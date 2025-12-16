Hat év szünet után 2026-ban visszatér a mezőny Portugáliába, a bejelentést nagy örömmel fogadták a rajongók,
Itt a vége, elfogyott a türelem: kirúgja edzőjét az MTK
Egyetlen meccsen még a kispadon marad Horváth Dávid, de ez lesz az utolsó - a tavaszt már új edzővel kezdik meg a kék-fehérek.
Az őszi idény végén Horváth Dávid helyét Pinezits Máté veszi át az MTK kispadján - ezt a fővárosi klub saját maga jelentette be. A szakember még a kispadon marad a most hétvégi, Zalaegerszeg elleni mérkőzésen, utána viszont elköszönnek tőle.
A kirúgás annyiban nem meglepő, hogy az MTK kimondottan rossz szériában van: utolsó négy bajnokiját egyaránt elvesztette, november eleje óta egyetlen pontot sem szereztek. Legutóbb, szombaton éppen hazai pályán, a szintén rossz őszi szezont futó Újpest gyűrte le őket 4-3-ra hazai pályán - ez volt az utolsó csepp a pohárban.
Horváth Dávid ebben az idényben már a negyedik vezetőedző a Fizz Liga csapatai közül, akitől az idény közben köszönnek el. Korábban Kisvárdán Gengeleczki Mátét, Nyíregyházán Szabó Istvánt, legutóbb pedig Újpesten Damir Krznart rúgták ki.
Az MTK új edzőjének, Pinezits Máténak még nincsen élvonalbeli vezetőedzői tapasztalata. Korábban a Honvéd utánpótláscsapatát irányította, innen került fel a felnőtt csapat kispadjára 2023-ban - innen azonban pár hónap után, még 2023 októberében kirúgták, miután nem hozta a várt eredményeket.
Néhány hónap után Kozármislenyben lett edző, ez már sikeresebb korszak volt: a csapat 2024 telén az első helyről várta a folytatást, végül a negyedik lett a másodosztályban, ami a klub legjobb eredménye. Ezt a kispadot hagyja most ott az MTK kedvéért.
