Pórul járt a Barca egyik szurkolója: megnézte volna csapata BL-meccsét, de csaknem 600 kilométert tévedett

Egy Barcelona-szurkoló kellemetlen kalandba keveredett a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzése napján, még kedden. A Newcastle elleni meccs helyett véletlenül az exeteri St James Parkba érkezett, amely 590 kilométerre található az eredetileg tervezett helyszíntől - írta a The Guardian.

A Londonból útnak induló drukker feltehetően egyszerűen beírta a telefonjába a "St James Park" nevet, és ezután követte a navigációt. Csakhogy az a harmadosztályú Exeter City stadionjához vezette, nem pedig a Newcastle United otthonához, amelyet "St. James's Parknak" hívnak. A tévedés akkor derült ki, amikor a szurkoló a forgókapunál felmutatta a BL-jegyét.

Az exeteri személyzet azonban nem küldte el üres kézzel. Megsajnálták a pórul járt drukkert, és ingyenjegyet adtak neki a Lincoln elleni harmadosztályú mérkőzésre.

Az egyik önkéntesünk szólt, hogy megjelent valaki, aki az FC Barcelonát szeretné megnézni. Angolul nem beszélt túl jól, de annyit ki tudtunk szedni belőle, hogy Londonból jött. Elég letört volt, és kicsit zavarba is jött. Adtunk neki egy jegyet, hogy legalább lásson egy meccset az igazi St James Parkban. Bármikor szívesen látjuk újra.

– mesélte Adam Spencer, az Exeter szurkolói élményekért felelős munkatársa.

Miközben a Barcelona szurkolója az Exeter 1–0-s vereségét nézte a listavezető Lincoln ellen, csapata Newcastle-ben 1–1-es döntetlent játszott. Lamine Yamal a mérkőzés utolsó pillanatában, büntetőből egyenlített.