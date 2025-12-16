2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
az Autodromo Internacional do Algarve légifelvételea portimãoi motorsport versenypálya, Portugália
Sport

Legendás pálya tér vissza a Forma 1-be: ekkortól lesz itt ismét nagydíj

Pénzcentrum
2025. december 16. 10:48

Hat év szünet után 2027-ben visszatér a mezőny Portugáliába, a bejelentést nagy örömmel fogadták a rajongók.

2027-ben és 2028-ban újra versenyt rendeznek az algarvei pályán, Portugáliában - ezt ma jelentette be a Forma-1. A legendás pályán 2021 óta nem rendeztek versenyt, akkor Lewis Hamilton győzött ott. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bejelentést kimondottan pozitívan fogadták a rajongók, hangot adva annak, hogy egy "igazi" versenypálya kerül be a naptárba, ellensúlyozva azt a trendet, hogy egyre több helyszínen utcai versenypályán rendeznek nagydíjat.

A portugál versenypályán 1951 óta rendeztek F1-es nagydíjakat, összesen eddig 26 alkalommal - a legtöbbször Alain Prost, valamint Nigel Mansell tudtak itt nyerni, mindketten három alkalommal látták meg elsőként a kockás zászlót. 

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
Címlapkép: Getty Images
#sport #forma-1 #portugália #autóverseny #versenypálya #lewis hamilton #autósport #f1 #f1hírek

