Két nap után mondott fel az angol csapat vezetőedzője: sötét árnyék került elő a múltjából, a szurkolók elzavarták

A Bury FC vezetőedzője két nap után mondott le, miután a szurkolók heves tiltakozása miatt távoznia kellett a klubtól. A 48 éves szakember kinevezése azért váltott ki felháborodást, mert 2009-ben elítélték egy kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat miatt - írta meg a Daily Mail.

A Bury FC új vezetőedzőt keres, miután Michael Jolley mindössze két nap után lemondott pozíciójáról a szurkolók heves tiltakozása miatt. A 48 éves szakembert pénteken nevezték ki Dave McNabb utódjaként, de szombat estére már távozott a klubtól.

Jolley távozásának hátterében a szurkolók felháborodása áll, ami a szakember büntetett előéletével kapcsolatos. 2009-ben bűnösnek vallotta magát egy 15 éves kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat vádjában, amiért egy év próbaidőre ítélték és 12 hónapra felkerült a szexuális bűnelkövetők nyilvántartásába.

A szakember, aki az incidens idején 32 éves volt, mindig is fenntartotta, hogy a lány nem fedte fel valódi életkorát, és 19 évesnek mondta magát. Jolley azóta több klubnál is dolgozott, többek között a Burnley U23-as csapatánál, a Grimsby Townnál és a Barrownál.

Szombaton a Bury 2-1-re nyert a Mossley ellen a nyolcadosztályú Northern Premier League Division One West bajnokságban, ahol a szurkolók egyértelművé tették véleményüket az új menedzserről. Az ellenfél drukkerei is becsmérlő dalokat énekeltek róla a Gigg Lane-i mérkőzésen. Még aznap este a Bury közleményben jelentette be, hogy Jolley rövid életű megbízatása véget ért, annak ellenére, hogy kinevezésekor még "a megfelelő vezetőnek" nevezték, aki "inspirálja a csapatot és egyesíti a szurkolókat".

"A vezetőség elismeri a szurkolók, munkatársak, partnerek és játékosok által az elmúlt napokban kifejezett erős érzelmeket, és a Michael kinevezésével kapcsolatos döntés valós hatását a klubhoz kapcsolódó személyekre" - állt a közleményben.

Jolley a közleményhez fűzött nyilatkozatában kijelentette, hogy nem kívánja akadályozni a klub törekvéseit: "Nem szeretném, hogy jelenlétem eltérítse az igazgatóságot attól a küldetésétől, hogy visszajuttassa a klubot az őt megillető helyre az EFL-ben."