amerikai futball pálya, yardok, amerikai foci, nfl, usa, 50 yardos vonal
Sport

Döbbenetes: 11 év után nem lesz ott a Kansas a rájátszásban, vége a dinasztiának?

Pénzcentrum
2025. december 15. 11:53

A Kansas City Chiefs lemaradása a rájátszásból a 14. NFL-forduló legmegdöbbentőbb eseménye volt - írja a The Guardian.

A Los Angeles Chargers 10-4-es mérleggel biztosította helyét a rájátszásban, miután legyőzte a Kansas City Chiefst. A mérkőzés drámai fordulatot vett, amikor Patrick Mahomes súlyos térdsérülést szenvedett a hajrában, és később kiderült, hogy elszakadt a keresztszalagja, ami véget vetett a szezonjának.

"Nem tudom, miért kellett ennek megtörténnie. Nem tagadom, hogy fáj. De most csak annyit tehetünk, hogy bízunk Istenben és minden egyes nap újra és újra küzdünk," írta Mahomes a közösségi médiában. A Chiefs közleményben jelezte, hogy "Patrick és a csapat jelenleg a műtéti lehetőségeket vizsgálja."

Justin Herbert törött kézzel is 210 yardot passzolt és egy touchdown-t dobott. A Chargers először 2006-07 óta ért el egymást követő 10 győzelmes szezonokat. A Chiefs 2014 óta először marad le a rájátszásról, miközben ebben az időszakban három Super Bowl-t nyertek és hétszer jutottak el az AFC bajnoki döntőjébe.

A mérkőzés utolsó perceiben Mahomes próbálta vezetni csapatát, amikor Da'Shawn Hand földre vitte, és a kétszeres MVP a bal térdét fájlalva maradt a földön. Gardner Minshew váltotta, aki három sikeres passz után egy negyediket Travis Kelce-nek szánt, de azt Derwin James lecsípte, biztosítva a Chargers győzelmét.

A forduló további mérkőzésein a Seattle Seahawks (11-3) legyőzte az Indianapolis Coltsot (8-6), ahol a 44 éves, öt év után visszatérő Philip Rivers irányított. A Buffalo Bills (10-4) 21 pontos hátrányból fordítva győzte le a New England Patriotsot (11-3), míg a Los Angeles Rams (11-3) szintén hátrányból fordítva biztosította helyét a rájátszásban.

A Denver Broncos (12-2) a Green Bay Packers legyőzésével bebiztosította rájátszás-szereplését, miközben Bo Nix négy touchdown-passzt dobott. A Minnesota Vikings (6-6) legyőzte a Dallas Cowboyst (6-7-1), gyakorlatilag véget vetve a texasiak rájátszás-reményeinek.

A Houston Texans (9-5) hat győzelemnél jár sorozatban, miután legyőzte az Arizona Cardinalst (3-11). A Jacksonville Jaguars (10-4) kiütötte a New York Jetset (3-11), Trevor Lawrence karriercsúcsot jelentő öt touchdown-passzával. A Baltimore Ravens (7-7) nagyon megverte a Cincinnati Bengalst (4-10), ami Joe Burrow pályafutásának első shutoutja - vagyis egyetlen pontot sem szereztek.

A San Francisco 49ers (10-4) a Tennessee Titans (2-12) ellen nyert, a New Orleans Saints (4-10) az utolsó másodpercekben győzte le a Carolina Pantherst (7-7). A Chicago Bears (10-4) a Cleveland Brownst (3-11) múlta felül, míg a Philadelphia Eagles (9-5) három vereség után nyert újra, legyőzve a Las Vegas Raiderst (2-12).
