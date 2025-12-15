2025. december 15. hétfő Valér
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Labdarúgó focista lábai a labdával állva, közelkép.
Sport

Két nap után mondott fel az angol csapat vezetőedzője: sötét árnyék került elő a múltjából, a szurkolók elzavarták

Pénzcentrum
2025. december 15. 18:13

A Bury FC vezetőedzője két nap után mondott le, miután a szurkolók heves tiltakozása miatt távoznia kellett a klubtól. A 48 éves szakember kinevezése azért váltott ki felháborodást, mert 2009-ben elítélték egy kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat miatt - írta meg a Daily Mail.

A Bury FC új vezetőedzőt keres, miután Michael Jolley mindössze két nap után lemondott pozíciójáról a szurkolók heves tiltakozása miatt. A 48 éves szakembert pénteken nevezték ki Dave McNabb utódjaként, de szombat estére már távozott a klubtól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jolley távozásának hátterében a szurkolók felháborodása áll, ami a szakember büntetett előéletével kapcsolatos. 2009-ben bűnösnek vallotta magát egy 15 éves kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat vádjában, amiért egy év próbaidőre ítélték és 12 hónapra felkerült a szexuális bűnelkövetők nyilvántartásába.

A szakember, aki az incidens idején 32 éves volt, mindig is fenntartotta, hogy a lány nem fedte fel valódi életkorát, és 19 évesnek mondta magát. Jolley azóta több klubnál is dolgozott, többek között a Burnley U23-as csapatánál, a Grimsby Townnál és a Barrownál.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Szombaton a Bury 2-1-re nyert a Mossley ellen a nyolcadosztályú Northern Premier League Division One West bajnokságban, ahol a szurkolók egyértelművé tették véleményüket az új menedzserről. Az ellenfél drukkerei is becsmérlő dalokat énekeltek róla a Gigg Lane-i mérkőzésen. Még aznap este a Bury közleményben jelentette be, hogy Jolley rövid életű megbízatása véget ért, annak ellenére, hogy kinevezésekor még "a megfelelő vezetőnek" nevezték, aki "inspirálja a csapatot és egyesíti a szurkolókat".

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

"A vezetőség elismeri a szurkolók, munkatársak, partnerek és játékosok által az elmúlt napokban kifejezett erős érzelmeket, és a Michael kinevezésével kapcsolatos döntés valós hatását a klubhoz kapcsolódó személyekre" - állt a közleményben.

Jolley a közleményhez fűzött nyilatkozatában kijelentette, hogy nem kívánja akadályozni a klub törekvéseit: "Nem szeretném, hogy jelenlétem eltérítse az igazgatóságot attól a küldetésétől, hogy visszajuttassa a klubot az őt megillető helyre az EFL-ben."
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #foci #sport #bűncselekmény #lemondás #tiltakozás #szexuális zaklatás #angol #edző #angol foci #szurkolók #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:16
19:01
18:46
18:34
18:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 15.
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
2025. december 15.
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
2025. december 15.
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 15. hétfő
Valér
51. hét
December 15.
A tea világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
2
1 hete
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
3
1 hete
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
4
1 hete
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
5
5 napja
Durva gyanúba keveredett az Arsenal vezetőedzője: határozottan tagadja, más okokat nevezett meg
PÉNZÜGYI KISOKOS
Terhelés
A számlatulajdonos megbízza bankját, hogy a számlája terhére meghatározott összeget utaljon át a jogosult bankszámlája javára. Ha a szerződés "egyszerű átutalást" említ, az alatt átutalási megbízást (terhelést) kell érteni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 19:01
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 18:00
Kvíz: Te vagy a legnagyobb Így jártam anyátokkal-rajongó? Lássuk, mire emlékszel a sorozatból!
Agrárszektor  |  2025. december 15. 18:32
Fokozódik a hangulat: itt már a határokat is lezárják a tüntető gazdák