Kritikus ütést mérhet Európára a koronavírus-járvány: ez a terv mentheti meg a csődtől

Soha nem látott méretű világjárvánnyá nőtte ki magát az új koronavírus, ami már nem csak egészségügyi veszélyeket hordoz magában, de egyre nagyobb pusztítást végez a gazdaságban, és a politikai életben is.



Március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá minősítette az aktuális koronavírus-járványt, amely a világ számos országban ütötte fel a fejét. Ritka jelenség ez, amelyre az elmúlt 100 évben nem volt példa. Az elkövetkező napok, hetek és hónapok eseményei alapvetően formálhatják át az emberek életét mind egészségügyi, gazdasági vagy éppen politikai szempontból. Mivel nem csak megfigyelői vagyunk a történelemnek, meg kell tanulnunk együtt élni a WHO javaslataival, hogy ezekkel is segíthessük a Világszervezetet a munkaszervezésben, a megbízható információk terjesztésében, és az egészségügyi erőforrások globális szétosztásában - írja a CNBC.

Kritikus ponthoz érkeztünk a COVID-19 elleni védekezésben, mindannyiunk közös erőfeszítésére van szükség, hogy a világot megőrizhessük egy biztonságos helynek

- jelentette ki Tedros Ghebreyesus, a WHO igazgatója.

A koronavírus Európában

Április 5-ig a COVID-19 vírus több, mint 177 országban jelent meg, és a hivatalos adatok szerint globálisan mérve 1,1 millió felett jár a fertőzöttek száma, illetve majdnem 63 ezer ember vesztette életét az aktuális világjárványban. Ezeknek az eseteknek megközelítőleg a fele Európában történt. Az Európai Unió helyzete jól szemlélteti, hogy milyen mértékben tudja a koronavírus megrengetni a gazdaságot, vagy éppen a társadalmi berendezkedésünket is. Pont az ilyen súlyos helyzetek zökkenőmentes, közös és koordinált levezénylése lenne az EU feladata, éppen úgy az egészségügy területén, mint a gazdasági intézkedések viszonylatában - írja a Telegraph egy elemzésében.

Ehelyett egyelőre inkább a ki-ki söpörjön a maga portáján filozófia érvényesül Európán belül. Több helyen is a létfontosságú egészségügyi felszerelésekre kiviteli korlátozásokat vezettek be, miközben egyre több ország vezetője irányít rendeleti kormányzással, és az Unió egyéb gyengeségei is előtérbe helyeződtek az elmúlt hetekben

- véli a Telegraph.

Az európai kereskedelem aligha fog visszatérni a megszokott kerékvágásba. A szegényebb országokat könnyen maga alá gyűrheti a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság, miközben a gazdagabb és fejlettebb országok a tartalékaiknak köszönhetően magabiztosabban állhatnak bele a sokkhatásba. A globális kereskedelem fenntartása miatt a világ kormányai mindenhol masszív intézkedéseket hoznak a gazdaság menekítésére, hogy elkerüljék a minél mélyebb gazdasági recessziót, és az esetleges dominó-hatást.

A gazdaságnak két kulcsfontosságú területen kell összefognia:



1. Az Egészségügyi Világszervezetet támogatásában anyagi erőforrásokkal és a munkaszervezés területén is, hogy a globális ellátási láncok fenntarthatóak maradjanak.

2. Együttműködni a WHO-val olyan kritikus munkálatokban, amik biztosítják az alábbiakat:

• Egészségügyi dolgozók ellátását a személyes védőfelszerelésekkel.

• Az egészségügyi felszerelések, gyógyszerek és terápiás eszközök elérhetőségét, hogy megelőzzük a járvány tovább terjedését.

• Diagnosztikai felszerelések elérhetővé tétele mindenki számára.

• A közép- és hosszútávon pedig egy hatásos oltóanyag kikutatását és kifejlesztését.

Az újonnan felmerült igényekkel kapcsolatban, a Világgazdasági Fórum létrehozott egy koronavírussal foglalkozó platformot, amelynek 3 fő feladata van:

1. Összefogni a globális magánszektort a közös, és határozott válaszlépésekért.

2. Megóvni a lakosság életvitelét, és az üzletmenetek folytonosságának biztosítása.

3. Mozgósítani a vállalatokat és további együttműködések a COVID-19 vírus elleni harcban.

Gazdasági hatások

Az elmúlt hetekben határokon átívelve okozott jelentős károkat a koronavírus-járvány mind a gyártóiparban, a nyersanyagiparban és a szolgáltatóiparban is, ideértve a turizmus és vendéglátás ágazatait. Tovább nehezíti a helyzetet az is, hogy a pénzügyi piacok a legnagyobb napon belüli zuhanást produkálták az 1987-es fekete hétfő óta, így az elmúlt évek lendületes felemelkedésének a végét hozta el a jelenleg uralkodó kiszámíthatatlanság - írja a CNBC az elemzésében.

A pénzpiaci problémák enyhítésére a törvényhozók világszerte lazítottak a monetáris politikáikon.

Így tett az Európai Unió is, amely lazított az államháztartási költségvetések szabályzatain. Mindeközben a vírus által legnagyobb mértékben sújtott európai országokként számon tartott Olaszország és Spanyolország shortolási tilalmat vezetett be a pénzügyi piacain, ezzel egy kisebb mértékű gyógyulást lehetővé téve. Míg a nemzetközi téren folyamatosan fokozódó feszültség a hónap elején egy olajár háborúban csúcsosodott ki, amit az OPEC országok közti érdekellentét váltott ki, ahogy erről mi is írtunk már korábban.

Még az optimista becslések szerint is a gyártóiparban egy U-formájú visszatérésre lehet számítani, míg a szolgáltatóipar vélhetően egész évben pangani fog, és egy L-formájú felépülés lesz megfigyelhető - fejtette ki a CNBC elemzője. Fontos fejlemény továbbá az is, hogy a nemzetközi porondon egyre többször kerül szóba a globális ellátási lánc újratervezése is, természetesen csak miután magunk mögött hagytuk az aktuális sokkhatást.

Geopolitikai hatások

Attól még, hogy a COVID-19 világjárvánnyá nőtte ki magát, még nem szabad feladni a harcot. Éppen ellenkezőleg, ez inkább még egy ok arra, hogy sokkal komolyabban álljunk a koronavírushoz, és így a szigorú intézkedések betartásával is sikereket érhetünk el. Azonban a nemzeti kormányok és nemzetközi gazdasági szervezetek kiváló munkájának az ellenére, - mint a Világbank vagy a Nemzetközi Valutaalap, - még mindig jelentős egyenlőtlenségek figyelhetők meg globálisan nézve - írja a CNBC. Ebből adódik, hogy további segítségre lesz szüksége azoknak az országoknak, akiknek kevésbé fejlett és hatékony az egészségügye, illetve szűkösebbek a járvány kapcsán elérhető pénzügyi erőforrásaik.

A politikai színteret vizsgálva elmondható, hogy vegyes válaszokat váltott ki a válsághelyzet. Donald Trump amerikai elnök például utazási korlátozásokat vezetett be Európával szemben, amelynek eleinte egy áruforgalmi tilalom is részese volt, azonban ezt később visszavonták. Hasonlóan járt el Németország, Ausztria, Szlovénia, Dánia, Lengyelország, Csehország és egyre több európai ország is, akik lezárták határaikat vállalva a gazdasági károk kockázatait - emelte ki a CNBC. Angela Merkel német kancellár figyelmeztetése is nagy port kavart, miszerint a német lakosságnak akár a 70 százaléka, - ez megközelítőleg 58 millió ember, - megfertőződhet az új koronavírustól.

Jól mutatja a kihívás súlyosságát a politikai vezetők számára, hogy Merkel szavai teljes összhangban vannak a járványügyi szakemberek véleményével. Az élénkítő intézkedésekkel kifejezetten nehéz egyensúlyozni az arrogancia és a pánik között, most hidegfejű, logikus vezetői döntésekre van szükség.

Senkit nem hagyunk hátra. Mind együtt vagyunk ebben, mivel a járvány minden országot és mindannyiunk családját érinteni fogja

- bíztatott Jeremy Farrar, a Wellcome Trust igazgatója.

Egyre indokoltabbá válik, hogy a nemzetek kormányai és nemzetközi intézmények életre hívjanak egy közös fórumot, amin keresztül az egyes országok beszerezhetik a szükséges védőfelszereléseket és gyógyszereket. Hatalmas könnyebbséget eredményezhet ez, mivel ezek az eszközök javarészt már rendelkezésre állnak, azonban a lezárt határokon keresztül nehezebben áramolnak a szükséges helyekre. Közben a gazdasági kapcsolatok a határokon átívelve fűzik szorosan össze az országokat, így mindannyiunk nem csak egészségügyi, de gazdasági érdeke is, hogy mihamarabb magunk mögött hagyhassuk a koronavírus-járványt globális viszonylatban is.

