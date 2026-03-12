2026. március 12. csütörtök Gergely
12 °C Budapest
Manchester, Anglia - 2016. február 28: Az Old Trafford labdarúgó-stadion keleti lelátója, a Manchester United otthona. A 75 957 néző befogadására alkalmas Old Trafford a Wembley Stadion után a második legnagyobb befogadóképességű angol
Sport

Nagyon durva, mennyibe fog kerülni ez az új stadion: elszálltak a költségek, ki fizeti ezt meg?

Pénzcentrum
2026. március 12. 15:22

A Manchester United új stadionjának költségei jelentősen megugrottak az eredeti tervekhez képest. A projekt összértéke már a 3 milliárd fontot is meghaladhatja. A helyzetet tovább rontják a telekvásárlás körüli viták és a kivitelezés várható elhúzódása - számolt be a Mirror.

A Sir Jim Ratcliffe vezette klubvezetés már évek óta tervezi az Old Trafford kiváltását egy vadonatúj létesítménnyel. Az egykor ikonikus stadion mára jócskán lemaradt a riválisok modernizált vagy újonnan épített arénáihoz képest. Ennek egyik legfájóbb jele, hogy a 2028-as labdarúgó-Európa-bajnokság manchesteri helyszínéül nem az Old Traffordot, hanem a Manchester City otthonát, az Etihad Stadiont választották.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Amikor a terveket tavaly bejelentették, az új aréna becsült költsége még mintegy 2 milliárd font volt. A projekt megvalósításához szükséges földterület megvásárlása azonban komoly akadályba ütközött. A jelenlegi tulajdonos, a Freightliner 400 millió fontot kér az ingatlanért, míg a United mindössze 50 milliót ajánlott érte. Bár egy esetleges kisajátítási eljárás során hatóságilag megállapított vételár is születhetne, ez a jogi folyamat jelentősen késleltetné a beruházást.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 754,15M €
Edző: Michael Carrick
Jelenlegi helyezés: #3
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
2.
Manchester City
29
18
6
5
59
27
32
60
3.
Manchester United
29
14
9
6
51
40
11
51
4.
Aston Villa
29
15
6
8
39
34
5
51
Adatlap létrehozva: 2026.03.12.

Az építőipari szakértők szerint a projekt jelenlegi költsége már bőven 3 milliárd font felett jár, az árak pedig folyamatosan emelkednek. A beruházás a legoptimistább forgatókönyv alapján is legalább tíz évet vesz majd igénybe. Ráadásul globális szinten is nagyon kevés olyan kivitelező cég létezik, amely képes lenne egy ekkora volumenű stadionépítési projekt megvalósítására.

Ratcliffe korábban állami támogatásért is lobbizott. Azzal érvelt, hogy az új komplexum egész Északnyugat-Angliának hatalmas gazdasági lökést adna. A milliárdos esélyeit azonban jelentősen rontotta, hogy az utóbbi időben élesen bírálta az ország vezetését, többek között a bevándorláspolitika kapcsán tett vitatott kijelentéseivel.

Eközben a riválisok sem tétlenkedtek: a Tottenham világszínvonalú új stadiont épített, a Liverpool és a Manchester City pedig jelentős modernizációt hajtott végre a létesítményein. Az Arsenal stadionja idén még csak húszéves. Az Old Trafford elavult állapotát és elhanyagoltságát korábban a United egykori hátvédje, Gary Neville is szóvá tette. A korábbi labdarúgó egy időben a stadion megújítását előkészítő munkacsoport tagja is volt, Andy Burnham manchesteri polgármester és más városi tisztségviselők mellett.
Címlapkép: Getty Images
#építőipar #beruházás #foci #sport #stadion #anglia #labdarúgás #font #építés #stadionok #manchester united #premier league #sportgazdaság #angol bajnokság

