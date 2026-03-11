Visszavonul a majdnem százszoros válogatott focista: vajon ki tudja őt pótolni a csapatban?

Kyle Walker, az angol válogatott rutinos hátvédje 35 évesen bejelentette visszavonulását a nemzeti csapattól. A Burnley játékosa 96-szoros válogatottként öt nagy tornán képviselte hazáját - jelentette a BBC Sport.

A sheffieldi születésű Walker 2011-ben, egy Spanyolország elleni mérkőzésen mutatkozott be az angol felnőttválogatottban. Utoljára tavaly júniusban, egy Szenegál elleni barátságos meccsen öltötte magára a háromoroszlános mezt. A játékos forgószélhez hasonlította válogatott pályafutását. Hozzátette, hogy rendkívül büszke az elért eredményeire, de ez a fejezet most lezárult számára.

A korábban a Sheffield United, a Tottenham és a Manchester City színeiben is megforduló védő két világbajnokságon (2018, 2022) és három Európa-bajnokságon (2016, 2021, 2024) lépett pályára. Gareth Southgate csapatának kulcsembereként két egymást követő Eb-döntőbe is eljutott. 2021-ben a Wembley-ben Olaszországtól, 2024-ben pedig Berlinben Spanyolországtól szenvedtek vereséget. Mindkét kontinenstornán beválasztották az UEFA álomcsapatába, a 2024-es tornán pedig csapatkapitány-helyettesként is szerepelt.

Mindez azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy Thomas Tuchel szövetségi kapitány terveibe is beleférjen. A német szakember a legutóbbi keretéből már kihagyta a rutinos játékost, Walker pedig elfogadta, hogy az idei világbajnokságon sem számítottak volna rá. A jobbhátvéd posztján a Chelsea játékosa, Reece James készen áll arra, hogy átvegye a szerepét.

Visszavonulásával Walker mindössze négy pályára lépéssel maradt el az áhított százas határtól, ám válogatott karrierjének mérlege így is kiemelkedő. Az évek során Fabio Capello, Roy Hodgson, Sam Allardyce, Sir Gareth Southgate, Lee Carsley és Thomas Tuchel is számított a játékára. Sokoldalúsága és villámgyors tempója szinte nélkülözhetetlenné tette a nemzeti csapatban. Southgate a 2022-es világbajnokságon kifejezetten azzal a céllal küldte pályára, hogy semlegesítse Kylian Mbappét, Walker pedig a francia sztár ellen is kiválóan megállta a helyét.

Válogatott sikerei mellett klubszinten is bőven volt oka az ünneplésre. A Manchester City játékosaként hat bajnoki címet, egy Bajnokok Ligája-trófeát, két FA-kupát és négy Ligakupát nyert. Kyle Walker az angol válogatott történetének egyik legjobb jobbhátvédjeként búcsúzik a nemzetközi porondtól.