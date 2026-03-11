Irán aknákat kezdett telepíteni a Hormuzi-szorosba, a világ legfontosabb energetikai átjárójába.
Történelmet írt a Miami kosarasa: 83 pont egyetlen meccsen, lekörözte a legendás Kobe Bryantet
Bam Adebayo történelmi estét zárt kedden az NBA-ben: 83 pontot szerzett a Miami Heat Washington Wizards elleni 150–129-es győzelmében. Ezzel minden idők második legtöbb pontját dobta egyetlen NBA-mérkőzésen, Wilt Chamberlain mögött - közölte a The Guardian.
Adebayo a 83 szerzett ponttal megelőzte a lista második helyén Kobe Bryantet, aki 2006-ban 81 pontig jutott. Így a 100 pontos rekordját 1962 óta őrző Chamberlain után most a Heat centere áll a második helyen az örökranglistán. A 83 pont mellett Adebayo új NBA-csúcsot állított fel az egy meccsen megkísérelt és bedobott büntetők számában is, miután 43 kísérletből 36-ot értékesített. A mezőnyből 20/43-as, a hárompontosvonal mögül pedig 7/22-es mutatóval zárt.
A mérkőzés már az első negyedben rendkívüli fordulatot vett. Adebayo 31 pontot szerzett az első tizenkét percben, megdöntve a Heat negyedenkénti pontrekordját. A nagyszünetre már 43 pontnál járt. Ezzel nemcsak a csapat félidei csúcsát adta át a múltnak, hanem saját korábbi, mindössze 41 pontos karriercsúcsát is, amelyet még 2021-ben jegyzett a Brooklyn ellen. A harmadik negyed végére már 62 pontnál tartott. A negyedik játékrészben a büntetővonalról folytatta a pontgyártást, összesen 16-szor állhatott a vonalra a találkozó utolsó szakaszában.
A Wizards védelmének nem volt ellenszere Adebayo játékára. Brian Keefe, a washingtoni csapat vezetőedzője elismerte, hogy ellenfele remekül dobott. Ugyanakkor nem rejtette véka alá, hogy a negyedik negyed egyes játékvezetői ítéleteit nehezen tudta elfogadni. "Próbáltam kivenni a kezéből a labdát, de még a kosártól 12 méterre is kapott büntetőket. Néhány fújást egyszerűen nem tudok megmagyarázni" – nyilatkozta a szakember.
A Heat arénájában a közönség történelmi pillanatnak lehetett szemtanúja. Erik Spoelstra vezetőedző szürreálisnak nevezte az estét. A meccs után Adebayo könnyeivel küszködve ölelte meg édesanyját, Marilyn Blountot a pálya szélén. "Az, hogy ezt itthon, édesanyám és a szurkolóink előtt csinálhattam meg, egy olyan történelmi pillanat, amelyre örökké emlékezni fognak" – fogalmazott a kosárlabdázó.
Az idei szezon eddigi egyéni csúcsát Nikola Jokics tartotta 56 ponttal, amelyet karácsonykor szerzett a Denver Nuggets színeiben a Minnesota ellen. LeBron James, a Heat korábbi sztárja, aki 2014-ben 61 ponttal állította fel a csapat addigi egyéni rekordját, a közösségi médiában ünnepelte utódját. "BAM BAM BAM" – írta bejegyzésében.
