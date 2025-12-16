Itt a vége, elfogyott a türelem: kirúgja edzőjét az MTK

Egyetlen meccsen még a kispadon marad Horváth Dávid, de ez lesz az utolsó - a tavaszt már új edzővel kezdik meg a kék-fehérek.

Az őszi idény végén Horváth Dávid helyét Pinezits Máté veszi át az MTK kispadján - ezt a fővárosi klub saját maga jelentette be. A szakember még a kispadon marad a most hétvégi, Zalaegerszeg elleni mérkőzésen, utána viszont elköszönnek tőle.

A kirúgás annyiban nem meglepő, hogy az MTK kimondottan rossz szériában van: utolsó négy bajnokiját egyaránt elvesztette, november eleje óta egyetlen pontot sem szereztek. Legutóbb, szombaton éppen hazai pályán, a szintén rossz őszi szezont futó Újpest gyűrte le őket 4-3-ra hazai pályán - ez volt az utolsó csepp a pohárban.

Fizz Liga 17. forduló MTK Budapest 3 4 Újpest FC Félidő: 1-1 2025. december 13. szombat 19:00 | Hidegkúti Nándor Stadion, Budapest Hazai gólszerzők 52' Patrik Kovacs (öngöl), 67' Péter Törőcsik, 81' Hunor Vajk Nemeth Vendég gólszerzők 12' Tom Lacoux (öngöl), 45' Aljosa Matko, 77' Aljosa Matko, 84' Krisztofer Horvath 47 Labdabirtoklási arány 53 99 Támadások 102 49 Veszélyes támadások 54 5 Kaput eltaláló lövések 6 3 Kaput elkerülő lövések 8 5 Szögletek 2 2 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 5 Blokkolt lövések 1 Adatlap létrehozva: 2025.12.16.

Horváth Dávid ebben az idényben már a negyedik vezetőedző a Fizz Liga csapatai közül, akitől az idény közben köszönnek el. Korábban Kisvárdán Gengeleczki Mátét, Nyíregyházán Szabó Istvánt, legutóbb pedig Újpesten Damir Krznart rúgták ki.

Az MTK új edzőjének, Pinezits Máténak még nincsen élvonalbeli vezetőedzői tapasztalata. Korábban a Honvéd utánpótláscsapatát irányította, innen került fel a felnőtt csapat kispadjára 2023-ban - innen azonban pár hónap után, még 2023 októberében kirúgták, miután nem hozta a várt eredményeket.

Néhány hónap után Kozármislenyben lett edző, ez már sikeresebb korszak volt: a csapat 2024 telén az első helyről várta a folytatást, végül a negyedik lett a másodosztályban, ami a klub legjobb eredménye. Ezt a kispadot hagyja most ott az MTK kedvéért.