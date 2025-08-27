Az NFL-sztár és a világ talán legnépszerűbb énekesnője két éve járnak, az esküvő dátuma még nem ismert.
Kemény döntés: nem fogyott eleget a futballista, kirúgták a csapatból
A Tampa Bay Buccaneers kivágta a csapatból Desmond Watsont, az NFL történetének legnehezebbként számon tartott játékosát, miután nem tudott megfelelő mértékben lefogyni - írja a TalkSport.
A 22 éves, 211 kilogrammos védőjátékos, aki a Florida egyetemről érkezett, áprilisban szerződött a Buccaneers csapatához, miután az áprilisi drafton nem választották ki. Watson azonban egyetlen percet sem játszhatott a pályán, mivel a csapat a nem-futball sérültek listájára helyezte a túlsúlya miatt.
Watson már korábban 11-14 kilogrammot le is fogyott, mielőtt a profi ligába került volna, de a Tampa Bay vezetősége további súlyvesztést várt tőle. A fiatal játékos a csapat dietetikusával is együttműködött, hogy egészségesebb állapotba kerüljön.
Todd Bowles, a Buccaneers vezetőedzője korábban elmondta: "Csak arról van szó, hogy egészségesebb játékossá váljon és többet lehessen a pályán. Dolgozik rajta, mi pedig segítünk neki, és jelenleg csak ennyit kérhetünk."
KATTINTS a friss sporteredményekért, hírekért a Pénzcentrum sportoldalára, a Sportonlinera!
A csapat végül a keddi, 53 fős keretszűkítés határideje előtt döntött Watson elbocsátásáról. A játékos most abban reménykedik, hogy további súlyvesztéssel új csapatot találhat magának.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Watson korábban úgy nyilatkozott: "Érzem, hogy a nevem bekerült a történelembe, mint az NFL hivatalosan legnehezebbnek számító játékosa. Ez jó történet, de ugyanakkor nem szeretném, hogy ez legyen a narratívám. Azt szeretném, ha futballjátékosként ismernének, méghozzá jó futballjátékosként."
A szakértők szerint Watson - komoly túlsúlya ellenére is - hasznos lehetett volna a kritikus negyedik-és-egy-yardos szituációkban, különösen az úgynevezett "tush push" játékok megállításában, amelyekkel 2024-ben rekordmagas, 71,5 százalékos sikerességi arányt értek el a csapatok.
A Fradinak idegenben kellene csodát tennie a BL-főtábláért, de a statisztikák nem sok jót ígérnek. Megfordíthatják a történelmet Bakuban? #Fradi #BL
A Wizz Air légitársaság lett a világbajnoki selejtezőkre készülő magyar férfi labdarúgó-válogatott főszponzora.
A 20 éves középpályás idén még egyetlen percet sem játszott a csapatban, ezért távozni szeretne Manchesterből.
Gera Zoltánt két év alatt másodszor rúgja ki másodosztályban szereplő klub, ezúttal Kecskeméten köszönték meg a munkáját.
Marco Rossi természetesen most is számít Szoboszlaira, Kerkezre és Dibusz Dénesre is, amikor Írország és Portugália ellen igyekszünk lépni kettőt a világbajnoki részvétel felé.
David Gaudu meglepetésszerű győzelmet aratott a Vuelta a Espana harmadik szakaszán, miközben Jonas Vingegaard megőrizte összetett vezetői pozícióját
Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párharca meghatározhatja a férfi tenisz következő korszakát.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe vesztes meccs után mentek egymásnak az öltözőben, a csapat pedig egy percig nem gondolkodott a büntetés mértékén.
Frank Ilett egy éve fogadta meg, hogy addig nem vághatják le haját, amíg csapata nem nyer zsinórban öt meccset. Az eredmény pedig szemmel messziről is...
A Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba otthonában lép majd pályára.
Lecserélték a játékost, apja berontott az öltőzőbe: nem megyekettőben, Bundesligában történt az eset
A Borussia Dortmund egy komoly incidens miatt megtiltotta a játékosok családtagjainak a belépést az öltözőbe
A Jagelloniában játszó csatárért komoly ajánlatot tehetett a Fradi, de állítólag akkor is nagyon szeretnék Budapestre hozni, ha Varga mégsem távozik.
Megint egy keleti rangadón voltak a legtöbben a hétvégén, a kupacsapatok miatt pedig most csonka fordulót rendeztek.
Rekordáron kelt el egy Michael Jordan és Kobe Bryant aláírásával ellátott kosárlabdakártya: 12,9 millió dollárt fizettek érte egy árverésen.
Novak Djokovic fizikai nehézségekkel küzdött az US Open első fordulójában aratott győzelme során
Tényleg retteghet a Manchester United? Borzasztó statisztika született, ettől nem lesznek vidámabbak
A hideg rázhatja a United-szurkolókat attól a számadattól, amit Amorim mostanra összehozott - kérdés, meddig tűri ezt a vezetőség.
Minden topliga elindult a hétvégén, de nem csak innen válogattunk nagy gólt, magyar találat is szerepel összesítésünkben.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.