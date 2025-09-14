2025. szeptember 14. vasárnap Szeréna, Roxána
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Baku, Azerbajdzsán - 2020. július 4. Az óváros falainak, az óváros kapujának és az Aziz Aliyev utcának a látványa Bakuban. Kilátás egy üres utcára, kereskedelmi ingatlanokkal, nyáron.
Sport

Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen

Pénzcentrum
2025. szeptember 14. 22:40

Egy hét múlva, szeptember 19-21. között rendezik meg a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, ami vasárnap az Azeri Nagydíjjal zárul. Lássuk, mikor lesznek a szabadedzések, az időmérő edzés, a verseny a Forma 1-es Azeri Nagydíjon!

A F1 Azeri Nagydíj helyszíne Baku, Azerbajdzsán. A pálya hossza 6,003 km, a versenytáv 51 kör, összesen 306.049 km. Az F1-es azeri nagydíj körrekordját Lando Norris tartja, aki a McLarennel futotta meg az 1:45.255-ös leggyorsabb időt. A versenyt 2024-ben a McLaren istálló ausztrál versenyzője, Oscar Piastri nyerte Charles Leclerc és George Russell előtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

F1 menetrend: Formula-1 Azeri Nagydíj, az M4 Sport Forma 1-közvetítése

A Baku, Azerbajdzsán helyszínen rendezett F1 azeri nagydíj dátuma: 2025. szeptember 19-20-21. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:

  • Péntek, szeptember 19.

Első F1 szabadedzés: 10:30–11:30

Második F1 szabadedzés: 17:00-18:00

  • Szombat, szeptember 20.

Harmadik F1 szabadedzés: 12:30-13:30

Forma 1 időmérő edzés: 16:00–17:00

  • Vasárnap, szeptember 21.

F1 futam: 15:00

A bakui F1-es nagydíj viszonylag fiatalnak számít, mindössze 2017 óta rendezik meg. Magyarországon a Forma 1-et az M4 közvetítésében láthatjuk.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2025-ös szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2025-ben:

  • F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.
  • F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.
  • Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.
  • Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.
  • F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.
  • Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.
  • Imola Forma 1 emilia-romagna-i nagydíj: 2025. május 16-18.
  • F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.
  • Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.
  • Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.
  • Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.
  • Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.
  • Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.
  • F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.
  • F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.
  • Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.
  • Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.
  • F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.
  • Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.
  • F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.
  • Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.
  • USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 20-23.
  • Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.
  • Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.

Formula-1 szabályváltozások 2025-ben

A 2025-ös Forma 1-világbajnokságon az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál a Forma 1-ben.

Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.

Mi történt eddig a 2025-ös Forma 1-szezonban?

A 2025-ös Forma–1-es szezon eddig rendkívül izgalmasan alakult, számos változással a csapatoknál, versenyzőknél egyaránt. Néhány érdekes információ az eddigi F1-szezonról:

Oscar Piastri és Lando Norris kiváló formában versenyeznek, jelenleg ők vezetik a pilóták világbajnoki pontversenyét. Az előző verseny, a Forma-1-es Olasz Nagydíjon mindketten dobogóra állhattak, de a versenyt a Red Bullal versenyző Max Verstappen nyerte. 

Lewis Hamilton még a szezon előtt 12 év után elhagyta a Mercedest, és a Ferrarihoz csatlakozott a szezon elején. Bár eddig még nem állt dobogóra, csapattársa, Charles Leclerc már több dobogós helyezést is elért - legutóbb az Osztrák Nagydíjon.
Címlapkép: Getty Images
#sport #vasárnap #forma-1 #szezon #autóverseny #autósport #f1 #szabadedzés #versenynaptár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:40
20:15
20:03
19:03
18:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 14.
Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség
2025. szeptember 13.
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
2025. szeptember 14.
Jó hírt kapott rengeteg 40-50 éves magyar dolgozó: játszva túlélhetik a mesterséges intelligenciát
2025. szeptember 14.
Hol a legolcsóbb az élelmiszer? Leteszteltük az osztrák, szlovák és a magyar Lidl kínálatát
2025. szeptember 13.
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 14. vasárnap
Szeréna, Roxána
37. hét
Szeptember 14.
A Magyar dal napja
Szeptember 14.
A keresztény egység napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
2
2 hete
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
3
2 hete
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
4
2 hete
Szexi szettben nézett focimeccset a fiatal magyar úszónő: szerencsét hozott a csapatának
5
2 hete
Megkopasztja a sztárfocistát az adózás: meglepő, mennyi marad a zsebében a levonások után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalmi érték
Azt az alapvetően a használattal, erkölcsi kopással, valamint a kereslet kínálat értékmódosító hatásával módosult árat jelenti, amely az értékelés időszakában történő csere (adás-vétel) esetén elérhető, vagy (kár esetén) elérhető lenne. Legjobban közelíti meg a valóságos érték fogalmát, azonban a legritkább esetben tartalmazzák.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 14. 19:03
Elég lehet a bolgár példa? Így állunk az euró 2030-as magyarországi bevezetésével
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 14. 18:01
Kvíz: Ingatlant vásárolnál? Fogadjunk, ezt nem tudtad a legújabb hitelekről, banki fogalmakról!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 14. 19:01
Őrületes időjárás vár ránk a jövőhéten: erről mindeninek tudnia kell