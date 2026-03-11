2026. március 11. szerda Szilárd
18 °C Budapest
Los Angeles, Kalifornia, USA - 2010. május 12: Kezek tartják a labdarúgó-világbajnokság trófeájának másolatát a dél-afrikai torna előtt. vb, világbajnokság, fifa world cup, foci vb
Sport

Döbbenetes bejelentést Iránról a FIFA elnöke: ez lesz az irániak sorsa a vébén

Pénzcentrum
2026. március 11. 13:43

Gianni Infantino, a FIFA elnöke egy keddi Instagram-bejegyzésben közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök a két ország közötti fegyveres konfliktus ellenére is szívesen látja az iráni válogatottat az idei labdarúgó-világbajnokságon - jelentette a BBC Sport.

A bejegyzés szerint Infantino személyesen egyeztetett Trumppal a június 11-én kezdődő torna előkészületeiről. A világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi. A FIFA elnöke elmondta, hogy a megbeszélésen az iráni helyzet is szóba került. Trump megerősítette, hogy az iráni csapat természetesen részt vehet a tornán. "Egy FIFA-világbajnoksághoz hasonló eseményre most nagyobb szükség van, mint valaha, hogy összehozza az embereket" - fogalmazott Infantino.

Irán részvétele azután vált kérdésessé, hogy az Egyesült Államok és Izrael két hete katonai csapásokat mért az országra. A támadásokban Ali Hámenei legfelsőbb vezető is életét vesztette. Irán válaszul rakétákat és drónokat indított Izrael, valamint négy, amerikai katonai bázisoknak otthont adó Öböl menti arab ország - Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek - felé.

Trump a múlt héten még úgy nyilatkozott, hogy "igazából nem érdekli", játszik-e Irán a világbajnokságon. Az iráni labdarúgó-szövetség elnöke, Mehdi Tádzs viszont korábban azt mondta: "A támadások után nehéz reménnyel tekinteni a világbajnokságra."

A csoportbeosztás szerint Irán Los Angelesben mérkőzik Új-Zélanddal (június 15.) és Belgiummal (június 21.), majd Seattle-ben játszik Egyiptommal (június 26.). Mindhárom mérkőzésre amerikai földön kerül sor.

Irán
Iran
Piaci érték: 34,05M €
Edző: Amir Ghalenoei
Adatlap létrehozva: 2026.03.11.

Hétfőn az iráni női válogatott tagjai közül hatan humanitárius vízumot kaptak Ausztráliától, miután az ausztrál hatóságok aggályosnak ítélték a biztonságukat. Az AFC Ázsia-kupa lezárultával a csapat többi tagja kedden elhagyta Ausztráliát. Egy játékos azonban a menedékjog megadása ellenére végül mégis a hazatérés mellett döntött.
Címlapkép: Getty Images
#sport #donald trump #világbajnokság #izrael #irán #amerikai egyesült államok #fegyveres konfliktus #ausztrália #FIFA #vb 2026 #női foci

