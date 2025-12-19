2025. december 19. péntek Viola
6 °C Budapest
Hand charging modern electric car
Autó

Óriási fordulat az autópiacon: asztalon a tervezet, ami mindent átír - ezzel nagyon kevesen számoltak

Pénzcentrum
2025. december 19. 13:15

Csökken az elektromos autókra való átállási hajlandóság, mert a politikusok és a döntéshozók folyton változtatják a szabályokat – derül ki az AA brit autósklub legfrissebb felméréséből, amelyet a Daily Mail közölt.

Az Európai Bizottság 2035-ös zéró emissziós célkitűzésének lazítására vonatkozó tervei, valamint a brit ZEV-mandátum (zéró emissziós jármű előírás) eltörlésére irányuló politikai követelések egyaránt bizonytalanságot szültek a vásárlók és a gyártók körében. A készültségi index mindössze 48,8 pontot ért el a százból, ami csupán 1,5 pontos javulás az előző negyedévhez képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Edmund King, a British Automobile Association elnöke szerint az elektromos autókra való átállást támogató feltételek továbbra is kedvezőtlenek. A sofőrök ellentmondásos üzeneteket kapnak, miközben a szabályozások folyamatosan változnak. A ZEV-mandátum eltörlésének vagy elhalasztásának felvetése, illetve az új adók bevezetése éveken át tartó munkát tehet tönkre. Sokan, akik eddig bizonytalanok voltak, így inkább visszatérhetnek a benzines vagy dízel autókhoz.

A Konzervatív Párt a múlt héten bejelentette: kormányra kerülése esetén eltörölné a benzines és dízel járművek értékesítésére vonatkozó tilalmat.

Hasonló folyamatok zajlanak az Európai Unióban is. Hat tagállam – köztük Németország és Olaszország – kérte a 2035-ös tilalom újragondolását, arra hivatkozva, hogy a merev szabályozás árt az iparnak, és Európa lemaradhat a versenytársakkal, különösen Kínával szemben.

Az Európai Bizottság december 16-án engedett: a gyártóknak már nem kizárólag zéró emissziós járműveket kell értékesíteniük, hanem 90 százalékkal kell csökkenteniük a kipufogógáz-kibocsátást a 2021-es szinthez képest.

Mindez nyomást helyez a brit kormányra is, amely idén 2030-ra hozta előre az új benzines és dízel autók értékesítésének betiltását. King szerint, ha az Egyesült Királyság komolyan gondolja az elektromos átállás felgyorsítását, 2026-ban egyértelműbb iránymutatásra és érdemi ösztönzőkre lesz szükség.
Címlapkép: Getty Images
#autó #európai unió #elektromos autó #németország #szabályozás #környezetvédelem #autóipar #autóvásárlás #politika #nagy-britannia #kibocsátás

