Egyre több híresség vásárol részesedést angol alsóbb ligás futballklubokban - most egy ötödosztályú csapatba vásárolta be magár egy influenszer.
Kitálalt a legendás női sakknagymester: évtizedek óta folyik a bántalmazás
Jennifer Shahade kétszeres amerikai női sakkbajnok lett a sakk #MeToo mozgalmának meghatározó alakja, aki még 2023-ban nyilvánosan szexuális visszaélésekkel vádolta meg Alejandro Ramirez nagymestert. Most arról beszélt, milyen árat fizetett a kiállásért, és miért tartja mégis élete legnagyobb eredményének, hogy rávilágított a sakk világában régóta elhallgatott bántalmazási kultúrára - tudósított a The Guardian.
Shahade 2023 februárjában tett közzé egy bejegyzést a közösségi médiában. Ebben azt állította, hogy Ramirez, aki akkor a Saint Louis-i Egyetem sakkcsapatának edzőjeként és szakkommentátorként dolgozott, kilenc-tíz évvel korábban bántalmazta őt. Hozzátette: az ezt megelőző években több fiatal nő is felkereste őt egymástól függetlenül, hasonló történetekkel.
Három héttel később a Wall Street Journal részletes oknyomozó cikket közölt a témában. A riportban nyolc további nő fogalmazott meg vádakat Ramirez ellen, akik közül hárman még kiskorúak voltak az állítólagos visszaélések idején. Ramirez a botrány hatására lemondott edzői posztjáról, az Amerikai Sakkszövetség (US Chess) pedig örökre eltiltotta a versenyzéstől. Ügyvédje a Guardiannek úgy nyilatkozott, hogy védence "továbbra is teljes mértékben támogatja a vizsgálatokat, ha bárki, bárhol visszaélésre vonatkozó állítást fogalmaz meg".
Shahade kiállása valóságos lavinát indított el a sakkvilágban. Ellen Carlsen, a korábbi világbajnok Magnus Carlsen húga arról számolt be, hogy a poszt hatására mert végre hivatalos bejelentést tenni egy fiatal sakkozóként elszenvedett zaklatási ügyben.
2023 augusztusában több mint száz sakkozónő írta alá azt a francia játékosok által megfogalmazott nyílt levelet, amely határozott fellépést sürgetett a szexuális visszaélések és a szexizmus ellen. Nem sokkal később a brit Sabrina Chevannes is a nyilvánosság elé állt, és elmondta, hogy egy játékostársa megerőszakolta.
Shahade szerint a nyilvános megszólalásnak súlyos személyes ára volt. Elveszítette a munkáját, fenyegetéseket kapott, emberi kapcsolatai romlottak meg, hatalmas jogi költségekbe verte magát, hitelességét pedig rendszeresen támadták. Elmondása alapján 2020 és 2022 között többször is figyelmeztette az amerikai szövetség vezetését Ramirezzel kapcsolatban. Hiába sürgette azonban, hogy a férfit ne engedjék a női sakkolimpiai csapat közelébe, úgy érezte, a döntéshozók figyelmen kívül hagyják a kéréseit.
Friss és élő eredmények, hírek a Sportonlineon; KATTINTS IDE!
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A botrány kirobbanása után az US Chess egy ügyvédi felszólító levelet is küldött neki. Ebben megtiltották számára, hogy diákokkal és ifjúsági játékosokkal lépjen kapcsolatba, ami gyakorlatilag elvágta volna őt azoktól a fiatal lányoktól, akik példaképként tekintettek rá. Shahade a történtek hatására végül kilépett a szövetségből.
A 45 éves Shahade 1998-ban első nőként nyerte meg a nyílt amerikai ifjúsági bajnokságot (US Junior Open). Ma már nem indul sakkversenyeken, helyette profi pókerezéssel és írással foglalkozik. Új, Thinking Sideways című könyve a sakkból és a pókerből átemelhető gondolkodási stratégiákat mutatja be. Ezeket a technikákat a gyakorlatban is sikeresen alkalmazta: nemrég egy Las Vegas-i nagytornán a harmadik helyen végzett, amivel 290 ezer dollárt nyert.
A nők sakkbeli alulreprezentáltságával kapcsolatban Shahade egy érdekes, személyes tapasztalatot is megosztott. A kisfiával közösen készített sakkvideóit a közösségi oldalak algoritmusai 95-99 százalékban férfiaknak ajánlják fel, pedig a saját követőtábora meglehetősen vegyes. Szerinte ez a fajta algoritmikus torzítás erősen aláássa azokat az eredményeket, amelyeket például "A vezércsel" című Netflix-sorozat ért el a nők sakk iránti érdeklődésének fellendítésében. A statisztikák ma is beszédesek: a klasszikus sakkban a regisztrált játékosoknak mindössze 11 százaléka, míg a nagymestereknek alig 2 százaléka nő.
A sportolók és az edzők hazautazását korábban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elrendelt, váratlan légtérzár nehezítette.
Hét ország bojkottálja a téli paralimpiai játékok megnyitóünnepségét, tiltakozásul az orosz és fehérorosz sportolók részvétele ellen.
Mintha riadó lenne, úgy léptek le a szurkolók Tottenhamben: ez már a vég, senki nem hisz a bennmaradásban
Egyre mélyebb válságba süllyed a Tottenham, a Crystal Palace elleni hazai vereség után már a kiesés réme kísérti a csapatot.
LeBron a Lakers Denver Nuggets elleni mérkőzésén megelőzte Kareem Abdul-Jabbart a liga történetének legtöbb mezőnypontját dobó játékosainak örökranglistáján.
Itt is van a szezon vége az F1-es kiscsapatnak? Egyre rosszabb a helyzet, már a csapatfőnök is beismerte
A csapatnak mindössze két működőképes energiatárolója maradt, így komoly esély mutatkozott arra, hogy sem az időmérő edzésen, sem a versenyen nem tudnak részt venni Melbourne-ben.
Bő három hónappal a nyári labdarúgó-világbajnokság rajtja előtt távozik posztjáról Valid Regragi, a marokkói válogatott szövetségi kapitánya.
A miskolci klub vezetősége a vártnál gyengébb eredmények miatt döntött a szerződésbontás mellett.
A Fizz Liga találkozója nyitja az estét, míg külföldön a PSG–Monaco rangadó és a Real Madrid idegenbeli fellépése emelkedik ki a programból.
Marco Silva, a Fulham vezetőedzője eltiltást kockáztat, miután a West Ham elleni 1–0-s vereséget követően nyilvánosan nekiment John Brooks videobírónak.
A hétszeres világbajnok mindenképp szeretne Afrikában versenyezni, és mint mondta, addig nem is akar visszavonulni.
Gyorshajtással kapták el a PL-csapat menedzserét: komoly bírságot kapott, de tönkretenni azért nem fogja
Féléves vezetéstől való eltiltást kapott Oliver Glasner, a Crystal Palace menedzsere, miután Londonban gyorshajtáson érték.
A Barcelona vezetése szerint nyárra már az 1:1-es pénzügyi szabály keretein belül mozoghatnak.
Az elefántcsontparti középpályás a kijelölt gyalogátkelőhelyen ütött el egy nőt, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.
Két curlingkövet loptak el a téli paralimpia helyszínén lévő cortinai curlingcsarnokból.
Ezek nem jó előjelek: hatalmas bajban van az egyik F1-es istálló, ezt hogy oldják meg a holnapi rajtig?
Az Aston Martin csapatfőnöke az ausztrál nagydíj előtt elismerte, hogy az autókat sújtó erős vibráció miatt autóik jelenleg a futam felét sem tudnák biztonságosan teljesíteni.
89 éves korában elhunyt Lou Holtz, az amerikai egyetemi futball egyik legnagyobb alakja, aki 1988-ban a Notre Dame egyetem csapatával nemzeti bajnoki címet nyert.
Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt bizonytalanná vált a bahreini és a szaúd-arábiai Forma–1-es Nagydíj megrendezése.
Fergeteges hétvége elé néznek a labdarúgás szerelmesei: a Serie A-ban a milánói derbi fűszerezi a programot, a La Ligában a Barcelona és a Real Madrid...
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.