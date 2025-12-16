2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
Budapest, 2025. április 27.Horváth Dávid, az MTK vezetőedzője, a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában játszott MTK Budapest-Ferencvárosi TC mérkőzésen a Hidegkuti Nándor Stadionban 2025. április 27-én.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Itt a vége, elfogyott a türelem: kirúgja edzőjét az MTK

Pénzcentrum
2025. december 16. 11:26

Egyetlen meccsen még a kispadon marad Horváth Dávid, de ez lesz az utolsó - a tavaszt már új edzővel kezdik meg a kék-fehérek.

Az őszi idény végén Horváth Dávid helyét Pinezits Máté veszi át az MTK kispadján - ezt a fővárosi klub saját maga jelentette be. A szakember még a kispadon marad a most hétvégi, Zalaegerszeg elleni mérkőzésen, utána viszont elköszönnek tőle.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kirúgás annyiban nem meglepő, hogy az MTK kimondottan rossz szériában van: utolsó négy bajnokiját egyaránt elvesztette, november eleje óta egyetlen pontot sem szereztek. Legutóbb, szombaton éppen hazai pályán, a szintén rossz őszi szezont futó Újpest gyűrte le őket 4-3-ra hazai pályán - ez volt az utolsó csepp a pohárban.

Fizz Liga 17. forduló
MTK Budapest
3
4
Újpest FC
Félidő: 1-1
2025. december 13. szombat 19:00
|
Hidegkúti Nándor Stadion, Budapest
Hazai gólszerzők
52' Patrik Kovacs (öngöl), 67' Péter Törőcsik, 81' Hunor Vajk Nemeth
Vendég gólszerzők
12' Tom Lacoux (öngöl), 45' Aljosa Matko, 77' Aljosa Matko, 84' Krisztofer Horvath
47
Labdabirtoklási arány
53
99
Támadások
102
49
Veszélyes támadások
54
5
Kaput eltaláló lövések
6
3
Kaput elkerülő lövések
8
5
Szögletek
2
2
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
5
Blokkolt lövések
1
Adatlap létrehozva: 2025.12.16.

Horváth Dávid ebben az idényben már a negyedik vezetőedző a Fizz Liga csapatai közül, akitől az idény közben köszönnek el. Korábban Kisvárdán Gengeleczki Mátét, Nyíregyházán Szabó Istvánt, legutóbb pedig Újpesten Damir Krznart rúgták ki.

Az MTK új edzőjének, Pinezits Máténak még nincsen élvonalbeli vezetőedzői tapasztalata. Korábban a Honvéd utánpótláscsapatát irányította, innen került fel a felnőtt csapat kispadjára 2023-ban - innen azonban pár hónap után, még 2023 októberében kirúgták, miután nem hozta a várt eredményeket.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Néhány hónap után Kozármislenyben lett edző, ez már sikeresebb korszak volt: a csapat 2024 telén az első helyről várta a folytatást, végül a negyedik lett a másodosztályban, ami a klub legjobb eredménye. Ezt a kispadot hagyja most ott az MTK kedvéért.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #kirúgás #mtk #zalaegerszeg #újpest #magyar bajnokság #Fizz liga #edzőváltás

