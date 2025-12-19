Óriási fordulat az autópiacon: asztalon a tervezet, ami mindent átír - ezzel nagyon kevesen számoltak

Csökken az elektromos autókra való átállási hajlandóság, mert a politikusok és a döntéshozók folyton változtatják a szabályokat – derül ki az AA brit autósklub legfrissebb felméréséből, amelyet a Daily Mail közölt.

Az Európai Bizottság 2035-ös zéró emissziós célkitűzésének lazítására vonatkozó tervei, valamint a brit ZEV-mandátum (zéró emissziós jármű előírás) eltörlésére irányuló politikai követelések egyaránt bizonytalanságot szültek a vásárlók és a gyártók körében. A készültségi index mindössze 48,8 pontot ért el a százból, ami csupán 1,5 pontos javulás az előző negyedévhez képest.

Edmund King, a British Automobile Association elnöke szerint az elektromos autókra való átállást támogató feltételek továbbra is kedvezőtlenek. A sofőrök ellentmondásos üzeneteket kapnak, miközben a szabályozások folyamatosan változnak. A ZEV-mandátum eltörlésének vagy elhalasztásának felvetése, illetve az új adók bevezetése éveken át tartó munkát tehet tönkre. Sokan, akik eddig bizonytalanok voltak, így inkább visszatérhetnek a benzines vagy dízel autókhoz.

A Konzervatív Párt a múlt héten bejelentette: kormányra kerülése esetén eltörölné a benzines és dízel járművek értékesítésére vonatkozó tilalmat.

Hasonló folyamatok zajlanak az Európai Unióban is. Hat tagállam – köztük Németország és Olaszország – kérte a 2035-ös tilalom újragondolását, arra hivatkozva, hogy a merev szabályozás árt az iparnak, és Európa lemaradhat a versenytársakkal, különösen Kínával szemben.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Európai Bizottság december 16-án engedett: a gyártóknak már nem kizárólag zéró emissziós járműveket kell értékesíteniük, hanem 90 százalékkal kell csökkenteniük a kipufogógáz-kibocsátást a 2021-es szinthez képest.

Mindez nyomást helyez a brit kormányra is, amely idén 2030-ra hozta előre az új benzines és dízel autók értékesítésének betiltását. King szerint, ha az Egyesült Királyság komolyan gondolja az elektromos átállás felgyorsítását, 2026-ban egyértelműbb iránymutatásra és érdemi ösztönzőkre lesz szükség.