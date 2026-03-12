Nagyon durván beleállt az F1 vezetésébe Max Verstappen: egyáltalán nem élvezi az autóvezetést

Max Verstappen és több más Forma-1-es pilóta is hangot adott elégedetlenségének az idei szabályváltozások miatt. Szerintük az új, szigorúbb energiagazdálkodási követelmények csökkentik a vezetés élményét, és háttérbe szorítják a pilóták hagyományos képességeit - közölte a BBC Sport.

A négyszeres világbajnok Verstappen az ausztrál szezonnyitó után, a Kínai Nagydíj előtt tartott sajtóeseményen beszélt a helyzetről. Elmondta, hogy bár a csapattal való közös munkát élvezi, magát az autóvezetést már kevésbé.

Az idei szabálycsomag egyik legvitatottabb eleme, hogy az erőforrás teljesítményét immár fele-fele arányban biztosítja a belső égésű motor és az elektromos rendszer. Emiatt a pilótáknak a pálya leggyorsabb íveiben a fizika határainak feszegetése helyett gyakran el kell venniük a gázt az akkumulátor töltése érdekében. Ezt a jelenséget a szakzsargonban leszabályozásnak (clipping) nevezik.

Nem akarok távozni, de remélem, hogy jobb lesz. Tárgyalásokat folytattam az F1-gyel és az FIA-vel, és dolgozunk valamin, ami remélhetőleg mindent javítani fog

– fogalmazott a Red Bull pilótája.

Fernando Alonso, az Aston Martin kétszeres világbajnoka konkrét példákat is hozott arra, hogyan változott meg a vezetés jellege. Korábban a bahreini 12-es kanyar, a melbourne-i 9-es és 10-es kanyar, vagy éppen a szuzukai 130R mind olyan szakaszok voltak, ahol a pilóta bátorsága és tehetsége döntött. "Ezeket a kanyarokat most az akkumulátor töltésére használjuk, nem pedig a köridő javítására" – mondta a spanyol veterán.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Lando Norris, a regnáló világbajnok szerint az új korszakban már nem az számít, ki tudja a legnagyobb sebességgel bevenni a gyors kanyarokat. Sokkal fontosabbá vált, hogy ki képes a legoptimálisabban kezelni az erőforrást. A McLaren pilótája a spái Pouhon kanyart hozta fel példaként. Ott mostantól nem a bátorság dönt, hanem az, ki hol és mennyit vesz el a gázból az akkumulátor kímélése érdekében.

Ugyanakkor nem mindenki látja ennyire borúsan a helyzetet. Charles Leclerc, a Ferrari versenyzője elismerte, hogy az új vezetési stílus az időmérőkön kevésbé élvezetes, de a futamok során meglepően jól szórakozott. Példaként a Melbourne-ben George Russell-lel vívott csatáját említette. Ebben a küzdelemben az új teljesítménynövelő (boost) és előzési (overtake) motorüzemmódok váltakozó használata izgalmas versenyzést eredményezett. Russell, az ausztrál futam győztese türelemre intett. Szerinte a sanghaji pálya a hosszú egyenesével ahhoz vezet majd, hogy a szurkolók kevésbé fogják szélsőségesnek érezni az energiagazdálkodás hatásait.

A Forma-1 vezetése eredetileg az első három futam után tervezte kiértékelni az új szabályokat. A jelenlegi helyzet alapján azonban úgy tűnik, már a Kínai Nagydíj után sor kerülhet bizonyos módosításokra. A kínai nagydíj hétvégéjéről minden fontos infót megtalálsz ebben a cikkünkben:

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA