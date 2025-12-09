A vádak szerint több mint 247 millió forinttal károsította meg a szervezetet a volt elnök.
44 éves volt focista térhet vissza korábbi csapatához: muszáj meglépni, mindenki megsérült
A sérülésekkel küzdő Indianapolis Colts azt tervezi, hogy próbajátékra hívja a 44 éves Philip Rivers irányítót, aki 2020 óta nem játszott az NFL-ben - számolt be a The Guardian.
Több forrás szerint a Colts akár szerződtethetné is Riverst a gyakorlókeretbe. A visszavonulása óta középiskolai edzőként dolgozó irányító idén az alabamai St Michael Catholic Cardinals csapatát vezette a 4A osztály elődöntőjéig.
A Colts jelenlegi első számú irányítója, Daniel Jones, aki idén jó teljesítményt nyújtott a csapatnál, szezonvéget jelentő Achilles-ín szakadást szenvedett a Jacksonville elleni 36-19-es vereség során. A helyére beálló Riley Leonard térdsérüléssel küzd, bár várhatóan ő kezd a Seattle elleni vasárnapi mérkőzésen. Anthony Richardson, a korábbi első körös választott, októberben szenvedett szemüreg-törést, és még nem kapott orvosi engedélyt a visszatérésre. Brett Rypien jelenleg a gyakorlókeretben van.
A Colts korábban 8-2-es mérleggel vezette az AFC South divíziót és jó úton haladt a rájátszás felé, de azóta három egymást követő vereséget szenvedett, és jelenleg éppen lemarad az AFC utolsó rájátszást érő helyéről.
A csapat hátralévő menetrendje is kimondottan nehéz, négy olyan ellenféllel kell szembenézniük, akik várhatóan bejutnak a rájátszásba: a Seahawks, a 49ers, a Jaguars és a Texans. Az ESPN szerint a csapat úgy véli, Rivers segítségével még esélyük lehet a playoff-szereplésre.
Rivers 16 szezont töltött a San Diego/Los Angeles Chargers csapatánál, majd pályafutását a Colts színeiben fejezte be 2020-ban. Utolsó idényében több mint 4000 yardot passzolt, 24 touchdown és 11 interception mellett, segítve a csapatot a rájátszásba, ahol szoros mérkőzésen maradtak alul a Buffalo Bills ellen a wildcard körben. Rivers az NFL történetének hetedik legtöbb passzolt yardjával (63,440) és hatodik legtöbb touchdown-passzával (421) rendelkezik.
Saját emberei akarták megkárosítani a Barcát: több száz jegyet árultak feketén, azonnal lépett a klub
A klub közel 500 illegális jegyértékesítést leplezett le saját klubtagjai körében a Frankfurt elleni, ma esti Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján.
Új szerepben a legendás magyar színész, Thuróczy Szabolcs: ezen a csatornán tűnik fel, meglepő műsort kapott
A sorozatban most nem a kosárlabda lesz a fókuszban, hanem a labdarúgás: a "mesélő" és az alkotók mondták el, mit láthatunk holnaptól a képernyőn.
Helmut Marko, a Red Bull Formula 1-es csapatának kulcsfigurája, várhatóan idő előtt távozik tanácsadói pozíciójából.
Robog a rekord felé az angol csapat: biztos, hogy nem ezt akarták, de talán már nem is kerülhetik el
A Wolverhampton Wanderers 226 napja nem nyert a Premier League-ben, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll mindössze két ponttal.
Lewis Hamilton rendkívül nehéz szezonját követően alig várja, hogy eltávolodhasson a Forma-1-től.
Mohamed Salah kikerült a Liverpool Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretéből, miután a Leeds elleni mérkőzés után nyilvánosan bírálta a klubot és Arne Slot vezetőedzőt.
A sérülés újabb kérdőjeleket vet fel a 33 éves támadó 2026-os világbajnokságon való részvételével kapcsolatban.
Négy év börtönbüntetésre ítéltek egy dél-koreai nőt, aki Szon Heung-min labdarúgótól zsarolt ki pénzt hamis terhességre hivatkozva.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai drasztikusan megemelkedtek a sorsolást követően, egyes mérkőzések esetében akár hatszorosára is nőtt az eredeti ár.
Wayne Rooney szerint Mohamed Salah tönkreteszi saját örökségét a klub és Arne Slot vezetőedző elleni nyilvános kijelentéseivel.
A spanyol edző utolsó esélye a Manchester City elleni mérkőzés lehet, de állítólag már utódjelöltek is vannak.
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
December közepéig el kell kezdenie az edzéseket az olimpiai bajnoknak, ellenkező esetben felbontják a szerződését.
A 29 éves labdarúgó nevét még nem közölték, annyit tudni, hogy két dolog miatt is körözik a rendőrök
Lando Norris lett Nagy-Britannia 11. Formula 1-es világbajnoka, beteljesítve azt a sorsot, amely már gyermekkora óta kirajzolódott számára
Botrányos baleset a legendás magyar úszóedző oktatásán: egy 3 éves fiút kellett újraéleszteni, későn vették észre, hogy baj van
Súlyos baleset történt a Turi György által vezetett Kőbánya Sport Club úszásoktatásán, egy hároméves kisfiút újra kellett éleszteni, miután nem vette észre senki, hogy a...
66 év után először értek el 50 gólt a bajnokság első 18 fordulójában, gyakorlatilag semmi nem gátolja a feljutást a Premier League-be.
Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják.
