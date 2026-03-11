Nem elég a kiesés, még ez is: súlyos pontlevonást kap a sokat szenvedett angol csapat, véget ér a története?

A csődvédelmi eljárás alatt álló Sheffield Wednesday új potenciális tulajdonosra talált. Az üzlet megkötése esetén azonban a klub 15 pontos büntetéssel kezdheti meg a következő szezont a harmadosztályban a szabály sajátosságai miatt - számolt be a BBC Sport.

A vagyonfelügyelők kizárólagos tárgyalásokat kezdtek az amerikai Arise Capital Partners magántőke-befektető társasággal. A befektetői csoportot David és Michael Storch, valamint Tom Costin vezeti. Ők már decemberben is a három esélyes ajánlattevő között szerepeltek.

A mostani ajánlatuk azonban nem felel meg az Angol Labdarúgóliga (EFL) pénzügyi szabályainak. A szervezet ugyanis elvárja, hogy a klubok minden fontnyi adósság után legalább 25 pennyt fizessenek ki a hitelezőknek. Ennek a feltételnek a hiánya automatikusan 15 pontos pontlevonást von maga után.

A csapat fő hitelezője a korábbi tulajdonos, Detphon Csansziri, aki az elmúlt több mint tíz évben mintegy 60 millió fontot kölcsönzött a klubnak. A büntetés elkerüléséhez ebből az összegből legalább 15 millió fontot kellene visszafizetni neki. A vagyonfelügyelők a közleményükben elismerték, hogy az új ajánlat alacsonyabb a korábbinál, ugyanakkor hozzátették, hogy "ez a jelenleg elérhető legjobb megoldás".

Anglia Sheffield Wednesday Piaci érték: 20,63M Edző: Henrik Pedersen Bajnokság: English Football League Championship Jelenlegi helyezés: #24 English Football League Championship helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 22. West Bromwich Albion 36 9 9 18 35 53 -18 36 23. Oxford United 36 8 11 17 34 48 -14 35 24. Sheffield Wednesday 37 1 9 27 23 74 -51 -6 Adatlap létrehozva: 2026.03.11.

Az Arise azután lépett előre, hogy egy korábbi, 47,8 millió fontos felvásárlási kísérlet meghiúsult. Ezt az üzletet James Bord, egykori profi pókerjátékos vezette. A BBC információi szerint egyébként Mike Ashley, a Newcastle United korábbi tulajdonosa is tett ajánlatot a klubra.

Az Arise "jelentős összegű foglalót" helyezett letétbe. Emellett igazolták, hogy rendelkeznek a tranzakció lebonyolításához szükséges fedezettel. Ez magában foglalja a klub nyolcheti működési veszteségének finanszírozását is, így a Sheffield Wednesday zavartalanul működhet tovább. A megállapodást jelenleg az EFL vizsgálja.

A klub szurkolói egyesülete pozitívan fogadta a fejleményeket, a befektetőkkel tartott személyes találkozót pedig "rendkívül konstruktívnak" nevezték. A Wednesday – amely már kilenc fordulóval a szezon vége előtt kiesett a másodosztályból – a hátralévő mérkőzéseit rendben lejátssza, és az alkalmazottak fizetése is biztosított. A 15 pontos hátrány ugyanakkor jelentősen megnehezítené a csapat azonnali visszajutását a másodosztályba.