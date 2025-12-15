Az amerikai popsztár, Mariah Carey fellép a milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén - ezt ma közölték a szervezők.
Öngyilkosságon gondolkodott kihagyott tizenegyese után a Chelsea legendája: most beszélt erről először
John Terry, a Chelsea legendája elárulta, hogy öngyilkosságot fontolgatott a 2008-as Bajnokok Ligája döntőben kihagyott tizenegyese után, amikor csapata a Manchester United ellen veszített - írta meg a Daily Mail.
A most 45 éves Terry a Reece Mennie podcastjében vallotta be, hogy a moszkvai Luzsnyiki Stadionban történt büntetőpárbaj után - ahol elcsúszott, és a kapufát találta el - komoly lelki válságba került. A döntő tizenegyespárbajt végül a Manchester United nyerte meg, ezzel elhódítva a BL-serleget.
"Emlékszem, a meccs után visszamentünk a szállodába, és én a 25. emeleten voltam. Csak néztem ki az ablakon és kérdeztem: 'Miért? Miért?' Nem mondom, hogy ugrottam volna, de ilyenkor különböző gondolatok járnak az ember fejében. Aztán feljöttek a srácok és levittek" - mesélte Terry.
A korábbi védő elmondta, hogy a mai napig kísérti a kihagyott büntető emléke: "Az évek során enyhült, de még mindig felébredek az éjszaka közepén, és eszembe jut, hogy ez tényleg megtörtént, és nem hiszem, hogy valaha el fog múlni."
Terry négy évvel később, 2012-ben végül mégis Bajnokok Ligája-győztes lett a Chelsea-vel, bár a Bayern München elleni döntőt eltiltás miatt ki kellett hagynia. Pályafutása során öt Premier League-címet, öt FA-kupát, három Ligakupát és egy Európa-ligát nyert a londoni klubbal.
A nehéz időszakban Ray Wilkins, a Chelsea akkori másodedzője nyújtott neki támogatást: "Ray volt az első, aki felhívott a meccs után, hogy megbizonyosodjon róla, jól vagyok-e. Ezekben a pillanatokban jössz rá, hogy a barátok ritkák a futballban, de az igaziak a nehéz pillanatokban kitűnnek."
Terry szerint a mai futballban már más a mentalitás: "Én olyan világban nőttem fel, ahol apám, ha valami baj volt, nyakon vágott és azt mondta, lépj tovább. Felállsz, megrúgod a legnagyobb játékost, és ez volt a mentalitás akkoriban. A dolgok most mások, ami szerintem nagyon fontos a futballban."
