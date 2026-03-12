2026. március 12. csütörtök Gergely
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2024. július 20.Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 20-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Nagyon durván beleállt az F1 vezetésébe Max Verstappen: egyáltalán nem élvezi az autóvezetést

Pénzcentrum
2026. március 12. 16:53

Max Verstappen és több más Forma-1-es pilóta is hangot adott elégedetlenségének az idei szabályváltozások miatt. Szerintük az új, szigorúbb energiagazdálkodási követelmények csökkentik a vezetés élményét, és háttérbe szorítják a pilóták hagyományos képességeit - közölte a BBC Sport.

A négyszeres világbajnok Verstappen az ausztrál szezonnyitó után, a Kínai Nagydíj előtt tartott sajtóeseményen beszélt a helyzetről. Elmondta, hogy bár a csapattal való közös munkát élvezi, magát az autóvezetést már kevésbé. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az idei szabálycsomag egyik legvitatottabb eleme, hogy az erőforrás teljesítményét immár fele-fele arányban biztosítja a belső égésű motor és az elektromos rendszer. Emiatt a pilótáknak a pálya leggyorsabb íveiben a fizika határainak feszegetése helyett gyakran el kell venniük a gázt az akkumulátor töltése érdekében. Ezt a jelenséget a szakzsargonban leszabályozásnak (clipping) nevezik.

Nem akarok távozni, de remélem, hogy jobb lesz. Tárgyalásokat folytattam az F1-gyel és az FIA-vel, és dolgozunk valamin, ami remélhetőleg mindent javítani fog

– fogalmazott a Red Bull pilótája.

Fernando Alonso, az Aston Martin kétszeres világbajnoka konkrét példákat is hozott arra, hogyan változott meg a vezetés jellege. Korábban a bahreini 12-es kanyar, a melbourne-i 9-es és 10-es kanyar, vagy éppen a szuzukai 130R mind olyan szakaszok voltak, ahol a pilóta bátorsága és tehetsége döntött. "Ezeket a kanyarokat most az akkumulátor töltésére használjuk, nem pedig a köridő javítására" – mondta a spanyol veterán.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Lando Norris, a regnáló világbajnok szerint az új korszakban már nem az számít, ki tudja a legnagyobb sebességgel bevenni a gyors kanyarokat. Sokkal fontosabbá vált, hogy ki képes a legoptimálisabban kezelni az erőforrást. A McLaren pilótája a spái Pouhon kanyart hozta fel példaként. Ott mostantól nem a bátorság dönt, hanem az, ki hol és mennyit vesz el a gázból az akkumulátor kímélése érdekében.

Ugyanakkor nem mindenki látja ennyire borúsan a helyzetet. Charles Leclerc, a Ferrari versenyzője elismerte, hogy az új vezetési stílus az időmérőkön kevésbé élvezetes, de a futamok során meglepően jól szórakozott. Példaként a Melbourne-ben George Russell-lel vívott csatáját említette. Ebben a küzdelemben az új teljesítménynövelő (boost) és előzési (overtake) motorüzemmódok váltakozó használata izgalmas versenyzést eredményezett. Russell, az ausztrál futam győztese türelemre intett. Szerinte a sanghaji pálya a hosszú egyenesével ahhoz vezet majd, hogy a szurkolók kevésbé fogják szélsőségesnek érezni az energiagazdálkodás hatásait.

A Forma-1 vezetése eredetileg az első három futam után tervezte kiértékelni az új szabályokat. A jelenlegi helyzet alapján azonban úgy tűnik, már a Kínai Nagydíj után sor kerülhet bizonyos módosításokra. A kínai nagydíj hétvégéjéről minden fontos infót megtalálsz ebben a cikkünkben:

Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
EZ IS ÉRDEKELHET
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
A Pénzcentrumon összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót: ekkor lesz a sprintfutam, az időmérő és maga a nagydíj Kínában.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#sport #forma-1 #pilóta #szabályok #autóverseny #max verstappen #lando norris #autósport #f1 #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:47
17:17
17:01
16:53
16:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 12.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 12.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ez tényleg bekövetkezik: klímaválság sem kell hozzá
2026. március 12.
Ilyen 30 milliós utazáson pihennek a luxusnyugdíjasok: elképesztő körülmények várják őket
2026. március 12.
Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2026. március 12. csütörtök
Gergely
11. hét
Március 12.
A vese világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
2
5 napja
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
3
1 hete
A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?
4
5 napja
Ki nem találod, mennyi Lionel Messi éves fizetése: kitálalt az Inter Miami ügyvezetője
5
5 napja
Kitálalt a legendás női sakknagymester: évtizedek óta folyik a bántalmazás
PÉNZÜGYI KISOKOS
GIRO Bankkártya Rt.
a legnagyobb magyar bankközi bankkártya-szolgáltató. Ez a társaság üzemelteti azt az ATM hálózatot, melyben a magyar kártyabirtokosok bármelyik tagbank automatájából elérik saját bankjuk engedélyező központját, s így készpénzhez juthatnak

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 15:59
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ez tényleg bekövetkezik: klímaválság sem kell hozzá
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 13:01
Ilyen 30 milliós utazáson pihennek a luxusnyugdíjasok: elképesztő körülmények várják őket
Agrárszektor  |  2026. március 12. 17:28
Kemény terv: őrült trükkel játszaná ki a krízist a mezőgazdasági óriás