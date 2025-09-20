Őrült időmérő Bakuban: Sainz a második, Piastri összetörte a kocsiját

Verstappen behúzta magának a pole-t, de arra senki nem számított előzetesen, ami még volt a helyekről döntő időmérőn.

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma-1-es Azeri Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A holland pilótának ez az idei hatodik és pályafutása 46. pole pozíciója.

Verstappen mellől nagy meglepetésre Carlos Sainz Jr., a Williams spanyol versenyzője startol majd a második kockából, míg a harmadik helyről Liam Lawson, az RB új-zélandi pilótája indulhat.

A vb-pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri összetörte a McLarent és csak a kilencedik rajthely lesz az övé, elsőszámú riválisa és csapattársa, a brit Lando Norris pedig csupán a hetedik startpozíciót csípte el.

Az időmérő edzés első szakaszát kétszer kellett baleset miatt félbeszakítani, majd a leintés pillanatában újfent előkerült a piros zászló, de az már nem befolyásolta az addigra kialakult sorrendet. A második etapban szintén volt egy rövid megszakítás, a végén pedig Lewis Hamilton ért el csalódást keltő eredményt a Ferrarival, a hétszeres vb-győztes brit sztár ugyanis ismét nem jutott be a legjobb 10 közé és csak a 12. helyről startolhat.

A harmadik szakaszban aztán öt perc után a másik Ferrari is kiszállt a pole pozícióért folytatott küzdelemből, a monacói Charles Leclerc ugyanis elnézett egy féktávot és a falnak ütközött. Ennek nyomán ötödször lengették a piros zászlót, közben pedig az eső is eleredt. A csapadék hamar elállt, a körözés viszont megint nem tartott sokáig, Piastri ugyanis - talán a szezon során először - nagyot hibázott és a falnak csapta a McLaren elejét.

Ismét jött a piros zászló, majd a folytatás, a hátralévő alig négy percben pedig egyedül Verstappen volt képes letaszítani az élről Sainzot, Norris pedig a gyors körében súrolta a falat az autójának jobb oldalával, így igazán jó időt nem tudott futni. Az 51 körös Azeri Nagydíj vasárnap 13 órakor rajtol Bakuban.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA