Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 19-21. között rendezik meg a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, ami vasárnap az Azeri Nagydíjjal zárul. Lássuk, mikor lesznek a szabadedzések, az időmérő edzés, a verseny a Forma 1-es Azeri Nagydíjon!
A F1 Azeri Nagydíj helyszíne Baku, Azerbajdzsán. A pálya hossza 6,003 km, a versenytáv 51 kör, összesen 306.049 km. Az F1-es azeri nagydíj körrekordját Lando Norris tartja, aki a McLarennel futotta meg az 1:45.255-ös leggyorsabb időt. A versenyt 2024-ben a McLaren istálló ausztrál versenyzője, Oscar Piastri nyerte Charles Leclerc és George Russell előtt.
F1 menetrend: Formula-1 Azeri Nagydíj, az M4 Sport Forma 1-közvetítése
A Baku, Azerbajdzsán helyszínen rendezett F1 azeri nagydíj dátuma: 2025. szeptember 19-20-21. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:
- Péntek, szeptember 19.
Első F1 szabadedzés: 10:30–11:30
Második F1 szabadedzés: 17:00-18:00
- Szombat, szeptember 20.
Harmadik F1 szabadedzés: 12:30-13:30
Forma 1 időmérő edzés: 16:00–17:00
- Vasárnap, szeptember 21.
F1 futam: 15:00
A bakui F1-es nagydíj viszonylag fiatalnak számít, mindössze 2017 óta rendezik meg. Magyarországon a Forma 1-et az M4 közvetítésében láthatjuk.
F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár
A Formula-1 2025-ös szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2025-ben:
- F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.
- F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.
- Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.
- Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.
- F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.
- Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.
- Imola Forma 1 emilia-romagna-i nagydíj: 2025. május 16-18.
- F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.
- Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.
- Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.
- Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.
- Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.
- Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.
- F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.
- F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.
- Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.
- Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.
- F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.
- Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.
- F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.
- Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.
- USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 20-23.
- Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.
- Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.
Formula-1 szabályváltozások 2025-ben
A 2025-ös Forma 1-világbajnokságon az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál a Forma 1-ben.
Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.
Mi történt eddig a 2025-ös Forma 1-szezonban?
A 2025-ös Forma–1-es szezon eddig rendkívül izgalmasan alakult, számos változással a csapatoknál, versenyzőknél egyaránt. Néhány érdekes információ az eddigi F1-szezonról:
Oscar Piastri és Lando Norris kiváló formában versenyeznek, jelenleg ők vezetik a pilóták világbajnoki pontversenyét. Az előző verseny, a Forma-1-es Olasz Nagydíjon mindketten dobogóra állhattak, de a versenyt a Red Bullal versenyző Max Verstappen nyerte.
Lewis Hamilton még a szezon előtt 12 év után elhagyta a Mercedest, és a Ferrarihoz csatlakozott a szezon elején. Bár eddig még nem állt dobogóra, csapattársa, Charles Leclerc már több dobogós helyezést is elért - legutóbb az Osztrák Nagydíjon.
