A Chelsea Football Club otthona, a Stamford Bridge a londoni Chelsea-ben található. A stadion légi felvételen látható, amelyen a lelátó és a pálya látható.
Sport

Öngyilkosságon gondolkodott kihagyott tizenegyese után a Chelsea legendája: most beszélt erről először

Pénzcentrum
2025. december 15. 15:14

John Terry, a Chelsea legendája elárulta, hogy öngyilkosságot fontolgatott a 2008-as Bajnokok Ligája döntőben kihagyott tizenegyese után, amikor csapata a Manchester United ellen veszített - írta meg a Daily Mail.

A most 45 éves Terry a Reece Mennie podcastjében vallotta be, hogy a moszkvai Luzsnyiki Stadionban történt büntetőpárbaj után - ahol elcsúszott, és a kapufát találta el - komoly lelki válságba került. A döntő tizenegyespárbajt végül a Manchester United nyerte meg, ezzel elhódítva a BL-serleget.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Emlékszem, a meccs után visszamentünk a szállodába, és én a 25. emeleten voltam. Csak néztem ki az ablakon és kérdeztem: 'Miért? Miért?' Nem mondom, hogy ugrottam volna, de ilyenkor különböző gondolatok járnak az ember fejében. Aztán feljöttek a srácok és levittek" - mesélte Terry.

A korábbi védő elmondta, hogy a mai napig kísérti a kihagyott büntető emléke: "Az évek során enyhült, de még mindig felébredek az éjszaka közepén, és eszembe jut, hogy ez tényleg megtörtént, és nem hiszem, hogy valaha el fog múlni."

Terry négy évvel később, 2012-ben végül mégis Bajnokok Ligája-győztes lett a Chelsea-vel, bár a Bayern München elleni döntőt eltiltás miatt ki kellett hagynia. Pályafutása során öt Premier League-címet, öt FA-kupát, három Ligakupát és egy Európa-ligát nyert a londoni klubbal.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A nehéz időszakban Ray Wilkins, a Chelsea akkori másodedzője nyújtott neki támogatást: "Ray volt az első, aki felhívott a meccs után, hogy megbizonyosodjon róla, jól vagyok-e. Ezekben a pillanatokban jössz rá, hogy a barátok ritkák a futballban, de az igaziak a nehéz pillanatokban kitűnnek."

Terry szerint a mai futballban már más a mentalitás: "Én olyan világban nőttem fel, ahol apám, ha valami baj volt, nyakon vágott és azt mondta, lépj tovább. Felállsz, megrúgod a legnagyobb játékost, és ez volt a mentalitás akkoriban. A dolgok most mások, ami szerintem nagyon fontos a futballban."
Címlapkép: Getty Images
