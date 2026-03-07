Kitálalt a legendás női sakknagymester: évtizedek óta folyik a bántalmazás

Jennifer Shahade kétszeres amerikai női sakkbajnok lett a sakk #MeToo mozgalmának meghatározó alakja, aki még 2023-ban nyilvánosan szexuális visszaélésekkel vádolta meg Alejandro Ramirez nagymestert. Most arról beszélt, milyen árat fizetett a kiállásért, és miért tartja mégis élete legnagyobb eredményének, hogy rávilágított a sakk világában régóta elhallgatott bántalmazási kultúrára - tudósított a The Guardian.

Shahade 2023 februárjában tett közzé egy bejegyzést a közösségi médiában. Ebben azt állította, hogy Ramirez, aki akkor a Saint Louis-i Egyetem sakkcsapatának edzőjeként és szakkommentátorként dolgozott, kilenc-tíz évvel korábban bántalmazta őt. Hozzátette: az ezt megelőző években több fiatal nő is felkereste őt egymástól függetlenül, hasonló történetekkel.

Három héttel később a Wall Street Journal részletes oknyomozó cikket közölt a témában. A riportban nyolc további nő fogalmazott meg vádakat Ramirez ellen, akik közül hárman még kiskorúak voltak az állítólagos visszaélések idején. Ramirez a botrány hatására lemondott edzői posztjáról, az Amerikai Sakkszövetség (US Chess) pedig örökre eltiltotta a versenyzéstől. Ügyvédje a Guardiannek úgy nyilatkozott, hogy védence "továbbra is teljes mértékben támogatja a vizsgálatokat, ha bárki, bárhol visszaélésre vonatkozó állítást fogalmaz meg".

Shahade kiállása valóságos lavinát indított el a sakkvilágban. Ellen Carlsen, a korábbi világbajnok Magnus Carlsen húga arról számolt be, hogy a poszt hatására mert végre hivatalos bejelentést tenni egy fiatal sakkozóként elszenvedett zaklatási ügyben.

2023 augusztusában több mint száz sakkozónő írta alá azt a francia játékosok által megfogalmazott nyílt levelet, amely határozott fellépést sürgetett a szexuális visszaélések és a szexizmus ellen. Nem sokkal később a brit Sabrina Chevannes is a nyilvánosság elé állt, és elmondta, hogy egy játékostársa megerőszakolta.

Shahade szerint a nyilvános megszólalásnak súlyos személyes ára volt. Elveszítette a munkáját, fenyegetéseket kapott, emberi kapcsolatai romlottak meg, hatalmas jogi költségekbe verte magát, hitelességét pedig rendszeresen támadták. Elmondása alapján 2020 és 2022 között többször is figyelmeztette az amerikai szövetség vezetését Ramirezzel kapcsolatban. Hiába sürgette azonban, hogy a férfit ne engedjék a női sakkolimpiai csapat közelébe, úgy érezte, a döntéshozók figyelmen kívül hagyják a kéréseit.

A botrány kirobbanása után az US Chess egy ügyvédi felszólító levelet is küldött neki. Ebben megtiltották számára, hogy diákokkal és ifjúsági játékosokkal lépjen kapcsolatba, ami gyakorlatilag elvágta volna őt azoktól a fiatal lányoktól, akik példaképként tekintettek rá. Shahade a történtek hatására végül kilépett a szövetségből.

A 45 éves Shahade 1998-ban első nőként nyerte meg a nyílt amerikai ifjúsági bajnokságot (US Junior Open). Ma már nem indul sakkversenyeken, helyette profi pókerezéssel és írással foglalkozik. Új, Thinking Sideways című könyve a sakkból és a pókerből átemelhető gondolkodási stratégiákat mutatja be. Ezeket a technikákat a gyakorlatban is sikeresen alkalmazta: nemrég egy Las Vegas-i nagytornán a harmadik helyen végzett, amivel 290 ezer dollárt nyert.

A nők sakkbeli alulreprezentáltságával kapcsolatban Shahade egy érdekes, személyes tapasztalatot is megosztott. A kisfiával közösen készített sakkvideóit a közösségi oldalak algoritmusai 95-99 százalékban férfiaknak ajánlják fel, pedig a saját követőtábora meglehetősen vegyes. Szerinte ez a fajta algoritmikus torzítás erősen aláássa azokat az eredményeket, amelyeket például "A vezércsel" című Netflix-sorozat ért el a nők sakk iránti érdeklődésének fellendítésében. A statisztikák ma is beszédesek: a klasszikus sakkban a regisztrált játékosoknak mindössze 11 százaléka, míg a nagymestereknek alig 2 százaléka nő.