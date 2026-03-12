Rangadók sora jön a topligákban: a Bayernre és a Barcelonára is komoly kihívás vár a hétvégén

Izgalmas hétvége elé néz az európai futball: a Bundesligában a listavezető Bayern München a Leverkusen vendégeként lép pályára, a Premier League-ben a Liverpool fogadja a válságban lévő Tottenhamet, míg Spanyolországban és Olaszországban is sorsdöntő meccsek várnak a bajnokaspiránsokra.

Március 13. és 15. között szinte minden európai topbajnokságban kulcsfontosságú összecsapásokat rendeznek. A német élvonalban a szezon egyik legváratlanabb rangadója következik: a tavalyi címvédő Bayer Leverkusen otthonában lép pályára a magabiztosan listavezető Bayern München.

Az angol bajnokságban az Arsenal hazai pályán fogadja az Evertont, miközben a Liverpool–Tottenham rangadó is komoly érdeklődésre tarthat számot. A spanyol La Ligában mindkét éllovas, a Barcelona és a Real Madrid is hazai pályán játszik, míg az olasz Serie A-ban az Inter az Atalantát fogadja a bajnoki cím szempontjából létfontosságú mérkőzésen.

Bundesliga: a szezon német rangadója Leverkusenben

A hétvége egyik legizgalmasabb mérkőzésére szombaton 15:30-kor kerül sor, amikor a Bayer Leverkusen saját közönsége előtt fogadja a Bayern Münchent. A bajor óriás 66 ponttal magabiztosan vezeti a tabellát, és elképesztő formában van: legutóbbi öt meccsét egyaránt megnyerte. A Leverkusen ezzel szemben a hatodik helyen áll 44 ponttal, és bár ősszel a Bayern 3-0-ra legyőzte, Xabi Alonso együttese hazai pályán mindig veszélyes ellenfél. A Leverkusen formája vegyes, legutóbb döntetlent játszott, így a pontszerzéshez komoly bravúrra lenne szüksége.

Vasárnap este egy másik rangadóval zárul a német forduló: a VfB Stuttgart az RB Leipziget fogadja 19:30-tól. Mindkét csapat 47 ponttal áll a tabellán, a negyedik és ötödik helyet foglalva el, így a mérkőzés a Bajnokok Ligája-kvalifikáció szempontjából is kiemelten fontos. A Leipzig az utóbbi időszakban stabilabb teljesítményt nyújtott, míg a Stuttgart formája hullámzóbb képet mutat.

A forduló további meccsei:

Premier League: a Liverpool próbára teszi a mélyrepülésben lévő Spurst

A Premier League hétvégéjének csúcsmérkőzését vasárnap 17:30-kor rendezik: a Liverpool az Anfielden fogadja a Tottenham Hotspurt. A Spurs történelmi mélypontját éli, legutóbbi öt bajnokiját kivétel nélkül elveszítette, és mindössze a 16. helyen áll 29 ponttal. A Liverpool sincs kirobbanó formában, jelenleg a hatodik helyről figyeli a bajnokságot, de ősszel idegenben is le tudta győzni londoni riválisát. Az eredmény nehezen megjósolható, ám a papírforma egyértelműen a Vörösök mellett szól.

Szombaton 18:30-kor az Arsenal–Everton összecsapás is kiemelt figyelmet érdemel. A listavezető Ágyúsok 67 ponttal állnak az élen, és remek formában várják a meccset: legutóbbi három találkozójukat egyaránt megnyerték. Az Everton meglepően erős tavaszt produkál, két győzelemmel a háta mögött érkezik, de idegenben nem lesz könnyű dolga Mikel Arteta csapata ellen.

A forduló további meccsei:

La Liga: a Barcelona és Real Madrid is hazai pályán lép fel

A spanyol bajnokság hétvégéje vasárnap 16:15-kor éri el csúcspontját, amikor a listavezető FC Barcelona a Sevillát fogadja a Camp Nouban. A katalánok 67 ponttal vezetik a tabellát, és remek formában vannak: legutóbbi négy meccsükből hármat megnyertek. Különösen pikáns a párosítás, hogy az őszi találkozón a Sevilla 4-1-re legyőzte a Barcelonát, így a hazaiak revánsra készülnek. Az andalúz csapat formája viszont gyengébb, legutóbbi öt mérkőzéséből négyen döntetlent játszott.

Szombaton 21:00-kor a Real Madrid fogadja az Elchét a Santiago Bernabéuban. A királyi gárda négy pontos hátránnyal, a második helyen áll, és győzelemre van szüksége, hogy nyomás alatt tartsa a Barcelonát. Az Elche a 17. helyről érkezik, rossz formában van, és a kiesés elkerüléséért küzd. A papírforma egyértelműen a Real Madrid mellett szól, de az őszi 2-2-es döntetlen óvatosságra intheti Carlo Ancelotti csapatát.

A forduló további meccsei:

Serie A: Az Inter a bajnoki címért küzd tovább

Az olasz bajnokság egyik legfontosabb összecsapására szombaton 15:00-kor kerül sor: a listavezető Inter az Atalantát fogadja a San Siróban. A Nerazzurri 67 ponttal toronymagasan vezeti a tabellát, és az utóbbi időben négy bajnokit nyert meg zsinórban. Az Atalanta a hetedik helyen áll, de a tavalyi Európa-liga-győztes mindig nehéz ellenfél. Az őszi mérkőzésen az Inter minimális különbséggel nyert Bergamóban, így most is szoros találkozó várható.

Vasárnap 20:45-kor igazi rangadóval folytatódik a forduló: a Lazio a második helyezett AC Milant fogadja. A Rossoneri mindössze hét ponttal marad el a listavezető Intertől, ezért minden megszerzett pont aranyat ér számára. A Lazio a tizedik helyen áll, formája hullámzó, de hazai pályán mindig veszélyes ellenfél. A decemberi találkozón a Lazio 1-0-ra győzött, így a Milan ezúttal revansra készül.

A forduló további meccsei:

Ligue 1: A PSG otthon nem hibázhat, a Monaco rangadóra készül

A francia liágban szombaton 21:05-kor egy kiemelt összecsapást rendeznek: az AS Monaco a Brest csapatát fogadja. Mindkét együttes jó formában várja a mérkőzést, a Monaco négy, a Brest pedig három győzelemmel a háta mögött érkezik. A tabellán a Monaco a hetedik, a Brest a kilencedik helyen áll, így ez az összecsapás az európai kupaindulás szempontjából is jelentős lehet.

A forduló további meccsei:

Összességében rendkívül izgalmas hétvége elé néz az európai labdarúgás. A bajnoki címek és a kiesés elkerülése szempontjából egyaránt sorsdöntő meccsekre kerül sor mind az öt topbajnokságban. A Bayern München Leverkusenben teheti fel a koronát eddigi remek szereplésére, míg a Barcelona és a Real Madrid hazai győzelmekkel léphet közelebb a spanyol trónhoz. Az olasz és a francia élvonalban is minden egyes pontnak óriási jelentősége van, hiszen a szezon hajrájában már nincs helye botlásnak.