Régen várt funkciókat vezetett be a Tippmixprón a vállalat, a fogadók visszajelzései pedig eddig pozitívak.
Ilyen még soha nem volt: végre streamingen nézhető itthon az egyik legjobb kosárbajnokság
Az amerikai egyetemi bajnokság eddig csak kevésszer volt látható Magyarországon, most az egyik streamingszolgáltató előfizetői nézhetik.
Március 17. és április 7. között a Disney+ élőben közvetíti az amerikai egyetemi kosárlabda-bajnokság (March Madness) 134 férfi és női mérkőzését - ez a cég mai közleményéből derült ki. Az amerikai sportélet egyik legfontosabb eseménye egy globális jogmegállapodásnak köszönhetően Magyarországon is követhető lesz a streamingplatformon.
A March Madness az amerikai egyetemi sportokat irányító NCAA legkiemelkedőbb éves eseménye. A férfi és a női kosárlabda-bajnokság egyaránt 68 csapatos, egyenes kieséses rendszerben zajlik. A feszültség a nyitófordulóktól egészen a mindent eldöntő négyes döntőig (Final Four) fokozódik. A tornán részt vevő csapatok végleges névsorát a 2026. március 15-i Selection Sunday keretében hirdetik ki.
Az ESPN amerikai sporttelevíziós hálózattal kötött megállapodás révén a mérkőzések a világ számos pontján elérhetővé válnak. Így az európai, köztük a magyar rajongók is követhetik a találkozókat.
Az NCAA és a Disney képviselői hangsúlyozták: a közvetítéssorozat nemcsak a platform sportkínálatát bővíti, hanem hatalmas lépést jelent az egyetemi kosárlabda nemzetközi népszerűsítésében is. Az együttműködés célja, hogy a diáksportolók küzdelmeit minél szélesebb közönséghez juttassák el. Ezzel a világgal is megismertetik a bajnokságot övező különleges szenvedélyt és hagyományokat.
Igor Tudor ideiglenes vezetőedzői kinevezése a Tottenham élén egyre inkább tévedésnek tűnik - a bajnokság után a BL-ben is beálltak pofozógépnek.
A FIFA elnöke azt közölte, hogy az amerikai elnök a két ország közötti fegyveres konfliktus ellenére is szívesen látja az iráni válogatottat a világbajnokságon.
Nagy bajban lehet a négyszeres olimpiai bajnok legenda: százmillió forintos kifizetés miatt magyarázkodik
Michael Johnsont, a négyszeres olimpiai bajnok sprinterlegendát azzal vádolják, hogy 500 ezer dollárt (mintegy 190 millió forintot) fizetett ki saját magának a becsődölt sportvállalkozásából.
Adebayo minden idők második legtöbb pontját dobta egyetlen NBA-mérkőzésen, Wilt Chamberlain mögött
A mai játéknap kiemelt összecsapásain a címvédő Paris Saint-Germain a Chelsea-t fogadja, a sérülések miatt megtizedelt Real Madrid pedig a Manchester Cityt látja vendégül.
Roman Abramovics fokozza jogi nyomásgyakorlását a brit kormánnyal szemben a Chelsea FC eladásából származó 2,5 milliárd fontos bevétel feletti rendelkezés ügyében.
Rendőrök csaptak le az angol foci egykori fenegyerekére: durván összeverhetett valakit a volt válogatott
Joey Bartont, az egykori labdarúgót szándékos súlyos testi sértés bűntettével vádolják, miután vasárnap este a gyanú szerint súlyosan bántalmazott egy férfit.
A két labdarúgó saját csapataik meccsére is fogadásokat kötött, amit szigorúan tilt a szabályzat.
Elhunyt Füzesséry Gyula mesteredző, a magyar kajak-kenu sport egyik meghatározó alakja, az 1954-es maconi világbajnokságon történelmi sikert elérő válogatott felkészítője.
Ausztrália humanitárius vízumot adott az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagjának, miután a játékosok megszöktek a szállodájukból, és az ausztrál hatóságok védelmét kérték.
Tudor elismerte, hogy az Atlético Madrid elleni találkozó, sőt összeségében a Bajnokok Ligája nem élvez elsőbbséget a Premier League-ben zajló bennmaradási harccal szemben.
Az UEFA komoly aggodalmát fejezte ki a Premier League új pénzügyi szabályrendszere miatt, álláspontjuk szerint túl sokat költhetnek játékosokra a bevételeikből.
Durva felháborodást keltett egy NBA-csapat ötlete: még a saját játékosok is kiakadtak, a főbiztos lecsapott
Az NBA letiltotta az Atlanta Hawks Magic City sztriptízbárt ünneplő tematikus estjét, miután a ligán belül játékosok, szurkolók és partnerek is tiltakoztak az ötlet ellen.
Teljesen új módszerrel robbant be az ukrán biatlonista: a ChatGPT-re bízta a felkészülését, az eredmény mindent felülírt
Az ukrán paralimpiai csapat egyik biatlonistája azt állítja: felkészülését edző, pszichológus és orvos helyett nagyrészt a ChatGPT-re bízta.
Magyar szempontból a játéknap legfontosabb mérkőzésén Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolt fogadja.
Kíméletlenül kitálalt a Barca volt edzője: kiderült a sötét titok, valójában ezért nem térhetett vissza Messi
Xavi szerint három éve visszatérhetett volna az argentin legenda, Lionel Messi, de az elnök megfúrta a transzfert.
Kimondta az egykori sztárjátékos: már csak egy totális összeomlás foszthatja meg az Arsenalt a trófeától
Ashley Cole, az Arsenal egykori hátvédje szerint a csapat idén véget vethet a Premier League-cím utáni hosszú várakozásnak, és komoly eséllyel pályázik a bajnoki trófeára.
Százmillió euróra nőtt Szoboszlai Dominik piaci értéke a mértékadó Transfermarkt legfrissebb becslése alapján.
