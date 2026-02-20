Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy az alapszámla díjmentes szolgáltatásai nem írják felül a törvény által garantált készpénzfelvételi jogot.
Hűti a kedélyeket a Forma 1 főnöke: ezt mondta az a új szabályokról, vajon most már nyugalom lesz?
A Forma–1 vezetése nyugalomra intette a közvéleményt, miután az idei szezon előtti tesztek során a versenyzők élesen bírálták az új szabályokat. Többen versenyellenesnek bélyegezték a változtatásokat, a sportág vezetése ugyanakkor elismerte: szükség esetén kész beavatkozni - írta a The Guardian.
Az elégedetlenség középpontjában az új, 2026-os szabálycsomag áll, amely az F1 történetének legátfogóbb technikai változását hozza. Az új erőforrásokban a belső égésű motor és az elektromos hajtás közel fele-fele arányban osztozik a teljesítményen. Ez összetett energiagazdálkodást követel a versenyzőktől: időnként el kell venniük a gázt, és előre meghatározott módon kell vezetniük az elektromos energia megfelelő visszatáplálása érdekében.
A legkeményebb kritikát a négyszeres világbajnok, Max Verstappen fogalmazta meg. A holland pilóta "versenyellenesnek" és "szteroidokon élő Formula E-nek" minősítette az új autókat. Sőt, arra is utalt, hogy elhagyhatja a Forma–1-et, ha a jövőben nem élvezi a vezetést.
Lewis Hamilton szintén aggodalmát fejezte ki. A brit versenyző elsősorban attól tart, hogy az energiagazdálkodás bonyolultsága miatt a versenyzés teljesen követhetetlenné válik a szurkolók számára. Még a regnáló világbajnok, Lando Norris is elismerte aggodalmait, annak ellenére, hogy a teszthét elején még pozitívan nyilatkozott.
Ugyanolyan tiszta, ugyanolyan gyönyörű vezetni, mint tavaly? Ugyanolyan hihetetlen a látvány? Egyértelműen nem, és a legtöbb megjegyzésében egyetértek Maxszal
– mondta Norris. Hozzátette: lényegében minden pilóta osztja ezeket a fenntartásokat.
Stefano Domenicali, a Forma–1 vezérigazgatója a bahreini tesztek második napján igyekezett csillapítani a kedélyeket.
Egyáltalán nem érzem ezt a szorongást. Nyugodtnak kell maradnunk, mert minden új szabály bevezetésekor felmerül a kétely, hogy a változás rossz
– mondta a sportvezető. Hozzátette, hogy a hét folyamán mind a húsz versenyzővel egyeztetett. Domenicali azt is megerősítette, hogy véleménye szerint Verstappen a sportág jövőjének része marad.
Az FIA együléses szériákért felelős igazgatója, Nikolasz Tombazisz szintén megszólalt. Közölte, hogy a szövetség kész módosítani a szabályokon, ha szükséges, de változtatásra csak az ausztrál és kínai nyitófutamok kiértékelése után, a megfelelő eljárásrend betartásával kerülhet sor. Domenicali ugyanakkor egyértelművé tette: ha a versenyzés minősége nem felel meg az elvárásoknak, azonnali beavatkozásra lehet számítani.
Ami számomra védelmet érdemel – és ha ez nem valósul meg, be kell avatkoznunk –, az a nagyszerű küzdelem, az előzési lehetőségek, valamint az a kihívás, amellyel a versenyzők megmutathatják, hogy ők a legjobbak
– fogalmazott.
