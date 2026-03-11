A kereskedők úgy ítélték meg, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség által tervezett olajtartalék-felszabadítás sem lenne elég az iráni konfliktus okozta kínálatkiesés ellensúlyozására.
Döbbenetes bejelentést Iránról a FIFA elnöke: ez lesz az irániak sorsa a vébén
Gianni Infantino, a FIFA elnöke egy keddi Instagram-bejegyzésben közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök a két ország közötti fegyveres konfliktus ellenére is szívesen látja az iráni válogatottat az idei labdarúgó-világbajnokságon - jelentette a BBC Sport.
A bejegyzés szerint Infantino személyesen egyeztetett Trumppal a június 11-én kezdődő torna előkészületeiről. A világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi. A FIFA elnöke elmondta, hogy a megbeszélésen az iráni helyzet is szóba került. Trump megerősítette, hogy az iráni csapat természetesen részt vehet a tornán. "Egy FIFA-világbajnoksághoz hasonló eseményre most nagyobb szükség van, mint valaha, hogy összehozza az embereket" - fogalmazott Infantino.
Irán részvétele azután vált kérdésessé, hogy az Egyesült Államok és Izrael két hete katonai csapásokat mért az országra. A támadásokban Ali Hámenei legfelsőbb vezető is életét vesztette. Irán válaszul rakétákat és drónokat indított Izrael, valamint négy, amerikai katonai bázisoknak otthont adó Öböl menti arab ország - Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek - felé.
Trump a múlt héten még úgy nyilatkozott, hogy "igazából nem érdekli", játszik-e Irán a világbajnokságon. Az iráni labdarúgó-szövetség elnöke, Mehdi Tádzs viszont korábban azt mondta: "A támadások után nehéz reménnyel tekinteni a világbajnokságra."
A csoportbeosztás szerint Irán Los Angelesben mérkőzik Új-Zélanddal (június 15.) és Belgiummal (június 21.), majd Seattle-ben játszik Egyiptommal (június 26.). Mindhárom mérkőzésre amerikai földön kerül sor.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Hétfőn az iráni női válogatott tagjai közül hatan humanitárius vízumot kaptak Ausztráliától, miután az ausztrál hatóságok aggályosnak ítélték a biztonságukat. Az AFC Ázsia-kupa lezárultával a csapat többi tagja kedden elhagyta Ausztráliát. Egy játékos azonban a menedékjog megadása ellenére végül mégis a hazatérés mellett döntött.
Igor Tudor ideiglenes vezetőedzői kinevezése a Tottenham élén egyre inkább tévedésnek tűnik - a bajnokság után a BL-ben is beálltak pofozógépnek.
Adebayo minden idők második legtöbb pontját dobta egyetlen NBA-mérkőzésen, Wilt Chamberlain mögött
A mai játéknap kiemelt összecsapásain a címvédő Paris Saint-Germain a Chelsea-t fogadja, a sérülések miatt megtizedelt Real Madrid pedig a Manchester Cityt látja vendégül.
Roman Abramovics fokozza jogi nyomásgyakorlását a brit kormánnyal szemben a Chelsea FC eladásából származó 2,5 milliárd fontos bevétel feletti rendelkezés ügyében.
Rendőrök csaptak le az angol foci egykori fenegyerekére: durván összeverhetett valakit a volt válogatott
Joey Bartont, az egykori labdarúgót szándékos súlyos testi sértés bűntettével vádolják, miután vasárnap este a gyanú szerint súlyosan bántalmazott egy férfit.
A két labdarúgó saját csapataik meccsére is fogadásokat kötött, amit szigorúan tilt a szabályzat.
Elhunyt Füzesséry Gyula mesteredző, a magyar kajak-kenu sport egyik meghatározó alakja, az 1954-es maconi világbajnokságon történelmi sikert elérő válogatott felkészítője.
Ausztrália humanitárius vízumot adott az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagjának, miután a játékosok megszöktek a szállodájukból, és az ausztrál hatóságok védelmét kérték.
Tudor elismerte, hogy az Atlético Madrid elleni találkozó, sőt összeségében a Bajnokok Ligája nem élvez elsőbbséget a Premier League-ben zajló bennmaradási harccal szemben.
Az UEFA komoly aggodalmát fejezte ki a Premier League új pénzügyi szabályrendszere miatt, álláspontjuk szerint túl sokat költhetnek játékosokra a bevételeikből.
Durva felháborodást keltett egy NBA-csapat ötlete: még a saját játékosok is kiakadtak, a főbiztos lecsapott
Az NBA letiltotta az Atlanta Hawks Magic City sztriptízbárt ünneplő tematikus estjét, miután a ligán belül játékosok, szurkolók és partnerek is tiltakoztak az ötlet ellen.
Teljesen új módszerrel robbant be az ukrán biatlonista: a ChatGPT-re bízta a felkészülését, az eredmény mindent felülírt
Az ukrán paralimpiai csapat egyik biatlonistája azt állítja: felkészülését edző, pszichológus és orvos helyett nagyrészt a ChatGPT-re bízta.
Magyar szempontból a játéknap legfontosabb mérkőzésén Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolt fogadja.
Kíméletlenül kitálalt a Barca volt edzője: kiderült a sötét titok, valójában ezért nem térhetett vissza Messi
Xavi szerint három éve visszatérhetett volna az argentin legenda, Lionel Messi, de az elnök megfúrta a transzfert.
Kimondta az egykori sztárjátékos: már csak egy totális összeomlás foszthatja meg az Arsenalt a trófeától
Ashley Cole, az Arsenal egykori hátvédje szerint a csapat idén véget vethet a Premier League-cím utáni hosszú várakozásnak, és komoly eséllyel pályázik a bajnoki trófeára.
Százmillió euróra nőtt Szoboszlai Dominik piaci értéke a mértékadó Transfermarkt legfrissebb becslése alapján.
A Grok nevű mesterséges intelligencia sértő bejegyzéseket generált a hillsborough-i és a müncheni katasztrófáról, valamint az autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról.
Azt hitte, túljárhat a bíró eszén a zöld símaszkos drukker: hihetetlen akciót hajtott végre, de jött a váratlan fordulat
Egy maszkot viselő hazai szurkoló áramtalanította a pályaszéli VAR-monitort a Münster–Hertha BSC német másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.