Sport

44 éves volt focista térhet vissza korábbi csapatához: muszáj meglépni, mindenki megsérült

Pénzcentrum
2025. december 9. 18:17

A sérülésekkel küzdő Indianapolis Colts azt tervezi, hogy próbajátékra hívja a 44 éves Philip Rivers irányítót, aki 2020 óta nem játszott az NFL-ben - számolt be a The Guardian.

Több forrás szerint a Colts akár szerződtethetné is Riverst a gyakorlókeretbe. A visszavonulása óta középiskolai edzőként dolgozó irányító idén az alabamai St Michael Catholic Cardinals csapatát vezette a 4A osztály elődöntőjéig.

A Colts jelenlegi első számú irányítója, Daniel Jones, aki idén jó teljesítményt nyújtott a csapatnál, szezonvéget jelentő Achilles-ín szakadást szenvedett a Jacksonville elleni 36-19-es vereség során. A helyére beálló Riley Leonard térdsérüléssel küzd, bár várhatóan ő kezd a Seattle elleni vasárnapi mérkőzésen. Anthony Richardson, a korábbi első körös választott, októberben szenvedett szemüreg-törést, és még nem kapott orvosi engedélyt a visszatérésre. Brett Rypien jelenleg a gyakorlókeretben van.

A Colts korábban 8-2-es mérleggel vezette az AFC South divíziót és jó úton haladt a rájátszás felé, de azóta három egymást követő vereséget szenvedett, és jelenleg éppen lemarad az AFC utolsó rájátszást érő helyéről.

A csapat hátralévő menetrendje is kimondottan nehéz, négy olyan ellenféllel kell szembenézniük, akik várhatóan bejutnak a rájátszásba: a Seahawks, a 49ers, a Jaguars és a Texans. Az ESPN szerint a csapat úgy véli, Rivers segítségével még esélyük lehet a playoff-szereplésre.

Rivers 16 szezont töltött a San Diego/Los Angeles Chargers csapatánál, majd pályafutását a Colts színeiben fejezte be 2020-ban. Utolsó idényében több mint 4000 yardot passzolt, 24 touchdown és 11 interception mellett, segítve a csapatot a rájátszásba, ahol szoros mérkőzésen maradtak alul a Buffalo Bills ellen a wildcard körben. Rivers az NFL történetének hetedik legtöbb passzolt yardjával (63,440) és hatodik legtöbb touchdown-passzával (421) rendelkezik.
Címlapkép: Getty Images
