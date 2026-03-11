2026. március 11. szerda Szilárd
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Férfi kosárlabdázó két kézzel dobja a labdát. Közelkép a peremről, a hálóról és a labdáról.
Sport

Történelmet írt a Miami kosarasa: 83 pont egyetlen meccsen, lekörözte a legendás Kobe Bryantet

Pénzcentrum
2026. március 11. 10:23

Bam Adebayo történelmi estét zárt kedden az NBA-ben: 83 pontot szerzett a Miami Heat Washington Wizards elleni 150–129-es győzelmében. Ezzel minden idők második legtöbb pontját dobta egyetlen NBA-mérkőzésen, Wilt Chamberlain mögött - közölte a The Guardian.

Adebayo a 83 szerzett ponttal megelőzte a lista második helyén Kobe Bryantet, aki 2006-ban 81 pontig jutott. Így a 100 pontos rekordját 1962 óta őrző Chamberlain után most a Heat centere áll a második helyen az örökranglistán. A 83 pont mellett Adebayo új NBA-csúcsot állított fel az egy meccsen megkísérelt és bedobott büntetők számában is, miután 43 kísérletből 36-ot értékesített. A mezőnyből 20/43-as, a hárompontosvonal mögül pedig 7/22-es mutatóval zárt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mérkőzés már az első negyedben rendkívüli fordulatot vett. Adebayo 31 pontot szerzett az első tizenkét percben, megdöntve a Heat negyedenkénti pontrekordját. A nagyszünetre már 43 pontnál járt. Ezzel nemcsak a csapat félidei csúcsát adta át a múltnak, hanem saját korábbi, mindössze 41 pontos karriercsúcsát is, amelyet még 2021-ben jegyzett a Brooklyn ellen. A harmadik negyed végére már 62 pontnál tartott. A negyedik játékrészben a büntetővonalról folytatta a pontgyártást, összesen 16-szor állhatott a vonalra a találkozó utolsó szakaszában.

Friss és élő eredmények, hírek a Sportonlineon; KATTINTS!

A Wizards védelmének nem volt ellenszere Adebayo játékára. Brian Keefe, a washingtoni csapat vezetőedzője elismerte, hogy ellenfele remekül dobott. Ugyanakkor nem rejtette véka alá, hogy a negyedik negyed egyes játékvezetői ítéleteit nehezen tudta elfogadni. "Próbáltam kivenni a kezéből a labdát, de még a kosártól 12 méterre is kapott büntetőket. Néhány fújást egyszerűen nem tudok megmagyarázni" – nyilatkozta a szakember.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Heat arénájában a közönség történelmi pillanatnak lehetett szemtanúja. Erik Spoelstra vezetőedző szürreálisnak nevezte az estét. A meccs után Adebayo könnyeivel küszködve ölelte meg édesanyját, Marilyn Blountot a pálya szélén. "Az, hogy ezt itthon, édesanyám és a szurkolóink előtt csinálhattam meg, egy olyan történelmi pillanat, amelyre örökké emlékezni fognak" – fogalmazott a kosárlabdázó.

Az idei szezon eddigi egyéni csúcsát Nikola Jokics tartotta 56 ponttal, amelyet karácsonykor szerzett a Denver Nuggets színeiben a Minnesota ellen. LeBron James, a Heat korábbi sztárja, aki 2014-ben 61 ponttal állította fel a csapat addigi egyéni rekordját, a közösségi médiában ünnepelte utódját. "BAM BAM BAM" – írta bejegyzésében.
Címlapkép: Getty Images
#eredmény #sport #rekord #meccs #usa #győzelem #sportoló #kosárlabda #NBA #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:23
10:15
10:02
09:53
09:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 11.
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
2026. március 10.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
2026. március 10.
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 11. szerda
Szilárd
11. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
2
1 hete
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
3
2 hete
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
4
4 napja
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
5
1 hete
A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékpapír
Valamilyen vagyoni értékre vonatkozó követelést megtestesítő forgalomképes okirat. Egyszerűbben: egy jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. Értékpapírt pénzkövetelésről (például állampapírok, letéti jegyek), valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról (például részvények, befektetési jegyek) lehet kiállítani. Megjelenhet okirati formában kinyomtatva, illetve dematerializált formában, azaz elektronikusan rögzítve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 10:02
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 09:44
Üzent a MOHU: módosult az egyik márciusi lomtalanítási időpont Budapesten, ez több ezer lakost érinthet
Agrárszektor  |  2026. március 11. 09:04
Kiderült: ezeken a benzinkutakon nincs védett áron tankolás a magyaroknak