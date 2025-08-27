2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Elhízott kövér fiú mérőszalag
Kemény döntés: nem fogyott eleget a futballista, kirúgták a csapatból

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 10:17

A Tampa Bay Buccaneers kivágta a csapatból Desmond Watsont, az NFL történetének legnehezebbként számon tartott játékosát, miután nem tudott megfelelő mértékben lefogyni - írja a TalkSport.

A 22 éves, 211 kilogrammos védőjátékos, aki a Florida egyetemről érkezett, áprilisban szerződött a Buccaneers csapatához, miután az áprilisi drafton nem választották ki. Watson azonban egyetlen percet sem játszhatott a pályán, mivel a csapat a nem-futball sérültek listájára helyezte a túlsúlya miatt.

Watson már korábban 11-14 kilogrammot le is fogyott, mielőtt a profi ligába került volna, de a Tampa Bay vezetősége további súlyvesztést várt tőle. A fiatal játékos a csapat dietetikusával is együttműködött, hogy egészségesebb állapotba kerüljön.

Todd Bowles, a Buccaneers vezetőedzője korábban elmondta: "Csak arról van szó, hogy egészségesebb játékossá váljon és többet lehessen a pályán. Dolgozik rajta, mi pedig segítünk neki, és jelenleg csak ennyit kérhetünk."

A csapat végül a keddi, 53 fős keretszűkítés határideje előtt döntött Watson elbocsátásáról. A játékos most abban reménykedik, hogy további súlyvesztéssel új csapatot találhat magának.

Watson korábban úgy nyilatkozott: "Érzem, hogy a nevem bekerült a történelembe, mint az NFL hivatalosan legnehezebbnek számító játékosa. Ez jó történet, de ugyanakkor nem szeretném, hogy ez legyen a narratívám. Azt szeretném, ha futballjátékosként ismernének, méghozzá jó futballjátékosként."

A szakértők szerint Watson - komoly túlsúlya ellenére is - hasznos lehetett volna a kritikus negyedik-és-egy-yardos szituációkban, különösen az úgynevezett "tush push" játékok megállításában, amelyekkel 2024-ben rekordmagas, 71,5 százalékos sikerességi arányt értek el a csapatok.
