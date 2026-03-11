Igor Tudor ideiglenes vezetőedzői kinevezése a Tottenham élén egyre inkább tévedésnek tűnik - a bajnokság után a BL-ben is beálltak pofozógépnek.
Nem elég a kiesés, még ez is: súlyos pontlevonást kap a sokat szenvedett angol csapat, véget ér a története?
A csődvédelmi eljárás alatt álló Sheffield Wednesday új potenciális tulajdonosra talált. Az üzlet megkötése esetén azonban a klub 15 pontos büntetéssel kezdheti meg a következő szezont a harmadosztályban a szabály sajátosságai miatt - számolt be a BBC Sport.
A vagyonfelügyelők kizárólagos tárgyalásokat kezdtek az amerikai Arise Capital Partners magántőke-befektető társasággal. A befektetői csoportot David és Michael Storch, valamint Tom Costin vezeti. Ők már decemberben is a három esélyes ajánlattevő között szerepeltek.
A mostani ajánlatuk azonban nem felel meg az Angol Labdarúgóliga (EFL) pénzügyi szabályainak. A szervezet ugyanis elvárja, hogy a klubok minden fontnyi adósság után legalább 25 pennyt fizessenek ki a hitelezőknek. Ennek a feltételnek a hiánya automatikusan 15 pontos pontlevonást von maga után.
A csapat fő hitelezője a korábbi tulajdonos, Detphon Csansziri, aki az elmúlt több mint tíz évben mintegy 60 millió fontot kölcsönzött a klubnak. A büntetés elkerüléséhez ebből az összegből legalább 15 millió fontot kellene visszafizetni neki. A vagyonfelügyelők a közleményükben elismerték, hogy az új ajánlat alacsonyabb a korábbinál, ugyanakkor hozzátették, hogy "ez a jelenleg elérhető legjobb megoldás".
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
22.
West Bromwich Albion
|
36
|
9
|
9
|
18
|
35
|
53
|
-18
|
36
|
23.
Oxford United
|
36
|
8
|
11
|
17
|
34
|
48
|
-14
|
35
|
24.
Sheffield Wednesday
|
37
|
1
|
9
|
27
|
23
|
74
|
-51
|
-6
Az Arise azután lépett előre, hogy egy korábbi, 47,8 millió fontos felvásárlási kísérlet meghiúsult. Ezt az üzletet James Bord, egykori profi pókerjátékos vezette. A BBC információi szerint egyébként Mike Ashley, a Newcastle United korábbi tulajdonosa is tett ajánlatot a klubra.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az Arise "jelentős összegű foglalót" helyezett letétbe. Emellett igazolták, hogy rendelkeznek a tranzakció lebonyolításához szükséges fedezettel. Ez magában foglalja a klub nyolcheti működési veszteségének finanszírozását is, így a Sheffield Wednesday zavartalanul működhet tovább. A megállapodást jelenleg az EFL vizsgálja.
A klub szurkolói egyesülete pozitívan fogadta a fejleményeket, a befektetőkkel tartott személyes találkozót pedig "rendkívül konstruktívnak" nevezték. A Wednesday – amely már kilenc fordulóval a szezon vége előtt kiesett a másodosztályból – a hátralévő mérkőzéseit rendben lejátssza, és az alkalmazottak fizetése is biztosított. A 15 pontos hátrány ugyanakkor jelentősen megnehezítené a csapat azonnali visszajutását a másodosztályba.
Roman Abramovics fokozza jogi nyomásgyakorlását a brit kormánnyal szemben a Chelsea FC eladásából származó 2,5 milliárd fontos bevétel feletti rendelkezés ügyében.
Rendőrök csaptak le az angol foci egykori fenegyerekére: durván összeverhetett valakit a volt válogatott
Joey Bartont, az egykori labdarúgót szándékos súlyos testi sértés bűntettével vádolják, miután vasárnap este a gyanú szerint súlyosan bántalmazott egy férfit.
A két labdarúgó saját csapataik meccsére is fogadásokat kötött, amit szigorúan tilt a szabályzat.
Elhunyt Füzesséry Gyula mesteredző, a magyar kajak-kenu sport egyik meghatározó alakja, az 1954-es maconi világbajnokságon történelmi sikert elérő válogatott felkészítője.
Ausztrália humanitárius vízumot adott az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagjának, miután a játékosok megszöktek a szállodájukból, és az ausztrál hatóságok védelmét kérték.
Tudor elismerte, hogy az Atlético Madrid elleni találkozó, sőt összeségében a Bajnokok Ligája nem élvez elsőbbséget a Premier League-ben zajló bennmaradási harccal szemben.
Az UEFA komoly aggodalmát fejezte ki a Premier League új pénzügyi szabályrendszere miatt, álláspontjuk szerint túl sokat költhetnek játékosokra a bevételeikből.
Durva felháborodást keltett egy NBA-csapat ötlete: még a saját játékosok is kiakadtak, a főbiztos lecsapott
Az NBA letiltotta az Atlanta Hawks Magic City sztriptízbárt ünneplő tematikus estjét, miután a ligán belül játékosok, szurkolók és partnerek is tiltakoztak az ötlet ellen.
Teljesen új módszerrel robbant be az ukrán biatlonista: a ChatGPT-re bízta a felkészülését, az eredmény mindent felülírt
Az ukrán paralimpiai csapat egyik biatlonistája azt állítja: felkészülését edző, pszichológus és orvos helyett nagyrészt a ChatGPT-re bízta.
Magyar szempontból a játéknap legfontosabb mérkőzésén Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolt fogadja.
Kíméletlenül kitálalt a Barca volt edzője: kiderült a sötét titok, valójában ezért nem térhetett vissza Messi
Xavi szerint három éve visszatérhetett volna az argentin legenda, Lionel Messi, de az elnök megfúrta a transzfert.
Kimondta az egykori sztárjátékos: már csak egy totális összeomlás foszthatja meg az Arsenalt a trófeától
Ashley Cole, az Arsenal egykori hátvédje szerint a csapat idén véget vethet a Premier League-cím utáni hosszú várakozásnak, és komoly eséllyel pályázik a bajnoki trófeára.
Százmillió euróra nőtt Szoboszlai Dominik piaci értéke a mértékadó Transfermarkt legfrissebb becslése alapján.
A Grok nevű mesterséges intelligencia sértő bejegyzéseket generált a hillsborough-i és a müncheni katasztrófáról, valamint az autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról.
Azt hitte, túljárhat a bíró eszén a zöld símaszkos drukker: hihetetlen akciót hajtott végre, de jött a váratlan fordulat
Egy maszkot viselő hazai szurkoló áramtalanította a pályaszéli VAR-monitort a Münster–Hertha BSC német másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen.
Hamilton szerint csapata idén képes lesz felvenni a harcot a bajnoki címért, annak ellenére, hogy csak egyikük állt dobogóra a szezonnyitón.
A Belo Horizonte-ban rendezett mérkőzés végén ugyanis tömeges verekedés tört ki a Cruzeiro és az Atlético Mineiro játékosai között.
Rakéták és drónok ejtették csapdába a válogatottat: kétségbeesett kéréssel fordult a FIFA-hoz a szövetségi kapitány
Irak szövetségi kapitánya, Graham Arnold arra kéri a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy halasszák el a március 31-re tervezett világbajnoki pótselejtezőt.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.