexikó és az Egyesült Államok ellen játszik felkészülési mérkőzéseket. Egyelőre azonban kérdéses, hogy Ronaldo ezeken a találkozókon bevethető lesz-e.
A csatár korábban már megerősítette, hogy az idei világbajnokság lesz pályafutása utolsó nagy nemzetközi tornája.
Amikor azt mondom, hamarosan, arra gondolok, hogy valószínűleg egy-két év van még hátra a karrieremben
– fogalmazott a szezon során. Hozzátette: jelenleg is élvezi a játékot mind a válogatottban, mind az Al-Nasszrnál.
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
