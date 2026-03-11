2026. március 11. szerda Szilárd
12 °C Budapest
székek a stadionban, foci, labdarúgás, sport, futball
Sport

Visszavonul a majdnem százszoros válogatott focista: vajon ki tudja őt pótolni a csapatban?

Pénzcentrum
2026. március 11. 17:22

Kyle Walker, az angol válogatott rutinos hátvédje 35 évesen bejelentette visszavonulását a nemzeti csapattól. A Burnley játékosa 96-szoros válogatottként öt nagy tornán képviselte hazáját - jelentette a BBC Sport.

A sheffieldi születésű Walker 2011-ben, egy Spanyolország elleni mérkőzésen mutatkozott be az angol felnőttválogatottban. Utoljára tavaly júniusban, egy Szenegál elleni barátságos meccsen öltötte magára a háromoroszlános mezt. A játékos forgószélhez hasonlította válogatott pályafutását. Hozzátette, hogy rendkívül büszke az elért eredményeire, de ez a fejezet most lezárult számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A korábban a Sheffield United, a Tottenham és a Manchester City színeiben is megforduló védő két világbajnokságon (2018, 2022) és három Európa-bajnokságon (2016, 2021, 2024) lépett pályára. Gareth Southgate csapatának kulcsembereként két egymást követő Eb-döntőbe is eljutott. 2021-ben a Wembley-ben Olaszországtól, 2024-ben pedig Berlinben Spanyolországtól szenvedtek vereséget. Mindkét kontinenstornán beválasztották az UEFA álomcsapatába, a 2024-es tornán pedig csapatkapitány-helyettesként is szerepelt.

Kyle Walker
Csapata: Burnley
Posztja: védő
Nemzetisége: angol
Életkora: 36 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 2,50M €
Adatlap létrehozva: 2026.03.11.

Mindez azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy Thomas Tuchel szövetségi kapitány terveibe is beleférjen. A német szakember a legutóbbi keretéből már kihagyta a rutinos játékost, Walker pedig elfogadta, hogy az idei világbajnokságon sem számítottak volna rá. A jobbhátvéd posztján a Chelsea játékosa, Reece James készen áll arra, hogy átvegye a szerepét.

Visszavonulásával Walker mindössze négy pályára lépéssel maradt el az áhított százas határtól, ám válogatott karrierjének mérlege így is kiemelkedő. Az évek során Fabio Capello, Roy Hodgson, Sam Allardyce, Sir Gareth Southgate, Lee Carsley és Thomas Tuchel is számított a játékára. Sokoldalúsága és villámgyors tempója szinte nélkülözhetetlenné tette a nemzeti csapatban. Southgate a 2022-es világbajnokságon kifejezetten azzal a céllal küldte pályára, hogy semlegesítse Kylian Mbappét, Walker pedig a francia sztár ellen is kiválóan megállta a helyét.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Válogatott sikerei mellett klubszinten is bőven volt oka az ünneplésre. A Manchester City játékosaként hat bajnoki címet, egy Bajnokok Ligája-trófeát, két FA-kupát és négy Ligakupát nyert. Kyle Walker az angol válogatott történetének egyik legjobb jobbhátvédjeként búcsúzik a nemzetközi porondtól.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #világbajnokság #angol #európa-bajnokság #bajnokok ligája #válogatott #angol foci #manchester city #angol válogatott

