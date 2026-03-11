Hiába lehet új tulajdonosa a tönkretett sheffield-i csapatnak, épp emiatt néznek szembe még egy súlyos szankcióval - írta a BBC.
Visszavonul a majdnem százszoros válogatott focista: vajon ki tudja őt pótolni a csapatban?
Kyle Walker, az angol válogatott rutinos hátvédje 35 évesen bejelentette visszavonulását a nemzeti csapattól. A Burnley játékosa 96-szoros válogatottként öt nagy tornán képviselte hazáját - jelentette a BBC Sport.
A sheffieldi születésű Walker 2011-ben, egy Spanyolország elleni mérkőzésen mutatkozott be az angol felnőttválogatottban. Utoljára tavaly júniusban, egy Szenegál elleni barátságos meccsen öltötte magára a háromoroszlános mezt. A játékos forgószélhez hasonlította válogatott pályafutását. Hozzátette, hogy rendkívül büszke az elért eredményeire, de ez a fejezet most lezárult számára.
A korábban a Sheffield United, a Tottenham és a Manchester City színeiben is megforduló védő két világbajnokságon (2018, 2022) és három Európa-bajnokságon (2016, 2021, 2024) lépett pályára. Gareth Southgate csapatának kulcsembereként két egymást követő Eb-döntőbe is eljutott. 2021-ben a Wembley-ben Olaszországtól, 2024-ben pedig Berlinben Spanyolországtól szenvedtek vereséget. Mindkét kontinenstornán beválasztották az UEFA álomcsapatába, a 2024-es tornán pedig csapatkapitány-helyettesként is szerepelt.
Mindez azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy Thomas Tuchel szövetségi kapitány terveibe is beleférjen. A német szakember a legutóbbi keretéből már kihagyta a rutinos játékost, Walker pedig elfogadta, hogy az idei világbajnokságon sem számítottak volna rá. A jobbhátvéd posztján a Chelsea játékosa, Reece James készen áll arra, hogy átvegye a szerepét.
Visszavonulásával Walker mindössze négy pályára lépéssel maradt el az áhított százas határtól, ám válogatott karrierjének mérlege így is kiemelkedő. Az évek során Fabio Capello, Roy Hodgson, Sam Allardyce, Sir Gareth Southgate, Lee Carsley és Thomas Tuchel is számított a játékára. Sokoldalúsága és villámgyors tempója szinte nélkülözhetetlenné tette a nemzeti csapatban. Southgate a 2022-es világbajnokságon kifejezetten azzal a céllal küldte pályára, hogy semlegesítse Kylian Mbappét, Walker pedig a francia sztár ellen is kiválóan megállta a helyét.
Válogatott sikerei mellett klubszinten is bőven volt oka az ünneplésre. A Manchester City játékosaként hat bajnoki címet, egy Bajnokok Ligája-trófeát, két FA-kupát és négy Ligakupát nyert. Kyle Walker az angol válogatott történetének egyik legjobb jobbhátvédjeként búcsúzik a nemzetközi porondtól.
A legjobbak nyolcfős jelöltlistára a Liverpool egyetlen képviselőjeként Szoboszlai Dominik is felkerült.
A mai játéknap kiemelt összecsapásain a címvédő Paris Saint-Germain a Chelsea-t fogadja, a sérülések miatt megtizedelt Real Madrid pedig a Manchester Cityt látja vendégül.
Roman Abramovics fokozza jogi nyomásgyakorlását a brit kormánnyal szemben a Chelsea FC eladásából származó 2,5 milliárd fontos bevétel feletti rendelkezés ügyében.
Rendőrök csaptak le az angol foci egykori fenegyerekére: durván összeverhetett valakit a volt válogatott
Joey Bartont, az egykori labdarúgót szándékos súlyos testi sértés bűntettével vádolják, miután vasárnap este a gyanú szerint súlyosan bántalmazott egy férfit.
A két labdarúgó saját csapataik meccsére is fogadásokat kötött, amit szigorúan tilt a szabályzat.
Elhunyt Füzesséry Gyula mesteredző, a magyar kajak-kenu sport egyik meghatározó alakja, az 1954-es maconi világbajnokságon történelmi sikert elérő válogatott felkészítője.
Ausztrália humanitárius vízumot adott az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagjának, miután a játékosok megszöktek a szállodájukból, és az ausztrál hatóságok védelmét kérték.
Tudor elismerte, hogy az Atlético Madrid elleni találkozó, sőt összeségében a Bajnokok Ligája nem élvez elsőbbséget a Premier League-ben zajló bennmaradási harccal szemben.
Az UEFA komoly aggodalmát fejezte ki a Premier League új pénzügyi szabályrendszere miatt, álláspontjuk szerint túl sokat költhetnek játékosokra a bevételeikből.
Durva felháborodást keltett egy NBA-csapat ötlete: még a saját játékosok is kiakadtak, a főbiztos lecsapott
Az NBA letiltotta az Atlanta Hawks Magic City sztriptízbárt ünneplő tematikus estjét, miután a ligán belül játékosok, szurkolók és partnerek is tiltakoztak az ötlet ellen.
Teljesen új módszerrel robbant be az ukrán biatlonista: a ChatGPT-re bízta a felkészülését, az eredmény mindent felülírt
Az ukrán paralimpiai csapat egyik biatlonistája azt állítja: felkészülését edző, pszichológus és orvos helyett nagyrészt a ChatGPT-re bízta.
Magyar szempontból a játéknap legfontosabb mérkőzésén Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolt fogadja.
Kíméletlenül kitálalt a Barca volt edzője: kiderült a sötét titok, valójában ezért nem térhetett vissza Messi
Xavi szerint három éve visszatérhetett volna az argentin legenda, Lionel Messi, de az elnök megfúrta a transzfert.
Kimondta az egykori sztárjátékos: már csak egy totális összeomlás foszthatja meg az Arsenalt a trófeától
Ashley Cole, az Arsenal egykori hátvédje szerint a csapat idén véget vethet a Premier League-cím utáni hosszú várakozásnak, és komoly eséllyel pályázik a bajnoki trófeára.
Százmillió euróra nőtt Szoboszlai Dominik piaci értéke a mértékadó Transfermarkt legfrissebb becslése alapján.
A Grok nevű mesterséges intelligencia sértő bejegyzéseket generált a hillsborough-i és a müncheni katasztrófáról, valamint az autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról.
Azt hitte, túljárhat a bíró eszén a zöld símaszkos drukker: hihetetlen akciót hajtott végre, de jött a váratlan fordulat
Egy maszkot viselő hazai szurkoló áramtalanította a pályaszéli VAR-monitort a Münster–Hertha BSC német másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen.
Hamilton szerint csapata idén képes lesz felvenni a harcot a bajnoki címért, annak ellenére, hogy csak egyikük állt dobogóra a szezonnyitón.
