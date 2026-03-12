Nagyon durva, mennyibe fog kerülni ez az új stadion: elszálltak a költségek, ki fizeti ezt meg?

A Manchester United új stadionjának költségei jelentősen megugrottak az eredeti tervekhez képest. A projekt összértéke már a 3 milliárd fontot is meghaladhatja. A helyzetet tovább rontják a telekvásárlás körüli viták és a kivitelezés várható elhúzódása - számolt be a Mirror.

A Sir Jim Ratcliffe vezette klubvezetés már évek óta tervezi az Old Trafford kiváltását egy vadonatúj létesítménnyel. Az egykor ikonikus stadion mára jócskán lemaradt a riválisok modernizált vagy újonnan épített arénáihoz képest. Ennek egyik legfájóbb jele, hogy a 2028-as labdarúgó-Európa-bajnokság manchesteri helyszínéül nem az Old Traffordot, hanem a Manchester City otthonát, az Etihad Stadiont választották.

Amikor a terveket tavaly bejelentették, az új aréna becsült költsége még mintegy 2 milliárd font volt. A projekt megvalósításához szükséges földterület megvásárlása azonban komoly akadályba ütközött. A jelenlegi tulajdonos, a Freightliner 400 millió fontot kér az ingatlanért, míg a United mindössze 50 milliót ajánlott érte. Bár egy esetleges kisajátítási eljárás során hatóságilag megállapított vételár is születhetne, ez a jogi folyamat jelentősen késleltetné a beruházást.

Anglia Manchester United Piaci érték: 754,15M € Edző: Michael Carrick Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #3 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 2. Manchester City 29 18 6 5 59 27 32 60 3. Manchester United 29 14 9 6 51 40 11 51 4. Aston Villa 29 15 6 8 39 34 5 51 Adatlap létrehozva: 2026.03.12.

Az építőipari szakértők szerint a projekt jelenlegi költsége már bőven 3 milliárd font felett jár, az árak pedig folyamatosan emelkednek. A beruházás a legoptimistább forgatókönyv alapján is legalább tíz évet vesz majd igénybe. Ráadásul globális szinten is nagyon kevés olyan kivitelező cég létezik, amely képes lenne egy ekkora volumenű stadionépítési projekt megvalósítására.

Ratcliffe korábban állami támogatásért is lobbizott. Azzal érvelt, hogy az új komplexum egész Északnyugat-Angliának hatalmas gazdasági lökést adna. A milliárdos esélyeit azonban jelentősen rontotta, hogy az utóbbi időben élesen bírálta az ország vezetését, többek között a bevándorláspolitika kapcsán tett vitatott kijelentéseivel.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Eközben a riválisok sem tétlenkedtek: a Tottenham világszínvonalú új stadiont épített, a Liverpool és a Manchester City pedig jelentős modernizációt hajtott végre a létesítményein. Az Arsenal stadionja idén még csak húszéves. Az Old Trafford elavult állapotát és elhanyagoltságát korábban a United egykori hátvédje, Gary Neville is szóvá tette. A korábbi labdarúgó egy időben a stadion megújítását előkészítő munkacsoport tagja is volt, Andy Burnham manchesteri polgármester és más városi tisztségviselők mellett.