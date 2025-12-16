A Bury FC vezetőedzője két nap után mondott le, miután a szurkolók heves tiltakozása miatt távoznia kellett a klubtól.
Legendás pálya tér vissza a Forma 1-be: ekkortól lesz itt ismét nagydíj
Hat év szünet után 2027-ben visszatér a mezőny Portugáliába, a bejelentést nagy örömmel fogadták a rajongók.
2027-ben és 2028-ban újra versenyt rendeznek az algarvei pályán, Portugáliában - ezt ma jelentette be a Forma-1. A legendás pályán 2021 óta nem rendeztek versenyt, akkor Lewis Hamilton győzött ott.
A bejelentést kimondottan pozitívan fogadták a rajongók, hangot adva annak, hogy egy "igazi" versenypálya kerül be a naptárba, ellensúlyozva azt a trendet, hogy egyre több helyszínen utcai versenypályán rendeznek nagydíjat.
A portugál versenypályán 1951 óta rendeztek F1-es nagydíjakat, összesen eddig 26 alkalommal - a legtöbbször Alain Prost, valamint Nigel Mansell tudtak itt nyerni, mindketten három alkalommal látták meg elsőként a kockás zászlót.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
A Kansas City Chiefs lemaradása a rájátszásból a 14. NFL-forduló legmegdöbbentőbb eseménye volt
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) feloldja az orosz sakkozókkal szembeni összes korlátozást.
A fiatal védő elterült a gyepen, a stadion pedig egy emberként aggódott azért, hogy vajon magához tér-e.
John Cena 23 éves WWE karrierje szimbolikus vereséggel zárult, amikor a legendás pankrátor feladta utolsó mérkőzését Gunther ellen.
Kemény üzenet a doppingellenes harc vezérétől: túl sok csaló sportoló le sem bukik, rossz az egész rendszer
A globális doppingellenes küzdelem egyik vezető alakja szerint túl sok csaló sportoló kerüli el a lebukást.
Will Smith látogatása a Los Angeles Lakers csapatánál feszültséget okozott a játékosok között, derül ki Yaron Weitzman új könyvéből.
Keményet nyilatkozott a háromszoros dartsvilágbajnok, Michael van Gerwen: "szeretem a dartsot, de..."
Michael van Gerwen, a háromszoros darts világbajnok optimistán tekint a jövőbe egy rendkívül nehéz év után.
Káoszba fulladt Lionel Messi indiai látogatásának első állomása, amikor a szurkolók székeket téptek ki és dobáltak a pályára a kolkatai Salt Lake Stadionban.
A vitatott küzdősport egyre növekvő népszerűségnek örvend, miközben szakértők és kritikusok között folyamatos vita zajlik annak biztonságáról.
Jason Collins, az NBA korábbi játékosa az első nyíltan meleg férfi volt egy amerikai profi sportligában.
Sherrone Moore, a Michigan Egyetem pár napja menesztett vezetőedzője ellen lakásbetörés, valamint zaklatás vétségének vádjával emeltek vádat.
Lindsey Vonn 41 évesen történelmet írt, amikor a San Moritz-i világkupa-futamon győzött, ezzel ő lett minden idők legidősebb világkupa-győztese.
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnök elárulta, szerinte miért bocsátották el Christian Hornert a Red Bull Formula 1-es csapatától.
Snoop Dogg 'tiszteletbeli edzőként' csatlakozik az amerikai olimpiai csapathoz a 2025-ös téli játékokon, ahol motivációs szerepet tölt majd be a sportolók mellett.
Mohammed Ben Sulayem újabb négy évre a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke marad.
Wayne Rooney-t halálosan megfenyegették, amikor az Evertontól a Manchester Unitedhez igazolt még 2004-ben.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szerint nincs ok arra, hogy Mohamed Salah ne maradjon a klubnál, és ma további megbeszéléseket folytat az egyiptomi támadóval a...
A FIFA súlyos kritikákat kap a 2026-os világbajnokság jegyárai miatt, miután kiderült, hogy a döntőre szóló legolcsóbb belépők is több mint 3000 fontba kerülnek.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.