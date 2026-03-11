2026. március 11. szerda Szilárd
3D render üres nagy kosárlabdapálya fényes fények alatt, fényes padló tükröződik, középen karika órával, és a kedvenc csapatra váró rajongók tömege. A mérkőzés, sportjátékok koncepciója.
Sport

Ilyen még soha nem volt: végre streamingen nézhető itthon az egyik legjobb kosárbajnokság

Pénzcentrum
2026. március 11. 20:13

Az amerikai egyetemi bajnokság eddig csak kevésszer volt látható Magyarországon, most az egyik streamingszolgáltató előfizetői nézhetik.

Március 17. és április 7. között a Disney+ élőben közvetíti az amerikai egyetemi kosárlabda-bajnokság (March Madness) 134 férfi és női mérkőzését - ez a cég mai közleményéből derült ki. Az amerikai sportélet egyik legfontosabb eseménye egy globális jogmegállapodásnak köszönhetően Magyarországon is követhető lesz a streamingplatformon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A March Madness az amerikai egyetemi sportokat irányító NCAA legkiemelkedőbb éves eseménye. A férfi és a női kosárlabda-bajnokság egyaránt 68 csapatos, egyenes kieséses rendszerben zajlik. A feszültség a nyitófordulóktól egészen a mindent eldöntő négyes döntőig (Final Four) fokozódik. A tornán részt vevő csapatok végleges névsorát a 2026. március 15-i Selection Sunday keretében hirdetik ki.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Az ESPN amerikai sporttelevíziós hálózattal kötött megállapodás révén a mérkőzések a világ számos pontján elérhetővé válnak. Így az európai, köztük a magyar rajongók is követhetik a találkozókat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az NCAA és a Disney képviselői hangsúlyozták: a közvetítéssorozat nemcsak a platform sportkínálatát bővíti, hanem hatalmas lépést jelent az egyetemi kosárlabda nemzetközi népszerűsítésében is. Az együttműködés célja, hogy a diáksportolók küzdelmeit minél szélesebb közönséghez juttassák el. Ezzel a világgal is megismertetik a bajnokságot övező különleges szenvedélyt és hagyományokat.
Címlapkép: Getty Images
#televízió #sport #média #disney #streaming #amerikai egyesült államok #disney+ #kosárlabda #amerikai sportok

