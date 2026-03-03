Így megy neki 2026-nak a kis F1-es csapat: vagy bejön, vagy nem

James Vowles, a Williams csapatfőnöke őszintén beszélt arról, hogy csapata a barcelonai tesztet kihagyva a vártnál gyengébb pozícióból vág neki a 2026-os Forma–1-es szezonnak. Ugyanakkor továbbra is hisz abban, hogy öt éven belül világbajnoki címet nyerhetnek - írta a The Guardian.

Vowles három éve érkezett a Williamshez a Mercedestől, ahol stratégiai igazgatóként kilenc konstruktőri és nyolc egyéni világbajnoki cím megszerzésében segédkezett. A váltás nem volt kockázatmentes: 2022-ben a Mercedes a második helyen végzett, míg a Williams az utolsón. A 2025-ös szezon végére azonban a grove-i istálló – két dobogós helyezést is szerezve – felkapaszkodott az ötödik helyre. Most a következő lépés a cél: betörni az első négybe, ami Vowles szerint nagyságrendekkel nehezebb feladat.

A 2026-os idény már a rajt előtt nehézségekkel indult, mivel a Williams volt az egyetlen csapat, amelyik nem tudta kiállítani autóját a januári barcelonai tesztre. Az új szabályrendszer teljesen új autót és erőforrást követel, a Williams fejlesztési folyamatai pedig még mindig lassabbak, mint az élcsapatoknál. Vowles szerint a házon belüli eljárásrendek átalakítása zajlik, de a kockázat benne volt a pakliban. A kiesett tesztet a csapat egy hét szimulátormunkával próbálta kompenzálni, majd Bahreinben a harmadik legtöbb kilométert teljesítették.

A csapatfőnök elismerte, hogy a bahreini teszt után sem tartanak ott, ahol szeretnének. Az eredeti cél az volt, hogy megszorongassák a négy élcsapatot, de ez egyelőre nem valósult meg.

Vannak területek, ahol merész döntéseket kell hoznunk, amelyek rövid távon fájdalmasak, de hosszú távon megtérülnek

– fogalmazott. Hozzátette: az igazgatótanáccsal napi szinten egyeztetnek, és teljes az összhang a stratégiát illetően.

A melbourne-i szezonnyitóra készülve Vowles úgy látja, hogy a négy élcsapat és a középmezőny közötti szakadék az elmúlt évben tovább nőtt. Előrejelzése szerint a Mercedes végezte a legjobb munkát, és ők lesznek a legerősebbek, ami arra az időszakra emlékeztet, amikor ő maga is ott dolgozott. A McLaren fejlesztési ütemét is kiemelte, a Ferrarit a legjobb három esélyesei közé sorolta, a Red Bullt pedig a négy élcsapat leggyengébbjének jósolta.

Vowles karrierje önmagában is figyelemre méltó: huszonöt éve, kapcsolatok nélkül, matematika és informatika diplomával a zsebében írt levelet mind a tizenegy F1-es csapatnak. A Williams volt az egyik, amelyik érdemben válaszolt. Tanácsukra mérnöki diplomát szerzett, miközben részmunkaidőben dolgozott különböző istállóknál. Negyvenkétezer fontos adósságot halmozott fel, mire 2001-ben a British American Racingnél betört a Forma–1-be. Később a Brawn GP stratégájaként kulcsszerepet játszott a 2009-es meglepetés-világbajnoki címben, majd a Mercedes szerződtette le.

A McLaren útját inspirálónak nevezte. A wokingi csapat nem is olyan régen még a Williams mellett az utolsók között tengődött, most pedig sorozatban nyer konstruktőri címet, Lando Norris pedig világbajnok lett. Arra a kérdésre, hogy a Williams öt éven belül képes lehet-e hasonló sikerre, Vowles határozottan válaszolt:

Ez reális időkeret. A szemedbe nézek, és boldogan mondom: igen, meg fogjuk csinálni.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA