Ilyen még soha nem volt: végre streamingen nézhető itthon az egyik legjobb kosárbajnokság

Az amerikai egyetemi bajnokság eddig csak kevésszer volt látható Magyarországon, most az egyik streamingszolgáltató előfizetői nézhetik.

Március 17. és április 7. között a Disney+ élőben közvetíti az amerikai egyetemi kosárlabda-bajnokság (March Madness) 134 férfi és női mérkőzését - ez a cég mai közleményéből derült ki. Az amerikai sportélet egyik legfontosabb eseménye egy globális jogmegállapodásnak köszönhetően Magyarországon is követhető lesz a streamingplatformon.

A March Madness az amerikai egyetemi sportokat irányító NCAA legkiemelkedőbb éves eseménye. A férfi és a női kosárlabda-bajnokság egyaránt 68 csapatos, egyenes kieséses rendszerben zajlik. A feszültség a nyitófordulóktól egészen a mindent eldöntő négyes döntőig (Final Four) fokozódik. A tornán részt vevő csapatok végleges névsorát a 2026. március 15-i Selection Sunday keretében hirdetik ki.

Az ESPN amerikai sporttelevíziós hálózattal kötött megállapodás révén a mérkőzések a világ számos pontján elérhetővé válnak. Így az európai, köztük a magyar rajongók is követhetik a találkozókat.

Az NCAA és a Disney képviselői hangsúlyozták: a közvetítéssorozat nemcsak a platform sportkínálatát bővíti, hanem hatalmas lépést jelent az egyetemi kosárlabda nemzetközi népszerűsítésében is. Az együttműködés célja, hogy a diáksportolók küzdelmeit minél szélesebb közönséghez juttassák el. Ezzel a világgal is megismertetik a bajnokságot övező különleges szenvedélyt és hagyományokat.